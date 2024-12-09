Тур: 15. Стадион: Газиантеп.
Ход матча
4'
10'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
36
Виана
Бруно
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
25
Озчичек
Огюн
30
Грбич
Иво
54
Пала
Митхат
9
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
-
54 Пала МитхатЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Газиантеп
Ризеспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.2
Среднее время на гол
36
75
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
38
73
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|5 (1)
|0.36
|Окереке Давид
|4
|0.29
|Максим Александру
|2 (1)
|0.14
|Козловски Кацпер
|2
|0.14
|Лунгой Кристофер
|2
|0.14
|Соялп Фуркан
|1
|0.07
|Саборит Энрик
|1
|0.07
|Эрсой Эртугрул
|1
|0.07
|Кодро Кенан
|1
|0.07
|Ташдемир Эмре
|1
|0.07
|Н'Диайе Папа
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|5
|0.36
|Аликулов Хусниддин
|3
|0.21
|Варешанович Дал
|2
|0.14
|Акинтола Дэвид
|1
|0.07
|Олавоин Ибрахим
|1
|0.07
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.07
|Юречка Вацлав
|1
|0.07
|Булут Эмрекан
|1
|0.07
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|6
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Виана Бруно
|2
|1
|Саборит Энрик
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Инан Селчук
|2
|0
|Максим Александру
|2
|0
|Кодро Кенан
|2
|0
|Мандуки Сириль
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Дервисоглу Халил
|2
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Варешанович Дал
|3
|0
|Соу Али
|2
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Мочи Отилла
|2
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|2
|0
|Булут Эмрекан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Олавоин Ибрахим
|1
|0
|Пала Митхат
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Газиантеп
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
3
9
Газиантеп
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Ризеспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
24%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
8
42%
3
19%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
6
29%
3
16%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
6
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Батман Петролспор 1:0 Фенербахче - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Хатайспор - Газиантеп 3:1
Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2
Ризеспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Силивриспор 3:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Эюпспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Трабзонспор 3:1
Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0
Результаты матчей
Газиантеп
Ризеспор
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
3:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
34
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
58
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 15
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 21
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 23
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|7.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|9 (1)
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|8
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 4
|Коньяспор
|Базур Рихедли
|5