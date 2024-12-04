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  3. Германия
  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Райчель Тобиас
Кёльн
2:1
Итог доп. времени
Герта
0'
0:1
12' Пенальти
Маза Ибрагим
25' Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио
26' Желтая карточка
Хюберс Тимо
28' Желтая карточка
Хайнц Доминик
1:1
30' Гол в свои ворота
Нидерлехнер Флориан
60' Желтая карточка
Лемперте Тим
69' Желтая карточка
Демме Диего
120' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
2:1
120' Пенальти
Любичич Деян
120' Желтая карточка
Любичич Деян

Ход матча

12'
0:1
Маза Ибрагим
17'
Олесен Матиас
Julian Pauli
 
25'
 
Зефёйк Дейовайсио
26'
Хюберс Тимо
 
28'
Хайнц Доминик
 
29'
 
Демме Диего
Сесса Кевин
30'
Нидерлехнер Флориан
1:1
60'
Лемперте Тим
 
64'
Вальдшмидт Лука
Хусейнбашич Денис
 
64'
Пакарада Леарт
Финкгрефе Макс
 
69'
 
Демме Диего
72'
 
Резе Фабиан
Нидерлехнер Флориан
80'
Кайнц Флориан
Тилманн Ян
 
86'
 
Торстейнссон Йон
Маза Ибрагим
91'
 
Кристенсен Густав
Кюизанс Микаэль
91'
 
Бухалакис Андреас
Дардаи Мартон
95'
Доунс Дамион
Хайнц Доминик
 
120'
 
Бухалакис Андреас
120'
Любичич Деян
2:1
120'
Любичич Деян
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 14 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 700 Количество передач 460
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 116
Кёльн 80.2% (93)
X 12.9% (15)
Герта 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
24
Julian
Pauli
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
29
Тилманн
Ян
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Хусейнбашич
Денис
7
Любичич
Деян
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
8
Сесса
Кевин
27
Кюизанс
Микаэль
10
Маза
Ибрагим
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
Кёльн
3-4-1-2
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Кёльн
Герта

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

27 матчей

37%
14.8%
48.2%
10 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
0:1
Б
5:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:5
Б
0:4
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
0:2
К
1:3
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.23
1.21

Среднее время на гол

73
74

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.62

Среднее время на гол

78
55

Всего голов

32
38

Голов в среднем за матч

1.19
1.41

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

75
63

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальдшмидт Лука 2 0.67
Майна Линтон 1 0.33
Олесен Матиас 1 0.33
Лемперте Тим 1 0.33
Julian Pauli 1 0.33
Любичич Деян 1 (1) 0.33
Тилманн Ян 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 2 0.67
Шерхант Дерри 2 0.67
Маза Ибрагим 2 (1) 0.67
Кюизанс Микаэль 1 0.33
Marten Winkler 1 0.33
Шулер Лука 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Лемперте Тим 1 0
Хусейнбашич Денис 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 1 1
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Marten Winkler 1 0
Маза Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Кёльн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кёльн - Ганновер 96 2:2 Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Кёльн - Гронинген 1:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0
Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Магдебург - Герта 1:3 Герта - Ульм 1846 2:2 Дармштадт - Герта 3:1 Герта - Кёльн 0:1
Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1

Результаты матчей

Кёльн
Герта

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
0 Бавария
1 Байер Л
1 Вердер
0 Дармштадт
3 Вольфсбург
0 Хоффенхайм
2 Кёльн
1 Герта
6 Карлсруэ
7 Аугсбург
3 РБ Лейпциг
0 Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Аугсбург Эссанд Самюэль 3
РБ Лейпциг Опенда Лои 3
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
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Топ нарушителей
Герта Зефёйк Дейовайсио 1 1
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Дармштадт Маглица Матей 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 125'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 125'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 125'
    Контроль мяча: Кёльн: 61%, Герта: 39%.
  • 125'
    Судья сигнализирует, что Ляйстнер Тони из команды Герта поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
  • 124'
    Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 124'
    Олесен Матиас из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 124'
    Любичич Деян из команды Кёльн в офсайде
  • 124'
    Судья сигнализирует, что Лемперте Тим из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Клеменс Паскаль
  • 123'
    Судья сигнализирует, что Ляйстнер Тони из команды Герта поставил подножку. Пострадал Любичич Деян
  • 122'
    Любичич Деян из команды Кёльн слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
  • 122'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 121'
    Г О О О О О Л - Любичич Деян забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Вратарь не угадал направление полета мяча!
  • 120'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Кёльн пробьет пенальти!
  • 120'
    Рефери не любит споров - именно за это Бухалакис Андреас сейчас получил желтую
  • 120'
    Контроль мяча: Кёльн: 61%, Герта: 39%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Контроль мяча: Кёльн: 45%, Герта: 55%.
    • 54'
      Хайнц Доминик из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Кенни Джонджо из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Кёльн начинает контратаку
    • 54'
      Тилманн Ян из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Лемперте Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Ляйстнер Тони из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Маза Ибрагим задерживает мяч рукой
    • 51'
      Клеменс Паскаль из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 50'
      Олесен Матиас из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Кёльн: 45%, Герта: 55%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 48'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 48'
      Шерхант Дерри из команды Герта заходит слишком далеко, он валит Тилманн Ян.
    • 48'
      Герта пытается что-то создать.
    • 48'
      Тилманн Ян из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Шерхант Дерри пострадал.
    • 47'
      Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Кёльн начинает контратаку
    • 47'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Герта пытается что-то создать.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Финкгрефе Макс из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Кенни Джонджо
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 46'
      Хусейнбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 45'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Кёльн: 40%, Герта: 60%.
    • 45'
      Хайнц Доминик задерживает мяч рукой
    • 44'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 44'
      Кёльн начинает контратаку
    • 44'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Кюизанс Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Герта пытается что-то создать.
    • 43'
      Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Кенни Джонджо из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Демме Диего из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 41'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Демме Диего из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Назначен штрафной. Пострадал Финкгрефе Макс, его свалил Кенни Джонджо.
    • 40'
      Кёльн начинает контратаку
    • 40'
      Клеменс Паскаль из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Кёльн: 38%, Герта: 62%.
    • 40'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 39'
      Майна Линтон из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 39'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 38'
      Шерхант Дерри наказан за толчок Хюберс Тимо
    • 38'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Герта пытается что-то создать.
    • 38'
      Мартель Эрик из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Герта контролирует мяч.
    • 37'
      Ляйстнер Тони из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 36'
      Ляйстнер Тони успешно блокирует удар.
    • 36'
      Майна Линтон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 36'
      Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Кёльн: 42%, Герта: 58%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 35'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Финкгрефе Макс и попал в перекладину!
    • 34'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 33'
      Герта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Тилманн Ян из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Герта контролирует мяч.
    • 32'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Г О О О О Л - Нидерлехнер Флориан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 30'
      Шанс! Тилманн Ян из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 30'
      Майна Линтон из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 30'
      Клеменс Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Кёльн: 43%, Герта: 57%.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Тактическая замена. Сесса Кевин уходит с поля и его заменяет Демме Диего
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Хайнц Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 28'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Клеменс Паскаль из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Кёльн начинает контратаку
    • 27'
      Кюизанс Микаэль бьет со штрафного в створ, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 26'
      Хюберс Тимо получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 25'
      Контроль мяча: Кёльн: 39%, Герта: 61%.
    • 25'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Зефёйк Дейовайсио оказался удален с поля
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Хюберс Тимо из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Шерхант Дерри
    • 24'
      Герта пытается что-то создать.
    • 24'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 23'
      Хайнц Доминик из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 23'
      Клеменс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Герта пытается что-то создать.
    • 22'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 22'
      Клеменс Паскаль из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 21'
      Тилманн Ян успешно блокирует удар.
    • 21'
      Шерхант Дерри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Герта пытается что-то создать.
    • 21'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Зефёйк Дейовайсио из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Майна Линтон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Зефёйк Дейовайсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Кёльн: 34%, Герта: 66%.
    • 20'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Кёльн начинает контратаку
    • 20'
      Сесса Кевин из команды Герта разыграл угловой с левого угла.
    • 19'
      Тилманн Ян успешно блокирует удар.
    • 19'
      Шерхант Дерри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Герта пытается что-то создать.
    • 18'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Герта контролирует мяч.
    • 18'
      Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Ляйстнер Тони из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Ляйстнер Тони из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Julian Pauli получил легкую травму, и его заменил Олесен Матиас.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Лемперте Тим должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Шанс! Лемперте Тим из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 15'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Кёльн: 40%, Герта: 60%.
    • 14'
      Кенни Джонджо наказан за толчок Финкгрефе Макс
    • 14'
      Кенни Джонджо успешно блокирует удар.
    • 14'
      Финкгрефе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Кёльн начинает контратаку
    • 13'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 13'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Г О О О О О Л - Маза Ибрагим из команды Герта забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марвин Швабе прыгнул не в ту сторону.
    • 11'
      ПЕНАЛЬТИ - Julian Pauli из команды Кёльн привез своей команде пенальти, толкнув соперника.
    • 10'
      Герта пытается что-то создать.
    • 10'
      Герта контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Кёльн: 39%, Герта: 61%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Дардаи Мартон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Julian Pauli на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 5'
      Шанс! Julian Pauli из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 5'
      Майна Линтон из команды Кёльн разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Ляйстнер Тони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Кёльн: 31%, Герта: 69%.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Маза Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Герта пытается что-то создать.
    • 4'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 3'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Герта контролирует мяч.
    • 3'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Герта пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 2'
      Хусейнбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 1'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 1'
      Оооо... вот это был удар! Лемперте Тим должен был забить с этой позиции.
    • 1'
      Лемперте Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 1'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Герта начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Кёльн 80.2% (93)
    X 12.9% (15)
    Герта 6.9% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 2:1 Герта

    Исход игры
    Кёльн
    80.2% (93)
    Ничья
    12.9% (15)
    Герта
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (64)
    Меньше
    43.86% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    46.6% (54)
    1:0 Кёльн
    25% (29)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:0 Кёльн
    5.2% (6)
    1:2 Герта
    5.2% (6)
    0:1 Герта
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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