Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Кирьякопулос Георгиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Стефано Турати из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Форсон Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Кристенсен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Удинезе

79' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мота Дани и попал в каркас ворот!

79' Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Джордан Земура наказан за толчок Иццо Армандо

78' Мальдини Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Мота Дани наказан за толчок Джордан Земура

75' Удар от ворот произведет Удинезе

74' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи

70' Г О О О О Л - Бийол Яка забивает с правой ноги!

69' Карбони Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Монца

69' Эккеленкамп Юрген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Карбони Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Монца

62' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Капрари Джанлука тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

61' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Удинезе

57' Мальдини Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Монца

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Хорошую попытку сделал Товен Флорьян . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Бьянко Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

54' Капрари Джанлука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Джурич Милан II нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

52' Удар от ворот произведет Удинезе

52' Капрари Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Монца

47' Г О О О О Л - Кирьякопулос Георгиос забивает ударом с левой ноги!

47' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.