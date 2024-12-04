Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 37187 Главный судья: Яблонски Свен
3:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолШешко Беньямин
45' Желтая карточкаЗайвальд Николас
2:0
50' ГолОпенда Лои
3:0
58' ГолОпенда Лои
87' Желтая карточкаДауд Махмуд
90'+1
Ход матча
31'
1:0
45'
50'
2:0
58'
3:0
87'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
341 Количество передач 604
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Опенда
Лои
35
Тута
27
Гётце
Марио
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
38 Ятта НухаПолузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
31 Faik Sakar
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Узун КанНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
0.9
Среднее время на гол
45
100
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.68
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
95
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|3
|1
|Нуса Антонио
|2
|0.67
|Шешко Беньямин
|2
|0.67
|Юссуф Поульсен
|2
|0.67
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|Симонс Хави
|1
|0.33
|Гертрейда Лютсхарел
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитике Уго
|3
|1
|Мармуш Омар
|1
|0.33
|Матанович Игорь
|1
|0.33
|Шаиби Фарес
|1
|0.33
|Схири Эльес
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайвальд Николас
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|0
|1
|Трапп Кевин
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0
Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 0:4 Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Штутгарт
|Вольтемаде Ник
|3 (1)
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|3
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|3
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|1 1
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
|Байер Л
|Тапсоба Эдмон
|2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2
|Бавария
|Нойер Мануэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
РБ Лейпциг
64.4% (76)
Ничья
16.1% (19)
Айнтрахт Фр
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
45.8% (54)
1:2 Айнтрахт Фр
13.6% (16)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:0 РБ Лейпциг
7.6% (9)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:1 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
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