Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Герта

47' Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе

47' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Герта

46' Хусейнбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали

45' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Кюизанс Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе

42' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Герта

39' Майна Линтон из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

36' Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Герта

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Финкгрефе Макс и попал в перекладину!

33' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Г О О О О Л - Нидерлехнер Флориан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

30' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хайнц Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Кюизанс Микаэль бьет со штрафного в створ, но Марвин Швабе держит все под контролем

26' Хюберс Тимо получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Зефёйк Дейовайсио оказался удален с поля

24' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Кёльн

23' Клеменс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет Кёльн

21' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Майна Линтон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Зефёйк Дейовайсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе

17' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Герта

15' Оооо... вот это был удар! Лемперте Тим должен был забить с этой позиции.

13' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Г О О О О О Л - Маза Ибрагим из команды Герта забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марвин Швабе прыгнул не в ту сторону.

10' Матч возобновлен

6' Дардаи Мартон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Julian Pauli на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Герта

4' Хорошую попытку сделал Маза Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Герта

2' Хусейнбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали

1' Удар от ворот произведет Герта

1' Оооо... вот это был удар! Лемперте Тим должен был забить с этой позиции.

1' Лемперте Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Герта начинает с центра поля