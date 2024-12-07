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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 25600
Ганновер 96
3:2
Конец матча
Ульм 1846
0'
0:1
23' Гол
Телалович Семир
0:2
55' Гол
Телалович Семир
1:2
60' Гол
Ли Хен-Чжу
70' Желтая карточка
Майер Жонатан
2:2
71' Гол
Nicolo Tresoldi
3:2
81' Гол
Nicolo Tresoldi
87' Желтая карточка
Ауденне Колья
90' Желтая карточка
Галь Том
90' Желтая карточка
Нойман Фил
90' Желтая карточка
Гиндорф Ларс
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Телалович Семир
(Краттенмахер Морис)
55'
0:2
Телалович Семир
(Краттенмахер Морис)
57'
Ауденне Колья
Муроя Сэй
 
57'
Nicolo Tresoldi
Нганкам Жессик
 
60'
Ли Хен-Чжу
1:2
65'
 
Хигль Феликс
Телалович Семир
65'
 
Хесса Деннис
Келлер Аарон
70'
 
Майер Жонатан
71'
Nicolo Tresoldi
(Фогльзаммер Андреас)
2:2
78'
Гиндорф Ларс
Ли Хен-Чжу
 
80'
 
Horst Castelle
Краттенмахер Морис
81'
Nicolo Tresoldi
(Гиндорф Ларс)
3:2
86'
 
Рёзер Лукас
Майер Жонатан
87'
Ауденне Колья
 
90'
Дем Янник
Вдовик Бартломей
 
90'
 
Галь Том
90'
Нойман Фил
 
90'
Гиндорф Ларс
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 515 Количество передач 363
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
23
Хальстенберг
Марсель
5
Нойман
Фил
2
Найт
Джош
17
Вдовик
Бартломей
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
11
Ли
Хен-Чжу
7
Нганкам
Жессик
32
Фогльзаммер
Андреас
1
Тиде
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
4
Галь
Том
5
Райхерт
Йоханнес
19
Майер
Жонатан
16
Келлер
Аарон
26
Майер
Филипп
38
Хюрюлайнен
Лука
30
Краттенмахер
Морис
43
Рёш
Ромарио
29
Телалович
Семир
Ганновер 96
3-4-2-1
Ульм 1846
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 4 0.27
Нганкам Жессик 3 (1) 0.2
Ли Хен-Чжу 3 0.2
Фогльзаммер Андреас 2 0.13
Monju Momuluh 2 0.13
Хальстенберг Марсель 2 (2) 0.13
Нильсен Ховард 1 0.07
Кунце Фабиан 1 0.07
Кристиансен Макс 1 0.07
Дем Янник 1 0.07
Enzo Leopold 0 0
Нойман Фил 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Гиндорф Ларс 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телалович Семир 5 (1) 0.33
Хигль Феликс 4 (2) 0.27
Краттенмахер Морис 2 0.13
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.07
Штромпф Филипп 1 0.07
Рёш Ромарио 1 0.07
Келлер Аарон 1 0.07
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Брандт Макс 0 0
Галь Том 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Макс 3 1
Муроя Сэй 4 0
Нойман Фил 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Найт Джош 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Enzo Leopold 3 0
Нильсен Ховард 2 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Гиндорф Ларс 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Monju Momuluh 1 0
Ауденне Колья 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 6 1
Брандт Макс 4 1
Майер Филипп 5 0
Рёш Ромарио 4 0
Хесса Деннис 3 0
Рёзер Лукас 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Кольбе Никлас 2 0
Алльгайер Бастиан 2 0
Краттенмахер Морис 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Майер Жонатан 1 0
Хигль Феликс 1 0
Тиде Никлас 1 0
Телалович Семир 1 0
Галь Том 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Келлер Аарон 1 0
Хюрюлайнен Лука 1 0
Томас Вёрле 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ульм 1846
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

4
4
Ганновер 96
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ульм 1846
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
7
78%
76-90

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
20%
1
7%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
10%
5
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
22%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кёльн - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3
Ульм 1846
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Гройтер Фюрт 1:1 Герта - Ульм 1846 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Ульм 1846

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
4.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
5.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
6.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
17.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
12.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
13.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
14.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
16.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Герта Дардаи Мартон 7
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