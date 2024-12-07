Тур: 15. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 25600
3:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолТелалович Семир
0:2
55' ГолТелалович Семир
1:2
60' ГолЛи Хен-Чжу
70' Желтая карточкаМайер Жонатан
2:2
71' ГолNicolo Tresoldi
3:2
81' ГолNicolo Tresoldi
87' Желтая карточкаАуденне Колья
90' Желтая карточкаГаль Том
90' Желтая карточкаНойман Фил
90' Желтая карточкаГиндорф Ларс
90'+5
Ход матча
23'
55'
60'
1:2
70'
71'
81'
3:2
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
515 Количество передач 363
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
4
Галь
Том
16
Келлер
Аарон
26
Майер
Филипп
43
Рёш
Ромарио
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Келлер АаронЗащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Рёш РомариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolo Tresoldi
|4
|0.27
|Нганкам Жессик
|3 (1)
|0.2
|Ли Хен-Чжу
|3
|0.2
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.13
|Monju Momuluh
|2
|0.13
|Хальстенберг Марсель
|2 (2)
|0.13
|Нильсен Ховард
|1
|0.07
|Кунце Фабиан
|1
|0.07
|Кристиансен Макс
|1
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.07
|Enzo Leopold
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Гиндорф Ларс
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телалович Семир
|5 (1)
|0.33
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.27
|Краттенмахер Морис
|2
|0.13
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.07
|Штромпф Филипп
|1
|0.07
|Рёш Ромарио
|1
|0.07
|Келлер Аарон
|1
|0.07
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
|Брандт Макс
|0
|0
|Галь Том
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Макс
|3
|1
|Муроя Сэй
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Гиндорф Ларс
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
|Monju Momuluh
|1
|0
|Ауденне Колья
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|6
|1
|Брандт Макс
|4
|1
|Майер Филипп
|5
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Рёзер Лукас
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Кольбе Никлас
|2
|0
|Алльгайер Бастиан
|2
|0
|Краттенмахер Морис
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Штолль Леннарт
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Тиде Никлас
|1
|0
|Телалович Семир
|1
|0
|Галь Том
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Келлер Аарон
|1
|0
|Хюрюлайнен Лука
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ульм 1846
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
4
4
Ганновер 96
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ульм 1846
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
7
78%
76-90
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
20%
1
7%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
10%
5
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
22%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3
Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Гройтер Фюрт 1:1 Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Ульм 1846
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
78
411
312
213
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Герта
|Дардаи Мартон
|7