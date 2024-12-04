Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда РБ Лейпциг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Зайвальд Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мармуш Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

31' Г О О О О Л - Шешко Беньямин забивает с левой ноги!

31' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Игрок из команды РБ Лейпциг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Браун Натаниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Опенда Лои выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

18' Зайвальд Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Орбан Вилли нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

17' Зайвальд Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

13' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Баумгартнер Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

11' Шешко Беньямин не смог попасть в створ ударом издали

11' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Зайвальд Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Игрок из команды РБ Лейпциг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Хенрихс Бенджамин пробил со штрафного прямо в стенку

2' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру