  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Падерборн
2:4
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
12' Гол
Костонс Кун
1:1
23' Гол
Силла Мусса
25' Желтая карточка
Бахманн Яник
1:2
43' Гол
Караман Кенан
2:2
52' Гол
Гётце Феликс
58' Желтая карточка
Юнес Амин
68' Желтая карточка
Хофманн Роб-Торбен
2:3
69' Гол
Караман Кенан
76' Желтая карточка
Клаас Себастьян
2:4
88' Гол
Бахманн Яник
90'+5

Ход матча

12'
Костонс Кун
(Гётце Феликс)
1:0
23'
1:1
Силла Мусса
(Айдин Мехмет)
25'
 
Бахманн Яник
43'
1:2
Караман Кенан
(Мёркин Дерри)
46'
Клаас Себастьян
Баур Мика
 
52'
Гётце Феликс
(Аарон Зентер)
2:2
58'
 
Юнес Амин
59'
 
Антви-Аджей Кристофер
Юнес Амин
68'
 
Хофманн Роб-Торбен
69'
2:3
Караман Кенан
(Зегуйн Пауль)
75'
Платте Феликс
Ilyas Ansah
 
75'
Luis Engelns
Костонс Кун
 
76'
Клаас Себастьян
 
83'
 
Калаш Томаш
Силла Мусса
84'
Adrian Bravo-Sanchez
Laurin Curda
 
86'
 
Max Grueger
Шалленберг Рон
88'
2:4
Бахманн Яник
(Зегуйн Пауль)
89'
Шеллер Тьярк
Santiago Castaneda
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 15
  • 4 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 445
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шуберт
Маркус
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
5
Santiago
Castaneda
10
Костонс
Кун
9
Баур
Мика
29
Ilyas
Ansah
28
Хикерен
Джастин
31
Taylan
Bulut
23
Айдин
Мехмет
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
9
Силла
Мусса
14
Бахманн
Яник
8
Юнес
Амин
19
Караман
Кенан
Падерборн
3-4-2-1
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
3:3
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
0:1
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:5
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.33
Костонс Кун 3 0.2
Ilyas Ansah 3 0.2
Обермайр Рафаэль 2 (1) 0.13
Гримальди Адриано 2 0.13
Гётце Феликс 2 0.13
Михель Свен 2 0.13
Клаас Себастьян 2 0.13
Calvin Brackelmann 2 0.13
Аарон Зентер 1 0.07
Laurin Curda 1 0.07
Кинсомби Давид 1 (1) 0.07
Santiago Castaneda 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 9 (1) 0.6
Силла Мусса 8 0.53
Мор Тобиас 3 0.2
Зегуйн Пауль 1 0.07
Юнес Амин 1 0.07
Бахманн Яник 1 0.07
Шалленберг Рон 1 0.07
Сиссе Ибраима II 1 0.07
Taylan Bulut 1 0.07
Max Grueger 1 0.07
Айдин Мехмет 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Калаш Томаш 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 4 1
Гётце Феликс 4 0
Santiago Castaneda 4 0
Михель Свен 3 0
Клаас Себастьян 2 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Гримальди Адриано 0 1
Marcel Hoffmeier 0 1
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Мор Тобиас 4 0
Шалленберг Рон 2 1
Санчес Филип 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Зегуйн Пауль 3 0
Бахманн Яник 3 0
Max Grueger 3 0
Юнес Амин 2 0
Донкор Антон 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Taylan Bulut 2 0
Герертс Карел 1 0
Калаш Томаш 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0

Результаты матчей

Падерборн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шальке 04
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
5
Падерборн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
15

Упущенные победы

14
9
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Шальке 04
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

14
16
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
43%
4
25%
76-90

Пропущено

13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Забито

28
27
8 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
14%
3
11%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
7
25%
2
7%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
10
36%
6
22%
76-90

Пропущено

20
31
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
4
13%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
5
25%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эльвeрсберг - Падерборн 1:3 Падерборн - Нюрнберг 3:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0
Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Кайзерслаутерн 0:3 Гамбург - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Ян 2:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2

Результаты матчей

Падерборн
Шальке 04

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2
3
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
9
6
5
10
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
5.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
6.
Карлсруэ
 14 6 5 3 27 - 25 23
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
14.
Гройтер Фюрт
 14 3 5 6 21 - 27 14
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
7.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Падерборн 2:4 Шальке 04 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный