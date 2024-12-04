  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Зрители: 13909 Главный судья: Шлагер Даниэль
Вольфсбург
3:0
Конец матча
Хоффенхайм
0'
14' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
54' Желтая карточка
Дардай Бенсе
1:0
63' Гол
Вавро Денис
66' Желтая карточка
Крамарич Андрей
2:0
67' Гол
Винд Йонас
3:0
85' Гол
Герхардт Янник
85' Желтая карточка
Бауманн Оливер
90'+4

Ход матча

14'
Арнольд Максимилиан
 
54'
Дардай Бенсе
 
58'
Герхардт Янник
Виммер Патрик
 
58'
Сванберг Маттиас
Дардай Бенсе
 
58'
Винд Йонас
Томаш Тьягу
 
63'
Вавро Денис
(Арнольд Максимилиан)
1:0
66'
 
Крамарич Андрей
66'
 
Бруун-Ларсен Якоб
Гложек Адам
67'
Винд Йонас
(Баку Ридле)
2:0
73'
 
Табакович Харис
Моэрстедт Макс
73'
 
Гайгер Деннис
Бишоф Том
73'
 
Журасек Давид
Стах Антон
74'
Нмеча Лукас
Эль-Амин Амура Мохамед
 
78'
 
Бериша Мергим
Самассеку Диади
85'
Герхардт Янник
(Винд Йонас)
3:0
85'
 
Бауманн Оливер
87'
Каминьски Якуб
Меле Йоаким
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 428 Количество передач 545
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 117
Вольфсбург 85.5% (100)
X 8.5% (10)
Хоффенхайм 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
27
Арнольд
Максимилиан
39
Виммер
Патрик
20
Баку
Ридле
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
11
Томаш
Тьягу
1
Бауманн
Оливер
15
Жендрей
Валентен
25
Акпогума
Кевин
35
Артур
Шавес
22
Прасс
Александр
16
Стах
Антон
18
Самассеку
Диади
7
Бишоф
Том
23
Гложек
Адам
27
Крамарич
Андрей
33
Моэрстедт
Макс
Вольфсбург
4-3-3
Хоффенхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Хоффенхайм

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:1
Б
2:1
ТМК
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
6:2
К
2:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
4:0
Б
3:2

Голы

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

2.24
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

72
51

Голов в среднем за матч

2.12
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 2 0.67
Вавро Денис 1 0.33
Герхардт Янник 1 0.33
Виммер Патрик 1 0.33
Арнольд Максимилиан 0 0
Баку Ридле 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 1 0.33
Бюльтер Мариус 1 0.33
Артур Шавес 1 0.33
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 2 0
Эзкан Салих 1 0
Дардай Бенсе 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Стах Антон 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Тохумджу Умут 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
1
100%
91-120

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
1
33%
91-120

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:1
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Брага - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0
Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Хоффенхайм

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
0 Бавария
1 Байер Л
1 Вердер
0 Дармштадт
3 Вольфсбург
0 Хоффенхайм
2 Кёльн
1 Герта
6 Карлсруэ
7 Аугсбург
3 РБ Лейпциг
0 Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Аугсбург Эссанд Самюэль 3
РБ Лейпциг Опенда Лои 3
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Весь список

Топ нарушителей
Герта Зефёйк Дейовайсио 1 1
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Дармштадт Маглица Матей 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Вольфсбург 85.5% (100)
    X 8.5% (10)
    Хоффенхайм 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Вольфсбург
    85.5% (100)
    Ничья
    8.5% (10)
    Хоффенхайм
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.44% (86)
    Меньше
    24.56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    61.5% (72)
    1:0 Вольфсбург
    9.4% (11)
    2:0 Вольфсбург
    8.5% (10)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    1:2 Хоффенхайм
    2.6% (3)
    3:2 Вольфсбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный