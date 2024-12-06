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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Эльвeрсберг
2:1
Второй тайм: 77'
Нюрнберг
0'
0:1
14' Гол
Кастроп Йенс
1:1
44' Гол
Tom Zimmerschied
52' Желтая карточка
Эмрели Махир
2:1
53' Гол
Дамар Мухаммед
69' Желтая карточка
Кастроп Йенс

Ход матча

14'
0:1
Кастроп Йенс
(Цимас Стефанос)
44'
Tom Zimmerschied
(Дамар Мухаммед)
1:1
52'
 
Эмрели Махир
53'
Дамар Мухаммед
(Асллани Фисник)
2:1
64'
 
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
69'
 
Кастроп Йенс
70'
 
Rafael Lubach
Юстван Юлиан
75'
Зикер Арне
Tom Zimmerschied
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Нюрнберг
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
23
Сикингер
Карло
17
Frederik
Schmahl
25
Петков
Лукас
30
Дамар
Мухаммед
29
Tom
Zimmerschied
10
Асллани
Фисник
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
20
Яндер
Каспар
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Нюрнберг
3-3-2-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Нюрнберг

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 8 0.53
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.33
Дамар Мухаммед 5 0.33
Robin Fellhauer 2 0.13
Semih Sahin 2 (2) 0.13
Баум Элиас 1 0.07
Петков Лукас 1 0.07
Герезгихер Филимон 1 0.07
Tom Zimmerschied 1 0.07
Frederik Schmahl 1 0.07
Maurice Neubauer 0 0
Paul Stock 0 0
Manuel Feil 0 0
Lukas Pinckert 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 7 0.47
Юстван Юлиан 3 (1) 0.2
Эмрели Махир 3 0.2
Шлаймер Лукас 3 0.2
Яндер Каспар 2 0.13
Кастроп Йенс 2 0.13
Данило Соарес 1 0.07
Пик Флориан 1 0.07
Карафиат Ондржей 1 0.07
Окунуки Кандзи 1 0.07
Шевчик Михал 1 0.07
Ельч Финн 1 0.07
Rafael Lubach 1 0.07
Думан Тайлан 1 (1) 0.07
Кнохе Робин 0 0
Валентини Энрико 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Асллани Фисник 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Дамар Мухаммед 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Рор Максимилиан 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Баум Элиас 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Петков Лукас 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндер Каспар 4 1
Кастроп Йенс 5 0
Эмрели Махир 4 0
Цимас Стефанос 2 1
Данило Соарес 3 0
Флик Флориан 3 0
Ельч Финн 3 0
Думан Тайлан 2 0
Серра Янни 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Berkay Yilmaz 1 0
Шевчик Михал 1 0
Вилладсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
16
Эльвeрсберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
5
45%
4
36%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
4
25%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
6
38%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

25
28
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
12%
4
14%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
7
28%
5
18%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
3
12%
8
29%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
5
29%
29%
3
12%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 1:3 Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:2 Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Нюрнберг

Точный счет

1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
8
6
4
10
2.5
4
10
3
11
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 2:3 15 7 6 2 27 - 20 27
2.
Эльвeрсберг
 2:1 15 7 4 4 27 - 18 25
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
5.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
6.
Карлсруэ
 14 6 5 3 27 - 25 23
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 1:2 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Шальке 04
 3:2 15 4 4 7 26 - 31 16
14.
Гройтер Фюрт
 14 3 5 6 21 - 27 14
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Эльвeрсберг
 2:1 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 2:3 7 4 2 1 13 - 7 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Нюрнберг
 1:2 7 3 2 2 16 - 14 11
7.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 3:2 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 2:3 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 2:1 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 3:2 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Нюрнберг
 1:2 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Дамар Мухаммед сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Tom Zimmerschied бьет в цель!
  • 14'
    Цимас Стефанос сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Кастроп Йенс бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Нюрнберг
4.50
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3.62
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3.40
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