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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ганновер 96
0:1
Первый тайм: 27'
Ульм 1846
0'
0:1
23' Гол
Телалович Семир

Ход матча

23'
0:1
Телалович Семир
(Краттенмахер Морис)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Ульм 1846
1.60
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Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
23
Хальстенберг
Марсель
5
Нойман
Фил
2
Найт
Джош
17
Вдовик
Бартломей
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
11
Ли
Хен-Чжу
7
Нганкам
Жессик
32
Фогльзаммер
Андреас
1
Тиде
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
4
Галь
Том
5
Райхерт
Йоханнес
19
Майер
Жонатан
16
Келлер
Аарон
26
Майер
Филипп
38
Хюрюлайнен
Лука
30
Краттенмахер
Морис
43
Рёш
Ромарио
29
Телалович
Семир
Ганновер 96
3-4-2-1
Ульм 1846
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нганкам Жессик 3 (1) 0.2
Фогльзаммер Андреас 2 0.13
Nicolo Tresoldi 2 0.13
Monju Momuluh 2 0.13
Ли Хен-Чжу 2 0.13
Хальстенберг Марсель 2 (2) 0.13
Нильсен Ховард 1 0.07
Кунце Фабиан 1 0.07
Кристиансен Макс 1 0.07
Дем Янник 1 0.07
Enzo Leopold 0 0
Нойман Фил 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.27
Телалович Семир 3 (1) 0.2
Краттенмахер Морис 2 0.13
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.07
Штромпф Филипп 1 0.07
Рёш Ромарио 1 0.07
Келлер Аарон 1 0.07
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Брандт Макс 0 0
Галь Том 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Макс 3 1
Муроя Сэй 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Найт Джош 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Enzo Leopold 3 0
Нильсен Ховард 2 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Monju Momuluh 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 6 1
Брандт Макс 4 1
Майер Филипп 5 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Рёзер Лукас 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Кольбе Никлас 2 0
Алльгайер Бастиан 2 0
Краттенмахер Морис 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Хигль Феликс 1 0
Тиде Никлас 1 0
Телалович Семир 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Келлер Аарон 1 0
Хюрюлайнен Лука 1 0
Томас Вёрле 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

4
4
Ганновер 96
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
7
78%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3
Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Гройтер Фюрт 1:1 Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Ульм 1846

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Кайзерслаутерн
 1:0 15 7 5 3 27 - 20 26
3.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
4.
Герта
 1:0 15 7 3 5 26 - 23 24
5.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
6.
Ганновер 96
 0:1 15 7 2 6 19 - 15 23
7.
Карлсруэ
 0:1 15 6 5 4 27 - 26 23
8.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
9.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
14.
Ульм 1846
 1:0 15 3 6 6 14 - 16 15
15.
Гройтер Фюрт
 0:1 15 3 5 7 21 - 28 14
16.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 8 6 0 2 12 - 5 18
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Кайзерслаутерн
 1:0 7 3 3 1 16 - 12 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 0:1 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 1:0 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Гройтер Фюрт
 0:1 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Герта
 1:0 8 5 2 1 17 - 11 17
2.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
4.
Кайзерслаутерн
 1:0 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 0:1 8 3 3 2 13 - 12 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Ульм 1846
 1:0 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 0:1 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Ганновер 96
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Ульм 1846
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