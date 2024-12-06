Тур: 15. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
11' ГолКостонс Кун
1:1
23' ГолСилла Мусса
25' Желтая карточкаБахманн Яник
1:2
43' ГолКараман Кенан
2:2
52' ГолГётце Феликс
58' Желтая карточкаЮнес Амин
2:3
69' ГолКараман Кенан
Ход матча
11'
1:0
23'
1:1
25'
43'
1:2
52'
2:2
58'
69'
2:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 8
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
31
Taylan
Bulut
23
Айдин
Мехмет
14
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Luis Engelns
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
- Нападающий
-
-
37 Max Grueger
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Падерборн
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.33
|Костонс Кун
|3
|0.2
|Ilyas Ansah
|3
|0.2
|Обермайр Рафаэль
|2 (1)
|0.13
|Гримальди Адриано
|2
|0.13
|Гётце Феликс
|2
|0.13
|Михель Свен
|2
|0.13
|Клаас Себастьян
|2
|0.13
|Calvin Brackelmann
|2
|0.13
|Аарон Зентер
|1
|0.07
|Laurin Curda
|1
|0.07
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.07
|Santiago Castaneda
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|8 (1)
|0.53
|Силла Мусса
|8
|0.53
|Мор Тобиас
|3
|0.2
|Юнес Амин
|1
|0.07
|Зегуйн Пауль
|1
|0.07
|Шалленберг Рон
|1
|0.07
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.07
|Taylan Bulut
|1
|0.07
|Max Grueger
|1
|0.07
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Айдин Мехмет
|0
|0
|Калаш Томаш
|0
|0
|Бахманн Яник
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|4
|1
|Гётце Феликс
|4
|0
|Santiago Castaneda
|4
|0
|Михель Свен
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Гримальди Адриано
|0
|1
|Marcel Hoffmeier
|0
|1
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Мор Тобиас
|4
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Санчес Филип
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Max Grueger
|3
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Taylan Bulut
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Шальке 04
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Падерборн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
15
Упущенные победы
14
9
Падерборн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Шальке 04
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
67%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
14
16
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
43%
4
25%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Забито
26
23
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
6
23%
2
9%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
10
38%
5
22%
76-90
Пропущено
16
29
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
3
10%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
4
25%
4
14%
61-75
4
25%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эльвeрсберг - Падерборн 1:3 Падерборн - Нюрнберг 3:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0
Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Кайзерслаутерн 0:3 Гамбург - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Ян 2:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2
Результаты матчей
Падерборн
Шальке 04
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
42
52
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
95
86
59
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|15
|7
|6
|2
|27 - 20
|27
|2.
|2:1
|15
|7
|4
|4
|27 - 18
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|31 - 20
|23
|5.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|27 - 25
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|8.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|10.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|12.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|13.
|3:2
|15
|4
|4
|7
|26 - 31
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 16
|12
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|3.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 14
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|11.
|3:2
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|2:3
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|3:2
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (5)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6