Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 13909 Главный судья: Шлагер Даниэль
3:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
54' Желтая карточкаДардай Бенсе
1:0
63' ГолВавро Денис
66' Желтая карточкаКрамарич Андрей
2:0
67' ГолВинд Йонас
3:0
85' ГолГерхардт Янник
85' Желтая карточкаБауманн Оливер
90'+4
Ход матча
54'
63'
66'
67'
2:0
85'
3:0
85'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
428 Количество передач 545
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Вавро
Денис
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
20
Баку
Ридле
11
Томаш
Тьягу
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеНападающий
- Нападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Артур ШавесЗащитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Хоффенхайм
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
34 матча
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
2.24
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
72
51
Голов в среднем за матч
2.12
1.5
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|2
|0.67
|Вавро Денис
|1
|0.33
|Герхардт Янник
|1
|0.33
|Виммер Патрик
|1
|0.33
|Арнольд Максимилиан
|0
|0
|Баку Ридле
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|1
|0.33
|Бюльтер Мариус
|1
|0.33
|Артур Шавес
|1
|0.33
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Дардай Бенсе
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Тохумджу Умут
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
1
100%
91-120
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
1
33%
91-120
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:1
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Брага - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0
Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Хоффенхайм
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Штутгарт
|Вольтемаде Ник
|3 (1)
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|3
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|3
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|1 1
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
|Байер Л
|Тапсоба Эдмон
|2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2
|Бавария
|Нойер Мануэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм
Исход игры
Вольфсбург
85.5% (100)
Ничья
8.5% (10)
Хоффенхайм
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
75.44% (86)
Меньше
24.56% (28)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
61.5% (72)
1:0 Вольфсбург
9.4% (11)
2:0 Вольфсбург
8.5% (10)
1:1 Ничья
5.1% (6)
1:2 Хоффенхайм
2.6% (3)
3:2 Вольфсбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Вольфсбург
1.7% (2)
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