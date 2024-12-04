Стадион: BBBank Wildpark. Главный судья: Стилер Тобиас
0'
0:0
37' Не забитый пенальтиВанитцек Марвин
0:1
40' ГолЭссанд Самюэль
1:1
54' ГолШлойзенер Фабиан
80' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
93' Желтая карточкаМайер Арне
94' Желтая карточкаТитц Филлип
94' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
2:1
111' ГолВанитцек Марвин
114' Желтая карточкаЙенсен Леон
120' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
2:2
120' ГолВаргас Рубен
4 5
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
6:5
6:6
6:6
Ход матча
37'
0:0
40'
0:1
54'
1:1
80'
93'
94'
94'
111'
114'
118'
120'
120'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
6:5
121'
6:6
121'
6:6
121'
Пен
4:5
Статистика матча
-
6 Голы 7
-
4 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
577 Количество передач 666
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Рапп
Николай
11
Вольф
Мариус
44
Кудосу
Хенри
19
Ониика
Фрэнк
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
-
44 Кудосу ХенриЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Аугсбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|2
|0.67
|Ванитцек Марвин
|2
|0.67
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.33
|Байфус Марцель
|1
|0.33
|Конте Бамбасе
|1
|0.33
|Херольд Дэвид
|1
|0.33
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|3
|1
|Дорш Никлас
|1
|0.33
|Реджбекай Элвис
|1
|0.33
|Титц Филлип
|1
|0.33
|Варгас Рубен
|1
|0.33
|Майер Арне
|1
|0.33
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.33
|Мунье Стив
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Кудосу Хенри
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Майер Арне
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
1
50%
1
17%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
33%
91-120
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
1
13%
1
11%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0
Аугсбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аугсбург - Бохум 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Ингольштадт 7:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Аугсбург
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Штутгарт
|Вольтемаде Ник
|3 (1)
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|3
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|3
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|1 1
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
|Байер Л
|Тапсоба Эдмон
|2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2
|Бавария
|Нойер Мануэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карлсруэ 2:2 Аугсбург
Исход игры
Карлсруэ
17.8% (21)
Ничья
13.6% (16)
Аугсбург
68.6% (81)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:2 Аугсбург
40.7% (48)
0:1 Аугсбург
18.6% (22)
1:1 Ничья
13.6% (16)
2:1 Карлсруэ
12.7% (15)
2:3 Аугсбург
4.2% (5)
1:0 Карлсруэ
2.5% (3)
0:2 Аугсбург
2.5% (3)
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