Тур: 15. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
23'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
4
Галь
Том
16
Келлер
Аарон
26
Майер
Филипп
43
Рёш
Ромарио
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Келлер АаронЗащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Рёш РомариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нганкам Жессик
|3 (1)
|0.2
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.13
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.13
|Monju Momuluh
|2
|0.13
|Ли Хен-Чжу
|2
|0.13
|Хальстенберг Марсель
|2 (2)
|0.13
|Нильсен Ховард
|1
|0.07
|Кунце Фабиан
|1
|0.07
|Кристиансен Макс
|1
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.07
|Enzo Leopold
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.27
|Телалович Семир
|3 (1)
|0.2
|Краттенмахер Морис
|2
|0.13
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.07
|Штромпф Филипп
|1
|0.07
|Рёш Ромарио
|1
|0.07
|Келлер Аарон
|1
|0.07
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
|Брандт Макс
|0
|0
|Галь Том
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Макс
|3
|1
|Муроя Сэй
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
|Monju Momuluh
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|6
|1
|Брандт Макс
|4
|1
|Майер Филипп
|5
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Рёзер Лукас
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Кольбе Никлас
|2
|0
|Алльгайер Бастиан
|2
|0
|Краттенмахер Морис
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Штолль Леннарт
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Тиде Никлас
|1
|0
|Телалович Семир
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Келлер Аарон
|1
|0
|Хюрюлайнен Лука
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
4
4
Ганновер 96
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
7
78%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3
Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Гройтер Фюрт 1:1 Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Ульм 1846
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
68
311
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|6
|2
|27 - 21
|27
|2.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|27 - 20
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|27 - 18
|25
|4.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 23
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|31 - 20
|23
|6.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|19 - 15
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|27 - 26
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|9.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|13.
|15
|4
|4
|7
|27 - 31
|16
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 16
|15
|15.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|21 - 28
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|16 - 12
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|14 - 14
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|18.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|12.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|15.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6