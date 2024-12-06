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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 9323
Эльвeрсберг
2:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
0:1
14' Гол
Кастроп Йенс
1:1
44' Гол
Tom Zimmerschied
52' Желтая карточка
Эмрели Махир
2:1
53' Гол
Дамар Мухаммед
69' Желтая карточка
Кастроп Йенс
77' Желтая карточка
Карафиат Ондржей
90' Желтая карточка
Lukas Pinckert
90' Желтая карточка
Paul Stock
90'+5

Ход матча

14'
0:1
Кастроп Йенс
(Цимас Стефанос)
44'
Tom Zimmerschied
(Дамар Мухаммед)
1:1
52'
 
Эмрели Махир
53'
Дамар Мухаммед
(Асллани Фисник)
2:1
64'
 
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
69'
 
Кастроп Йенс
70'
 
Rafael Lubach
Юстван Юлиан
75'
Зикер Арне
Tom Zimmerschied
 
77'
 
Карафиат Ондржей
78'
 
Яниш Тим
Вилладсен Оливер
78'
 
Шлаймер Лукас
Кастроп Йенс
90'
Якель Фредерик
Frederik Schmahl
 
90'
Paul Stock
Дамар Мухаммед
 
90'
Lukas Pinckert
 
90'
Paul Stock
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 452 Количество передач 421
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
23
Сикингер
Карло
17
Frederik
Schmahl
25
Петков
Лукас
30
Дамар
Мухаммед
29
Tom
Zimmerschied
10
Асллани
Фисник
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
20
Яндер
Каспар
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
17
Кастроп
Йенс
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Нюрнберг
3-3-2-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Нюрнберг

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 8 0.53
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.33
Дамар Мухаммед 5 0.33
Robin Fellhauer 2 0.13
Semih Sahin 2 (2) 0.13
Баум Элиас 1 0.07
Петков Лукас 1 0.07
Герезгихер Филимон 1 0.07
Tom Zimmerschied 1 0.07
Frederik Schmahl 1 0.07
Maurice Neubauer 0 0
Paul Stock 0 0
Manuel Feil 0 0
Lukas Pinckert 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 7 0.47
Юстван Юлиан 3 (1) 0.2
Эмрели Махир 3 0.2
Шлаймер Лукас 3 0.2
Яндер Каспар 2 0.13
Кастроп Йенс 2 0.13
Данило Соарес 1 0.07
Пик Флориан 1 0.07
Карафиат Ондржей 1 0.07
Окунуки Кандзи 1 0.07
Шевчик Михал 1 0.07
Ельч Финн 1 0.07
Rafael Lubach 1 0.07
Думан Тайлан 1 (1) 0.07
Кнохе Робин 0 0
Валентини Энрико 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Pinckert 4 0
Semih Sahin 3 0
Асллани Фисник 3 0
Дамар Мухаммед 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Рор Максимилиан 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Баум Элиас 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Петков Лукас 1 0
Paul Stock 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 6 0
Яндер Каспар 4 1
Эмрели Махир 4 0
Цимас Стефанос 2 1
Данило Соарес 3 0
Флик Флориан 3 0
Ельч Финн 3 0
Думан Тайлан 2 0
Карафиат Ондржей 1 0
Серра Янни 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Berkay Yilmaz 1 0
Шевчик Михал 1 0
Вилладсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
16
Эльвeрсберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Нюрнберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
4
31%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
4
25%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
6
38%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

27
29
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
8
30%
30%
5
17%
46-60
6
22%
4
14%
61-75
3
11%
8
28%
76-90

Пропущено

18
27
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
11%
2
7%
1-15
5
28%
3
11%
16-30
1
6%
7
26%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Падерборн 1:3 Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:2 Падерборн - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Гамбург - Нюрнберг 1:1
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Нюрнберг

Точный счет

1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
5
2.5
3
4
2
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
8
7
4
11
2.5
4
11
3
12
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
5.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
6.
Карлсруэ
 14 6 5 3 27 - 25 23
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
14.
Гройтер Фюрт
 14 3 5 6 21 - 27 14
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 14 2 6 6 13 - 16 12
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
7.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
8.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Дамар Мухаммед сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Tom Zimmerschied бьет в цель!
    • 14'
      Цимас Стефанос сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Кастроп Йенс бьет в цель!
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