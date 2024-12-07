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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 48567
Кайзерслаутерн
3:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
13' Пенальти
Томяк Борис
40' Желтая карточка
Эльведи Ян
45' Желтая карточка
Франке Марсель
45' Желтая карточка
Йокота Дайсуке
45' Желтая карточка
Маркус Анфанг
56' Желтая карточка
Ронштадт Франк
2:0
73' Гол
Редондо Кенни
3:0
75' Гол
Хеуэр Яннис
82' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
87' Желтая карточка
Томяк Борис
3:1
88' Гол
Ванитцек Марвин
90'+6

Ход матча

13'
Томяк Борис
1:0
40'
Эльведи Ян
 
45'
 
Франке Марсель
45'
Йокота Дайсуке
 
45'
Маркус Анфанг
 
46'
 
Пфайффер Лука
Конте Бамбасе
56'
Ронштадт Франк
 
67'
 
Эглофф Лилиан
Рапп Николай
67'
 
Хессер Робин
Йенсен Леон
70'
Хеуэр Яннис
Аремю Афииз
 
70'
Редондо Кенни
Jannik Mause
 
73'
Редондо Кенни
(Luca Sirch)
2:0
75'
Хеуэр Яннис
(Florian Kleinhansl)
3:0
79'
 
Гюнтер Лассе
Херольд Дэвид
79'
 
Rafael Pinto Pedrosa
Шлойзенер Фабиан
82'
Florian Kleinhansl
 
83'
Leon Robinson
Luca Sirch
 
83'
Гиамера Ян
Ронштадт Франк
 
87'
Томяк Борис
 
88'
Векессер Эрик
Florian Kleinhansl
 
88'
3:1
Ванитцек Марвин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 500 Количество передач 396
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
6
Туре
Альмами
27
Ронштадт
Франк
2
Томяк
Борис
3
Florian
Kleinhansl
23
Аремю
Афииз
7
Риттер
Марлон
18
Jannik
Mause
41
Йокота
Дайсуке
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
39
Enes
Zengin
20
Херольд
Дэвид
6
Йенсен
Леон
31
Конте
Бамбасе
17
Рапп
Николай
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Кайзерслаутерн
3-3-2-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:1
Б3
0:0
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
76

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.6
Ганслик Даниэль 5 0.33
Томяк Борис 4 (3) 0.27
Опоку Аарон 2 0.13
Йокота Дайсуке 2 0.13
Luca Sirch 1 0.07
Клемент Филипп 1 0.07
Калоч Филип 1 0.07
Риттер Марлон 1 0.07
Редондо Кенни 1 0.07
Тачи Ричмонд 1 0.07
Хеуэр Яннис 1 0.07
Florian Kleinhansl 0 0
Циммер Жан 0 0
Векессер Эрик 0 0
Ронштадт Франк 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 9 0.6
Ванитцек Марвин 5 0.33
Шлойзенер Фабиан 4 0.27
Йенсен Леон 3 0.2
Хунцикер Андрин 2 0.13
Франке Марсель 2 0.13
Гюнтер Лассе 1 0.07
Конте Бамбасе 1 0.07
Бурнич Дженис 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 6 0
Эльведи Ян 5 0
Калоч Филип 5 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Аремю Афииз 3 0
Риттер Марлон 2 0
Ронштадт Франк 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Florian Kleinhansl 2 0
Маркус Анфанг 2 0
Гиамера Ян 1 0
Редондо Кенни 1 0
Туре Альмами 1 0
Ахе Рагнар 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 7 0
Бурнич Дженис 5 0
Йенсен Леон 5 0
Франке Марсель 4 0
Зивзивадзе Буду 4 0
Шлойзенер Фабиан 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
8
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

10
12
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Карлсруэ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
7
39%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
6
43%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Забито

29
28
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
10%
1
4%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
7
24%
5
18%
61-75
6
21%
6
21%
76-90

Пропущено

21
28
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
14%
8
29%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
29%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Аугсбург 2:2 Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Точный счет

2:2
3 раза 43%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
8
7
6
9
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
4.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
5.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
6.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
17.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
12.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
13.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
14.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
16.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
2.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
3.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Герта Дардаи Мартон 7
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