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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
1:1
Первый тайм: 41'
Магдебург
0'
0:1
12' Гол
Атик Бариш
1:1
38' Гол
Меес Джошуа

Ход матча

12'
0:1
Атик Бариш
(Югоне Жан)
38'
Меес Джошуа
(Макридис Хараламбос)
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Магдебург
2.90
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3.35
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Все Коэффициенты
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
32
Баццоли
Лука
21
Прайссингер
Рико
14
Макридис
Хараламбос
28
Немет
Ондраш
9
Гродовски
Йоэль
1
Райманн
Доминик
16
Матисен
Маркус
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
2
Лорик
Самуэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Магдебург
3-3-1-3

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б3
2:2
Б3
2:0
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:3
Б3
1:2
Б3
3:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.2
Lukas Frenkert 2 0.13
Макридис Хараламбос 2 0.13
Фридьонссон Хольмберт 2 0.13
Torge Paetow 2 0.13
Гродовски Йоэль 1 0.07
Хендрикс Йоррит 1 0.07
Батмаз Малик 1 0.07
Jano ter Horst 1 0.07
Немет Ондраш 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.33
Эль-Ханкури Мохамед 3 0.2
Хёршер Филипп 3 0.2
Амаечи Ксавьер 2 0.13
Livan Burcu 2 0.13
Матисен Маркус 1 0.07
Югоне Жан 1 0.07
Кремпицки Коннор 1 0.07
Нолленбергер Александер 1 0.07
Лорик Самуэль 1 0.07
Атик Бариш 1 0.07
Гнака Силас 1 0.07
Михель Фалько 1 0.07
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 4 0
Меес Джошуа 4 0
Кулис Нико 4 0
Лоренц Марк 3 0
Lukas Frenkert 3 0
Jano ter Horst 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Torge Paetow 2 0
Аменийдо Этьенн 2 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Гродовски Йоэль 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Хильдманн Саша 1 0
Jakob Korte 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 1
Югоне Жан 6 0
Карс Мартейн 2 1
Кремпицки Коннор 3 0
Эль-Ханкури Мохамед 3 0
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Михель Фалько 1 1
Livan Burcu 2 0
Кристиан Титц 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Tobias Mueller 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Лорик Самуэль 1 0
Хоти Анди 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
6
Пройссен Мюнстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Магдебург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
4
27%
1-15
3
50%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
6
27%
1-15
6
40%
3
14%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
15%
4
20%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
4
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7
Магдебург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Магдебург - Герта 1:3 Ян - Магдебург 0:1 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Магдебург

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
4.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
5.
Гамбург
 14 6 5 3 31 - 20 23
6.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
7.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
8.
Фортуна
 14 6 4 4 20 - 17 22
9.
Магдебург
 1:1 15 5 7 3 23 - 21 22
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Пройссен Мюнстер
 1:1 15 2 7 6 16 - 21 13
17.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
12.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
13.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
14.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
15.
Пройссен Мюнстер
 1:1 8 1 4 3 7 - 9 7
16.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 1:1 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 1:1 8 5 2 1 16 - 9 17
2.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 1:1 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Герта Дардаи Мартон 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Магдебург
2.90
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3.35
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