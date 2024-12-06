Тур: 15. Стадион: Ursapharm-Arena.
2:1
Второй тайм: 77'
0'
0:1
14' ГолКастроп Йенс
1:1
44' ГолTom Zimmerschied
52' Желтая карточкаЭмрели Махир
2:1
53' ГолДамар Мухаммед
69' Желтая карточкаКастроп Йенс
Ход матча
14'
0:1
44'
52'
53'
2:1
69'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
25
Петков
Лукас
31
Кнохе
Робин
20
Яндер
Каспар
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
-
32 Яниш Тим
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Эльвeрсберг
Нюрнберг
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|8
|0.53
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.33
|Дамар Мухаммед
|5
|0.33
|Robin Fellhauer
|2
|0.13
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.13
|Баум Элиас
|1
|0.07
|Петков Лукас
|1
|0.07
|Герезгихер Филимон
|1
|0.07
|Tom Zimmerschied
|1
|0.07
|Frederik Schmahl
|1
|0.07
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|7
|0.47
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.2
|Эмрели Махир
|3
|0.2
|Шлаймер Лукас
|3
|0.2
|Яндер Каспар
|2
|0.13
|Кастроп Йенс
|2
|0.13
|Данило Соарес
|1
|0.07
|Пик Флориан
|1
|0.07
|Карафиат Ондржей
|1
|0.07
|Окунуки Кандзи
|1
|0.07
|Шевчик Михал
|1
|0.07
|Ельч Финн
|1
|0.07
|Rafael Lubach
|1
|0.07
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.07
|Кнохе Робин
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Асллани Фисник
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Дамар Мухаммед
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Рор Максимилиан
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Баум Элиас
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндер Каспар
|4
|1
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Эмрели Махир
|4
|0
|Цимас Стефанос
|2
|1
|Данило Соарес
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Berkay Yilmaz
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
6
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
16
Эльвeрсберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
5
45%
4
36%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
4
25%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
6
38%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
25
28
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
12%
4
14%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
7
28%
5
18%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
3
12%
8
29%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
5
29%
29%
3
12%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 1:3 Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:2 Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Нюрнберг
Точный счет
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
43
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
86
410
410
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|15
|7
|6
|2
|27 - 20
|27
|2.
|2:1
|15
|7
|4
|4
|27 - 18
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|31 - 20
|23
|5.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|27 - 25
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|8.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|10.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|12.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|13.
|3:2
|15
|4
|4
|7
|26 - 31
|16
|14.
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|15.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 16
|12
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|3.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 14
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|11.
|3:2
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|2:3
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|3:2
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (5)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6