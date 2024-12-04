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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Карлсруэ
2:2
Итог после пенальти
4
5
Аугсбург
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Ванитцек Марвин
0:1
40' Гол
Эссанд Самюэль
1:1
54' Гол
Шлойзенер Фабиан
80' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
93' Желтая карточка
Майер Арне
94' Желтая карточка
Титц Филлип
94' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
2:1
111' Гол
Ванитцек Марвин
114' Желтая карточка
Йенсен Леон
120' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
2:2
120' Гол
Варгас Рубен
4 5
Ванитцек Марвин
3:2
3:3
Титц Филлип
Хунцикер Андрин
4:3
4:4
Шлоттербек Кевен
Байфус Марцель
5:4
5:5
Варгас Рубен
Херольд Дэвид
6:5
6:6
Реджбекай Элвис
Хессер Робин
6:6
6:7
Бауэр Максимилиан

Ход матча

37'
Ванитцек Марвин
0:0
40'
0:1
Эссанд Самюэль
(Кудосу Хенри)
54'
Шлойзенер Фабиан
1:1
59'
 
Реджбекай Элвис
Якич Кристиян
66'
 
Майер Арне
Эссанд Самюэль
66'
 
Варгас Рубен
Клод-Морис Алексис
77'
Конте Бамбасе
Рапп Николай
 
80'
 
Шлоттербек Кевен
82'
 
Кёмюр Мерт
Ониика Фрэнк
93'
 
Майер Арне
94'
 
Титц Филлип
94'
Зивзивадзе Буду
 
98'
 
Бауэр Максимилиан
Вольф Мариус
105'
Хунцикер Андрин
Шлойзенер Фабиан
 
105'
Хессер Робин
Бурнич Дженис
 
111'
Ванитцек Марвин
(Зивзивадзе Буду)
2:1
114'
Йенсен Леон
 
118'
Эглофф Лилиан
Йенсен Леон
 
120'
Гюнтер Лассе
Зивзивадзе Буду
 
120'
 
Реджбекай Элвис
120'
2:2
Варгас Рубен
121'
Ванитцек Марвин
3:2
121'
3:3
Титц Филлип
121'
Хунцикер Андрин
4:3
121'
4:4
Шлоттербек Кевен
121'
Байфус Марцель
5:4
121'
5:5
Варгас Рубен
121'
Херольд Дэвид
6:5
121'
6:6
Реджбекай Элвис
121'
Хессер Робин
6:6
121'
6:7
Бауэр Максимилиан
Пен
4:5

Статистика матча

  • 6 Голы 7
  • 4 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 577 Количество передач 666
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 118
Карлсруэ 17.8% (21)
X 13.6% (16)
Аугсбург 68.6% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Дамен
Финн
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
44
Кудосу
Хенри
17
Якич
Кристиян
19
Ониика
Фрэнк
20
Клод-Морис
Алексис
9
Эссанд
Самюэль
21
Титц
Филлип
Карлсруэ
4-4-2
Аугсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Аугсбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
3:0
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 2 0.67
Ванитцек Марвин 2 0.67
Шлойзенер Фабиан 1 0.33
Байфус Марцель 1 0.33
Конте Бамбасе 1 0.33
Херольд Дэвид 1 0.33
Юнг Себастьян 0 0
Пфайффер Лука 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 3 1
Дорш Никлас 1 0.33
Реджбекай Элвис 1 0.33
Титц Филлип 1 0.33
Варгас Рубен 1 0.33
Майер Арне 1 0.33
Клод-Морис Алексис 1 0.33
Мунье Стив 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Кудосу Хенри 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зивзивадзе Буду 1 0
Йенсен Леон 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 1 0
Титц Филлип 1 0
Майер Арне 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
1
50%
1
17%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
33%
91-120

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
1
13%
1
11%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0
Аугсбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аугсбург - Бохум 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Ингольштадт 7:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Аугсбург

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
0 Бавария
1 Байер Л
1 Вердер
0 Дармштадт
3 Вольфсбург
0 Хоффенхайм
2 Кёльн
1 Герта
6 Карлсруэ
7 Аугсбург
3 РБ Лейпциг
0 Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Аугсбург Эссанд Самюэль 3
РБ Лейпциг Опенда Лои 3
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Весь список

Топ нарушителей
Герта Зефёйк Дейовайсио 1 1
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Дармштадт Маглица Матей 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Весь список
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    • 121'
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    • 121'
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    • 121'
      Г О О О О О Л - Титц Филлип забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Макс Вайс неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 121'
      Г О О О О О Л - Ванитцек Марвин забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Финн Дамен неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О О Л - Бауэр Максимилиан забивает пенальти, он пробил правой ногой! Макс Вайс был близок к тому, чтобы отразить мяч!
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    Прогнозы 118
    Карлсруэ 17.8% (21)
    X 13.6% (16)
    Аугсбург 68.6% (81)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карлсруэ 2:2 Аугсбург

    Исход игры
    Карлсруэ
    17.8% (21)
    Ничья
    13.6% (16)
    Аугсбург
    68.6% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (72)
    Меньше
    37.93% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Аугсбург
    40.7% (48)
    0:1 Аугсбург
    18.6% (22)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    2:1 Карлсруэ
    12.7% (15)
    2:3 Аугсбург
    4.2% (5)
    1:0 Карлсруэ
    2.5% (3)
    0:2 Аугсбург
    2.5% (3)
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