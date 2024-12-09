Тур: 15. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
0:1
6' ГолЛукка Лоренцо
1:1
47' ГолКирьякопулос Георгиос
61' Желтая карточкаКапрари Джанлука
1:2
70' ГолБийол Яка
70' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
90' Желтая карточкаБраво Икер
90'+7
Ход матча
6'
0:1
47'
61'
70'
1:2
70'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
534 Количество передач 281
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
90
Сава
Рэзван
29
Бийол
Яка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Валоти МатиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
24 Марич МиркоПолузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Атта АртурПолузащитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
-
21 Браво ИкерНападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монца
Удинезе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джурич Милан II
|4
|0.27
|Мота Дани
|4
|0.27
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0.13
|Капрари Джанлука
|1 (1)
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Бьянко Алессандро
|1
|0.07
|Перейра Педру II
|0
|0
|Иццо Армандо
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|5
|0.33
|Товен Флорьян
|3
|0.2
|Дэвис Кинан
|2
|0.13
|Камара Хассан
|1
|0.07
|Бреннер
|1
|0.07
|Земура Джордан
|1
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.07
|Браво Икер
|1
|0.07
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.07
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.07
|Бийол Яка
|1
|0.07
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|5
|0
|Мальдини Даниэль
|4
|0
|Бондо Уоррен
|2
|1
|Карбони Андреа
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Капрари Джанлука
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Бьянко Алессандро
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|4
|1
|Туре Сулейман
|2
|2
|Бийол Яка
|5
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Дэвис Кинан
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Удинезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
6
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
6
Монца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Удинезе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
7
41%
4
22%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Болонья - Монца 4:0 Комо - Монца 1:1 Торино - Монца 1:1 Монца - Лацио 0:1
Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1
Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:2 Эмполи - Удинезе 1:1 Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2
Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0
Результаты матчей
Монца
Удинезе
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Монца
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 10
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 10
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|5.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|6.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 18
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 22
|20
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 26
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|18 - 37
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 19
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 5
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 14
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 12
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|8 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Парма
|Кейта Мандела
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:2 Удинезе
Исход игры
Монца
19% (24)
Ничья
55.6% (70)
Удинезе
25.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.4% (61)
1:2 Удинезе
13.5% (17)
0:1 Удинезе
10.3% (13)
2:1 Монца
9.5% (12)
1:0 Монца
4.8% (6)
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