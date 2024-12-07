Тур: 15. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
23
Аремю
Афииз
18
Jannik
Mause
39
Enes
Zengin
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jannik MauseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
28 Fabian Heck
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Enes ZenginЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Dominik Salz
-
Главный тренер: Златан Байрамович
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.18
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
76
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|9
|0.6
|Ганслик Даниэль
|5
|0.33
|Томяк Борис
|4 (3)
|0.27
|Опоку Аарон
|2
|0.13
|Йокота Дайсуке
|2
|0.13
|Luca Sirch
|1
|0.07
|Клемент Филипп
|1
|0.07
|Калоч Филип
|1
|0.07
|Риттер Марлон
|1
|0.07
|Тачи Ричмонд
|1
|0.07
|Циммер Жан
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Ронштадт Франк
|0
|0
|Florian Kleinhansl
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|9
|0.6
|Ванитцек Марвин
|4
|0.27
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.27
|Йенсен Леон
|3
|0.2
|Хунцикер Андрин
|2
|0.13
|Франке Марсель
|2
|0.13
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Конте Бамбасе
|1
|0.07
|Бурнич Дженис
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|0
|Калоч Филип
|5
|0
|Эльведи Ян
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Редондо Кенни
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Ахе Рагнар
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Florian Kleinhansl
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|7
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Зивзивадзе Буду
|4
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
7
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
10
12
Кайзерслаутерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Карлсруэ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
7
47%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
5
45%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
7
27%
6
22%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
23%
5
19%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
15%
7
28%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
4
20%
5
20%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
5
25%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Аугсбург 2:2 Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Точный счет
2:2
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
3 раза 50%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
43
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
95
86
59
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|6
|2
|27 - 21
|27
|2.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|27 - 20
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|27 - 18
|25
|4.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 23
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|31 - 20
|23
|6.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|19 - 15
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|27 - 26
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|9.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|10.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|13.
|15
|4
|4
|7
|27 - 31
|16
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 16
|15
|15.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|21 - 28
|14
|16.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|17.
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|16 - 12
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|14 - 14
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|17.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|18.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|12.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|15.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6