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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:0
Первый тайм: 25'
Карлсруэ
0'
1:0
13' Пенальти
Томяк Борис

Ход матча

13'
Томяк Борис
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Карлсруэ
2.50
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Все Коэффициенты
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
6
Туре
Альмами
27
Ронштадт
Франк
2
Томяк
Борис
3
Florian
Kleinhansl
23
Аремю
Афииз
7
Риттер
Марлон
18
Jannik
Mause
41
Йокота
Дайсуке
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
39
Enes
Zengin
20
Херольд
Дэвид
6
Йенсен
Леон
31
Конте
Бамбасе
17
Рапп
Николай
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Кайзерслаутерн
3-3-2-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:1
Б3
0:0
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
76

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.6
Ганслик Даниэль 5 0.33
Томяк Борис 4 (3) 0.27
Опоку Аарон 2 0.13
Йокота Дайсуке 2 0.13
Luca Sirch 1 0.07
Клемент Филипп 1 0.07
Калоч Филип 1 0.07
Риттер Марлон 1 0.07
Тачи Ричмонд 1 0.07
Циммер Жан 0 0
Векессер Эрик 0 0
Ронштадт Франк 0 0
Florian Kleinhansl 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 9 0.6
Ванитцек Марвин 4 0.27
Шлойзенер Фабиан 4 0.27
Йенсен Леон 3 0.2
Хунцикер Андрин 2 0.13
Франке Марсель 2 0.13
Гюнтер Лассе 1 0.07
Конте Бамбасе 1 0.07
Бурнич Дженис 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 0
Калоч Филип 5 0
Эльведи Ян 4 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Аремю Афииз 3 0
Риттер Марлон 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Редондо Кенни 1 0
Туре Альмами 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Ахе Рагнар 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Florian Kleinhansl 1 0
Маркус Анфанг 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 7 0
Бурнич Дженис 5 0
Йенсен Леон 5 0
Зивзивадзе Буду 4 0
Франке Марсель 3 0
Шлойзенер Фабиан 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
7
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

10
12
Кайзерслаутерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Карлсруэ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
7
47%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
5
45%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
7
27%
6
22%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
23%
5
19%
76-90

Пропущено

20
25
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
15%
7
28%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
4
20%
5
20%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
5
25%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Аугсбург 2:2 Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Точный счет

2:2
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
3 раза 50%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
9
5
1.5
8
6
5
9
2.5
5
9
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Кайзерслаутерн
 1:0 15 7 5 3 27 - 20 26
3.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
4.
Герта
 1:0 15 7 3 5 26 - 23 24
5.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
6.
Ганновер 96
 0:1 15 7 2 6 19 - 15 23
7.
Карлсруэ
 0:1 15 6 5 4 27 - 26 23
8.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
9.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
10.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
14.
Ульм 1846
 1:0 15 3 6 6 14 - 16 15
15.
Гройтер Фюрт
 0:1 15 3 5 7 21 - 28 14
16.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
17.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 8 6 0 2 12 - 5 18
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Кайзерслаутерн
 1:0 7 3 3 1 16 - 12 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 0:1 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Ульм 1846
 1:0 7 1 2 4 7 - 9 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Гройтер Фюрт
 0:1 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Герта
 1:0 8 5 2 1 17 - 11 17
2.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
4.
Кайзерслаутерн
 1:0 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 0:1 8 3 3 2 13 - 12 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Ульм 1846
 1:0 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 7 2 3 2 13 - 11 9
13.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 0:1 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Фортуна Хоффманн Андре 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Карлсруэ
2.50
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3.65
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3.70
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