Тур: 15. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 48567
3:1
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиТомяк Борис
40' Желтая карточкаЭльведи Ян
45' Желтая карточкаФранке Марсель
45' Желтая карточкаЙокота Дайсуке
45' Желтая карточкаМаркус Анфанг
56' Желтая карточкаРонштадт Франк
2:0
73' ГолРедондо Кенни
3:0
75' ГолХеуэр Яннис
82' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
87' Желтая карточкаТомяк Борис
3:1
88' ГолВанитцек Марвин
90'+6
Ход матча
13'
1:0
40'
45'
45'
45'
56'
73'
2:0
75'
87'
88'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
500 Количество передач 396
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
23
Аремю
Афииз
18
Jannik
Mause
39
Enes
Zengin
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jannik MauseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
28 Fabian Heck
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Enes ZenginЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Dominik Salz
-
Главный тренер: Златан Байрамович
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.18
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
76
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|9
|0.6
|Ганслик Даниэль
|5
|0.33
|Томяк Борис
|4 (3)
|0.27
|Опоку Аарон
|2
|0.13
|Йокота Дайсуке
|2
|0.13
|Luca Sirch
|1
|0.07
|Клемент Филипп
|1
|0.07
|Калоч Филип
|1
|0.07
|Риттер Марлон
|1
|0.07
|Редондо Кенни
|1
|0.07
|Тачи Ричмонд
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Florian Kleinhansl
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Ронштадт Франк
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|9
|0.6
|Ванитцек Марвин
|5
|0.33
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.27
|Йенсен Леон
|3
|0.2
|Хунцикер Андрин
|2
|0.13
|Франке Марсель
|2
|0.13
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Конте Бамбасе
|1
|0.07
|Бурнич Дженис
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|6
|0
|Эльведи Ян
|5
|0
|Калоч Филип
|5
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Ронштадт Франк
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Florian Kleinhansl
|2
|0
|Маркус Анфанг
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Редондо Кенни
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Ахе Рагнар
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|7
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Франке Марсель
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
8
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
10
12
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Карлсруэ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
7
39%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
6
43%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Забито
29
28
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
10%
1
4%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
7
24%
5
18%
61-75
6
21%
6
21%
76-90
Пропущено
21
28
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
14%
8
29%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
29%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Аугсбург 2:2 Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Точный счет
2:2
3 раза 43%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
44
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
105
87
69
510
114
114
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Герта
|Дардаи Мартон
|7