  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:1
Первый тайм: 27'
Герта
0'
0:1
5' Гол
Маза Ибрагим

Ход матча

5'
0:1
Маза Ибрагим

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Герта
3.75
Реклама, zenit.win
3.85
Реклама, pari.ru
2.36
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
44
Нолль
Науэль
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
18
Майерхёфер
Марко
17
Гисельман
Нико
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
11
Массимо
Роберто
9
Футкеу
Ноэль
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
27
Кюизанс
Микаэль
41
Клеменс
Паскаль
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
24
Торстейнссон
Йон
Гройтер Фюрт
3-4-2-1
Герта
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
5:0
Б
2:1
Б
2:1
Б2
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 5 (4) 0.33
Футкеу Ноэль 4 0.27
Хргота Бранимир 3 0.2
Србени Деннис 2 0.13
Массимо Роберто 2 0.13
Майерхёфер Марко 1 0.07
Иттер Джанлука 1 0.07
Юнг Гидеон 1 0.07
Михальски Дамян 1 0.07
Бансе Саша 1 0.07
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маза Ибрагим 5 (1) 0.33
Нидерлехнер Флориан 5 0.33
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.27
Шерхант Дерри 4 0.27
Шулер Лука 3 0.2
Кенни Джонджо 1 0.07
Зефёйк Дейовайсио 1 0.07
Дардаи Палко 1 0.07
Превляк Смаил 1 (1) 0.07
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Клеменс Паскаль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Србени Деннис 5 0
Хргота Бранимир 3 0
Гисельман Нико 3 0
Массимо Роберто 3 0
Бансе Саша 3 0
Михальски Дамян 2 0
Футкеу Ноэль 2 0
Мотика Неманья 2 0
Грин Джулиан 1 0
Майерхёфер Марко 1 0
Philipp Mueller 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 6 0
Дардаи Мартон 6 0
Кенни Джонджо 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 3 0
Маза Ибрагим 3 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Сесса Кевин 1 0
Карбовник Михал 1 0
Marten Winkler 1 0
Boris Lum 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
4
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

13
6
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Герта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

18
10

Голы по времени матча

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
3
38%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
5
45%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
5%
3
13%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

27
24
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
9
33%
9
38%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
9
33%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Герта 2:1 Магдебург - Герта 1:3 Герта - Ульм 1846 2:2 Дармштадт - Герта 3:1
Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Герта

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
8
6
3
11
2.5
4
10
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Кайзерслаутерн
 1:0 15 7 5 3 27 - 20 26
3.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
4.
Герта
 1:0 15 7 3 5 26 - 23 24
5.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
6.
Ганновер 96
 0:1 15 7 2 6 19 - 15 23
7.
Карлсруэ
 0:1 15 6 5 4 27 - 26 23
8.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
9.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
14.
Ульм 1846
 1:0 15 3 6 6 14 - 16 15
15.
Гройтер Фюрт
 0:1 15 3 5 7 21 - 28 14
16.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 8 6 0 2 12 - 5 18
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Кайзерслаутерн
 1:0 7 3 3 1 16 - 12 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 0:1 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 1:0 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Гройтер Фюрт
 0:1 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Герта
 1:0 8 5 2 1 17 - 11 17
2.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
4.
Кайзерслаутерн
 1:0 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 0:1 8 3 3 2 13 - 12 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Ульм 1846
 1:0 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 0:1 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Г О О О О Л - Маза Ибрагим бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Герта
3.75
Реклама, zenit.win
3.85
Реклама, pari.ru
2.36
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:1 Герта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гройтер Фюрт
Герта
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный