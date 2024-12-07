Тур: 15. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Дардаи ПалкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Tim Goller
-
29 Dion Ajvazi
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|5 (4)
|0.33
|Футкеу Ноэль
|4
|0.27
|Хргота Бранимир
|3
|0.2
|Србени Деннис
|2
|0.13
|Массимо Роберто
|2
|0.13
|Майерхёфер Марко
|1
|0.07
|Иттер Джанлука
|1
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.07
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|Бансе Саша
|1
|0.07
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маза Ибрагим
|5 (1)
|0.33
|Нидерлехнер Флориан
|5
|0.33
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.27
|Шерхант Дерри
|4
|0.27
|Шулер Лука
|3
|0.2
|Кенни Джонджо
|1
|0.07
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.07
|Дардаи Палко
|1
|0.07
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.07
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
|Клеменс Паскаль
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Србени Деннис
|5
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Бансе Саша
|3
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Футкеу Ноэль
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Philipp Mueller
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|6
|0
|Дардаи Мартон
|6
|0
|Кенни Джонджо
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Маза Ибрагим
|3
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Шерхант Дерри
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Marten Winkler
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
4
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
13
6
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Герта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
3
38%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
5
45%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
1
9%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
5%
3
13%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
27
24
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
9
33%
9
38%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
9
33%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Герта 2:1 Магдебург - Герта 1:3 Герта - Ульм 1846 2:2 Дармштадт - Герта 3:1
Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1 Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Герта
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
86
311
410
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|6
|2
|27 - 21
|27
|2.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|27 - 20
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|27 - 18
|25
|4.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 23
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|31 - 20
|23
|6.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|19 - 15
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|27 - 26
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|9.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|13.
|15
|4
|4
|7
|27 - 31
|16
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 16
|15
|15.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|21 - 28
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|16 - 12
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|14 - 14
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|18.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|12.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|15.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6