Тур: 15. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
12' ГолКостонс Кун
1:1
23' ГолСилла Мусса
25' Желтая карточкаБахманн Яник
1:2
43' ГолКараман Кенан
2:2
52' ГолГётце Феликс
58' Желтая карточкаЮнес Амин
68' Желтая карточкаХофманн Роб-Торбен
2:3
69' ГолКараман Кенан
76' Желтая карточкаКлаас Себастьян
2:4
88' ГолБахманн Яник
90'+5
Ход матча
12'
1:0
23'
1:1
25'
43'
1:2
52'
2:2
58'
69'
2:3
76'
88'
2:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 15
-
4 Удары в створ 10
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
376 Количество передач 445
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
31
Taylan
Bulut
23
Айдин
Мехмет
14
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Luis Engelns
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
- Нападающий
-
-
37 Max Grueger
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Падерборн
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.33
|Костонс Кун
|3
|0.2
|Ilyas Ansah
|3
|0.2
|Обермайр Рафаэль
|2 (1)
|0.13
|Гримальди Адриано
|2
|0.13
|Гётце Феликс
|2
|0.13
|Михель Свен
|2
|0.13
|Клаас Себастьян
|2
|0.13
|Calvin Brackelmann
|2
|0.13
|Аарон Зентер
|1
|0.07
|Laurin Curda
|1
|0.07
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.07
|Santiago Castaneda
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|9 (1)
|0.6
|Силла Мусса
|8
|0.53
|Мор Тобиас
|3
|0.2
|Зегуйн Пауль
|1
|0.07
|Юнес Амин
|1
|0.07
|Бахманн Яник
|1
|0.07
|Шалленберг Рон
|1
|0.07
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.07
|Taylan Bulut
|1
|0.07
|Max Grueger
|1
|0.07
|Айдин Мехмет
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Калаш Томаш
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|4
|1
|Гётце Феликс
|4
|0
|Santiago Castaneda
|4
|0
|Михель Свен
|3
|0
|Клаас Себастьян
|2
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Гримальди Адриано
|0
|1
|Marcel Hoffmeier
|0
|1
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Мор Тобиас
|4
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Санчес Филип
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Max Grueger
|3
|0
|Юнес Амин
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Taylan Bulut
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шальке 04
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
5
Падерборн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
15
Упущенные победы
14
9
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Шальке 04
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
14
16
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
43%
4
25%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Забито
28
27
8 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
14%
3
11%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
7
25%
2
7%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
10
36%
6
22%
76-90
Пропущено
20
31
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
4
13%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
5
25%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эльвeрсберг - Падерборн 1:3 Падерборн - Нюрнберг 3:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0
Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Кайзерслаутерн 0:3 Гамбург - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Ян 2:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2
Результаты матчей
Падерборн
Шальке 04
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
52
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
105
96
510
411
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6