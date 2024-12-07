Тур: 15. Стадион: Пройссенштадион. Зрители: 12422
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолАтик Бариш
1:1
38' ГолМеес Джошуа
45' Желтая карточкаНемет Ондраш
1:2
54' ГолМатисен Маркус
57' Желтая карточкаЛорик Самуэль
66' Желтая карточкаJano ter Horst
81' Желтая карточкаКарс Мартейн
82' Желтая карточкаМихель Фалько
90' Желтая карточкаLukas Frenkert
90'+5
Ход матча
12'
0:1
38'
45'
54'
57'
66'
81'
82'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
295 Количество передач 452
-
41 Владение мячом, % 59
24
Кулис
Нико
32
Баццоли
Лука
28
Немет
Ондраш
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
23
Атик
Бариш
29
Livan
Burcu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Баццоли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шад ДоминикЗащитник
-
15 Шердер СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Нападающий
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югоне ЖанЗащитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Robert Kampa
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|4
|0.27
|Макридис Хараламбос
|2
|0.13
|Lukas Frenkert
|2
|0.13
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.13
|Torge Paetow
|2
|0.13
|Гродовски Йоэль
|1
|0.07
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.07
|Батмаз Малик
|1
|0.07
|Jano ter Horst
|1
|0.07
|Немет Ондраш
|0
|0
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|5 (1)
|0.33
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0.2
|Хёршер Филипп
|3
|0.2
|Матисен Маркус
|2
|0.13
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.13
|Livan Burcu
|2
|0.13
|Югоне Жан
|1
|0.07
|Кремпицки Коннор
|1
|0.07
|Нолленбергер Александер
|1
|0.07
|Лорик Самуэль
|1
|0.07
|Атик Бариш
|1
|0.07
|Гнака Силас
|1
|0.07
|Михель Фалько
|1
|0.07
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|4
|0
|Меес Джошуа
|4
|0
|Кулис Нико
|4
|0
|Lukas Frenkert
|4
|0
|Jano ter Horst
|4
|0
|Лоренц Марк
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Аменийдо Этьенн
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Гродовски Йоэль
|1
|0
|Немет Ондраш
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
|Jakob Korte
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|6
|1
|Югоне Жан
|6
|0
|Карс Мартейн
|3
|1
|Михель Фалько
|2
|1
|Кремпицки Коннор
|3
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Эбер Даниэль
|3
|0
|Лорик Самуэль
|2
|0
|Livan Burcu
|2
|0
|Кристиан Титц
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
3
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Магдебург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
6
Пройссен Мюнстер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Магдебург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
5
29%
29%
1-15
3
43%
2
12%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
16
24
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
0
0%
7
29%
29%
1-15
6
38%
3
13%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
18%
4
19%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
18%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7
Магдебург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Магдебург - Герта 1:3 Ян - Магдебург 0:1 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Магдебург
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
17
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
96
213
213
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Герта
|Дардаи Мартон
|7