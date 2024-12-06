Тур: 15. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 9323
2:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолКастроп Йенс
1:1
44' ГолTom Zimmerschied
52' Желтая карточкаЭмрели Махир
2:1
53' ГолДамар Мухаммед
69' Желтая карточкаКастроп Йенс
77' Желтая карточкаКарафиат Ондржей
90' Желтая карточкаLukas Pinckert
90' Желтая карточкаPaul Stock
90'+5
Ход матча
14'
0:1
44'
52'
53'
2:1
69'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
452 Количество передач 421
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.00 Победит «Нюрнберг»
-
25
Петков
Лукас
31
Кнохе
Робин
20
Яндер
Каспар
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
-
32 Яниш Тим
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Эльвeрсберг
Нюрнберг
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|8
|0.53
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.33
|Дамар Мухаммед
|5
|0.33
|Robin Fellhauer
|2
|0.13
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.13
|Баум Элиас
|1
|0.07
|Петков Лукас
|1
|0.07
|Герезгихер Филимон
|1
|0.07
|Tom Zimmerschied
|1
|0.07
|Frederik Schmahl
|1
|0.07
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|7
|0.47
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.2
|Эмрели Махир
|3
|0.2
|Шлаймер Лукас
|3
|0.2
|Яндер Каспар
|2
|0.13
|Кастроп Йенс
|2
|0.13
|Данило Соарес
|1
|0.07
|Пик Флориан
|1
|0.07
|Карафиат Ондржей
|1
|0.07
|Окунуки Кандзи
|1
|0.07
|Шевчик Михал
|1
|0.07
|Ельч Финн
|1
|0.07
|Rafael Lubach
|1
|0.07
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.07
|Кнохе Робин
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Pinckert
|4
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Асллани Фисник
|3
|0
|Дамар Мухаммед
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Рор Максимилиан
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Баум Элиас
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|6
|0
|Яндер Каспар
|4
|1
|Эмрели Махир
|4
|0
|Цимас Стефанос
|2
|1
|Данило Соарес
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Карафиат Ондржей
|1
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Berkay Yilmaz
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
16
Эльвeрсберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Нюрнберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
4
31%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
4
25%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
6
38%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
27
29
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
8
30%
30%
5
17%
46-60
6
22%
4
14%
61-75
3
11%
8
28%
76-90
Пропущено
18
27
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
11%
2
7%
1-15
5
28%
3
11%
16-30
1
6%
7
26%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 1:3 Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:2 Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Нюрнберг
Точный счет
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
44
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
87
87
411
411
312
213
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6