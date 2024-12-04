Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000 Главный судья: Райчель Тобиас
0'
0:1
12' ПенальтиМаза Ибрагим
25' Красная карточкаЗефёйк Дейовайсио
26' Желтая карточкаХюберс Тимо
28' Желтая карточкаХайнц Доминик
1:1
30' Гол в свои воротаНидерлехнер Флориан
60' Желтая карточкаЛемперте Тим
69' Желтая карточкаДемме Диего
120' Желтая карточкаБухалакис Андреас
2:1
120' ПенальтиЛюбичич Деян
120' Желтая карточкаЛюбичич Деян
Ход матча
12'
0:1
26'
28'
30'
60'
69'
120'
120'
2:1
120'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
14 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
11 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
700 Количество передач 460
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Julian
Pauli
29
Тилманн
Ян
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
10
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
-
42 Доунс ДамионПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
43 Tim Goller
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Герта
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
27 матчей
37%
14.8%
48.2%
10 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.23
1.21
Среднее время на гол
73
74
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.62
Среднее время на гол
78
55
Всего голов
32
38
Голов в среднем за матч
1.19
1.41
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
75
63
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.67
|Майна Линтон
|1
|0.33
|Олесен Матиас
|1
|0.33
|Лемперте Тим
|1
|0.33
|Julian Pauli
|1
|0.33
|Любичич Деян
|1 (1)
|0.33
|Тилманн Ян
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.67
|Шерхант Дерри
|2
|0.67
|Маза Ибрагим
|2 (1)
|0.67
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.33
|Marten Winkler
|1
|0.33
|Шулер Лука
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Хусейнбашич Денис
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Marten Winkler
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кёльн - Ганновер 96 2:2 Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Кёльн - Гронинген 1:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0
Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Магдебург - Герта 1:3 Герта - Ульм 1846 2:2 Дармштадт - Герта 3:1 Герта - Кёльн 0:1
Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1
Результаты матчей
Кёльн
Герта
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Штутгарт
|Вольтемаде Ник
|3 (1)
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|3
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|3
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|1 1
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
|Байер Л
|Тапсоба Эдмон
|2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2
|Бавария
|Нойер Мануэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 2:1 Герта
Исход игры
Кёльн
80.2% (93)
Ничья
12.9% (15)
Герта
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
46.6% (54)
1:0 Кёльн
25% (29)
1:1 Ничья
10.3% (12)
2:0 Кёльн
5.2% (6)
1:2 Герта
5.2% (6)
0:1 Герта
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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