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Стадион: . Зрители: 37187 Главный судья: Яблонски Свен
РБ Лейпциг
3:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
31' Гол
Шешко Беньямин
45' Желтая карточка
Зайвальд Николас
2:0
50' Гол
Опенда Лои
3:0
58' Гол
Опенда Лои
87' Желтая карточка
Дауд Махмуд
90'+1

Ход матча

31'
Шешко Беньямин
(Нуса Антонио)
1:0
45'
Зайвальд Николас
 
46'
 
Шаиби Фарес
Ларссон Хуго
50'
Опенда Лои
(Нуса Антонио)
2:0
55'
 
Нкунку Нильс
Гётце Марио
55'
 
Кнауфф Ансгар
Коллинс Ннамди
58'
Опенда Лои
(Нуса Антонио)
3:0
66'
 
Хёйлунн Оскар
Кох Робин
71'
Шлагер Ксавер
Айдара Амаду
 
76'
Андре Силва
Шешко Беньямин
 
82'
 
Дауд Махмуд
Браун Натаниэль
84'
Клостерманн Лукас
Нуса Антонио
 
87'
 
Дауд Махмуд

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 341 Количество передач 604
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 118
РБ Лейпциг 64.4% (76)
X 16.1% (19)
Айнтрахт Фр 19.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Вандервоордт
Маартен
13
Зайвальд
Николас
4
Орбан
Вилли
3
Гертрейда
Лютсхарел
39
Хенрихс
Бенджамин
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Вермерен
Артур
8
Айдара
Амаду
7
Нуса
Антонио
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
35
Тута
4
Кох
Робин
13
Кристенсен
Расмус
27
Гётце
Марио
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
21
Браун
Натаниэль
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
РБ Лейпциг
4-4-2
Айнтрахт Фр
4-4-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:1
К
2:0
Б
2:1
ТМК
2:4
Б
4:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.68
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
95

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 3 1
Нуса Антонио 2 0.67
Шешко Беньямин 2 0.67
Юссуф Поульсен 2 0.67
Баумгартнер Кристоф 1 0.33
Симонс Хави 1 0.33
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитике Уго 3 1
Мармуш Омар 1 0.33
Матанович Игорь 1 0.33
Шаиби Фарес 1 0.33
Схири Эльес 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайвальд Николас 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 0 1
Трапп Кевин 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Дауд Махмуд 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0
Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 0:4 Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
0 Ян
3 Штутгарт
3 Арминия
1 Фрайбург
0 Бавария
1 Байер Л
1 Вердер
0 Дармштадт
3 Вольфсбург
0 Хоффенхайм
2 Кёльн
1 Герта
6 Карлсруэ
7 Аугсбург
3 РБ Лейпциг
0 Айнтрахт Фр
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Штутгарт Вольтемаде Ник 3 (1)
Аугсбург Эссанд Самюэль 3
РБ Лейпциг Опенда Лои 3
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Весь список

Топ нарушителей
Герта Зефёйк Дейовайсио 1 1
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Байер Л Тапсоба Эдмон 2
Дармштадт Маглица Матей 2
Бавария Нойер Мануэль 1
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Сегодняшная посещаемость составляет 37187 болельщиков
  • 90'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 36%, Айнтрахт Фр: 64%.
  • 89'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Орбан Вилли ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    РБ Лейпциг 64.4% (76)
    X 16.1% (19)
    Айнтрахт Фр 19.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    64.4% (76)
    Ничья
    16.1% (19)
    Айнтрахт Фр
    19.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.17% (93)
    Нет
    19.83% (23)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    45.8% (54)
    1:2 Айнтрахт Фр
    13.6% (16)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 РБ Лейпциг
    7.6% (9)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
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