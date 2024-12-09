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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Газиантеп
1:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Грбич Иво
10' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
33' Желтая карточка
Озчичек Огюн
45' Желтая карточка
Дервисоглу Халил
58' Желтая карточка
Шахин Мухаммет Таха
90'+7
1
Диудис
Сократис
4
Кызылдаг
Арда
36
Виана
Бруно
22
М'баката
Салем
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
25
Озчичек
Огюн
7
Эскихеллач
Мустафа
11
Лунгой
Кристофер
77
Окереке
Давид
9
Дервисоглу
Халил
30
Грбич
Иво
54
Пала
Митхат
2
Аликулов
Хусниддин
4
Мочи
Отилла
37
Шахин
Мухаммет
Таха
10
Олавоин
Ибрахим
20
Хаджиахметович
Амир
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
19
Геззаль
Рашид
9
Соу
Али
Газиантеп
3-1-4-2
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Ризеспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
4:5
С
3:0
С
2:0
С
1:2
ПЛТ
4:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.2

Среднее время на гол

36
75

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

38
73

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 5 (1) 0.36
Окереке Давид 3 0.21
Максим Александру 2 (1) 0.14
Козловски Кацпер 2 0.14
Лунгой Кристофер 2 0.14
Соялп Фуркан 1 0.07
Саборит Энрик 1 0.07
Эрсой Эртугрул 1 0.07
Кодро Кенан 1 0.07
Ташдемир Эмре 1 0.07
Н'Диайе Папа 0 0
Виана Бруно 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 5 0.36
Аликулов Хусниддин 3 0.21
Варешанович Дал 2 0.14
Акинтола Дэвид 1 0.07
Олавоин Ибрахим 1 0.07
Хаджиахметович Амир 1 0.07
Юречка Вацлав 1 0.07
Булут Эмрекан 1 0.07
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Геззаль Рашид 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 6 0
Н'Диайе Папа 4 0
Виана Бруно 2 1
Саборит Энрик 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Дервисоглу Халил 3 0
Добен Квентин 1 1
Инан Селчук 2 0
Максим Александру 2 0
Кодро Кенан 2 0
Мандуки Сириль 2 0
Сореску Деян 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Диудис Сократис 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Ташдемир Эмре 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0
Озчичек Огюн 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 4 0
Папаниколау Яннис 4 0
Хаджиахметович Амир 2 1
Грбич Иво 3 0
Варешанович Дал 3 0
Шахин Мухаммет Таха 3 0
Соу Али 2 0
Пехливан Халиль 2 0
Мочи Отилла 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Пала Митхат 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Газиантеп
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ризеспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

3
9
Газиантеп
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Ризеспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
60%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
24%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
5%
2
12%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
8
42%
3
18%
76-90

Пропущено

22
19
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
7
32%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
6
27%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Батман Петролспор 1:0 Фенербахче - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Хатайспор - Газиантеп 3:1
Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2
Ризеспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Силивриспор 3:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Эюпспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Трабзонспор 3:1
Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Газиантеп
Ризеспор

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 2 0 38 - 15 38
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 29 - 17 29
4.
Эюпспор
 Заявка 15 7 5 3 24 - 15 26
5.
Бешикташ
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Гёзтепе
 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 1 7 15 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Газиантеп
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
12.
Сивасспор
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
13.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
14.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
15.
Кайсериспор
 Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
16.
Аланьяспор
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 14 1 5 8 12 - 23 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 2 12 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
3.
Эюпспор
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
7.
Газиантеп
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
8.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
9.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
10.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
11.
Сивасспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 17 - 5 18
2.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 14 - 8 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 0 4 6 - 11 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 9 (1)
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Эюпспор Тиам Маме 8
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 4
Коньяспор Базур Рихедли 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Дервисоглу Халил получил желтую карточку от судьи
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