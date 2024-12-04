Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Аугсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Карлсруэ совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Кудосу Хенри из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Кудосу Хенри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' СПАСЕНО - Ванитцек Марвин пробил пенальти, но Финн Дамен отбивает!

37' После проверки VAR судья не изменил решения - Карлсруэ пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Карлсруэ

36' Херольд Дэвид пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

36' Рапп Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матсима Крислен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Карлсруэ совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Аугсбург

33' Вейсc Максим взял и забрал мяч на выходе

32' Вольф Мариус из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Карлсруэ совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Игрок из команды Карлсруэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Удар от ворот произведет Карлсруэ

27' Матч возобновлен

26' Вейсc Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' О, нет. Из многообещающей позиции Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

22' Удар от ворот произведет Аугсбург

21' Карлсруэ совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Карлсруэ совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вольф Мариус из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Вейсc Максим взял и забрал мяч на выходе

14' Юнг Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Карлсруэ совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Карлсруэ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ванитцек Марвин не смог попасть в створ ударом издали

8' Карлсруэ совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бурнич Дженис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аугсбург начинает с центра поля