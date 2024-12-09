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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Монца
1:2
Конец матча
Удинезе
0'
0:1
6' Гол
Лукка Лоренцо
1:1
47' Гол
Кирьякопулос Георгиос
61' Желтая карточка
Капрари Джанлука
1:2
70' Гол
Бийол Яка
70' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
90' Желтая карточка
Браво Икер
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Лукка Лоренцо
(Земура Джордан)
46'
 
Кристенсен Томас
Саррага Ойер
47'
Кирьякопулос Георгиос
1:1
61'
Капрари Джанлука
 
70'
1:2
Бийол Яка
(Эккеленкамп Юрген)
70'
 
Карлстрём Йеспер
71'
Мота Дани
Перейра Педру
 
71'
Биринделли Самуэле
Карбони Андреа
 
76'
 
Браво Икер
Товен Флорьян
80'
Форсон Омари
Капрари Джанлука
 
80'
Сенси Стефано
Бьянко Алессандро
 
84'
Марич Мирко
Мальдини Даниэль
 
90'
 
Атта Артур
Ловрич Санди
90'
 
Браво Икер
90'
 
Абанква Джеймс
Эккеленкамп Юрген

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 534 Количество передач 281
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 126
Монца 19% (24)
X 55.6% (70)
Удинезе 25.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
42
Бьянко
Алессандро
14
Мальдини
Даниэль
10
Капрари
Джанлука
11
Джурич
Милан
II
90
Сава
Рэзван
19
Эхизибуэ
Кингсли
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
33
Земура
Джордан
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
6
Саррага
Ойер
10
Товен
Флорьян
32
Эккеленкамп
Юрген
17
Лукка
Лоренцо
Монца
3-4-2-1
Удинезе
4-3-2-1

История личных встреч

Монца
Удинезе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
К
2:3
СA
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джурич Милан II 4 0.27
Мота Дани 4 0.27
Кирьякопулос Георгиос 2 0.13
Капрари Джанлука 1 (1) 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Бьянко Алессандро 1 0.07
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 5 0.33
Товен Флорьян 3 0.2
Дэвис Кинан 2 0.13
Камара Хассан 1 0.07
Бреннер 1 0.07
Земура Джордан 1 0.07
Ловрич Санди 1 0.07
Браво Икер 1 0.07
Кабаселе Кристиан 1 0.07
Джанетти Лаутаро 1 0.07
Бийол Яка 1 0.07
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Эккеленкамп Юрген 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 5 0
Мальдини Даниэль 4 0
Бондо Уоррен 2 1
Карбони Андреа 3 0
Джурич Милан II 3 0
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Пессина Маттео 2 0
Капрари Джанлука 2 0
Мота Дани 2 0
Бьянко Алессандро 2 0
Неста Алессандро 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Валоти Матиа 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Перейра Педру II 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 4 1
Туре Сулейман 2 2
Бийол Яка 5 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Дэвис Кинан 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Эбосс Энцо 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Удинезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
6
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
6
Монца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Удинезе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
7
41%
4
22%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Болонья - Монца 4:0 Комо - Монца 1:1 Торино - Монца 1:1 Монца - Лацио 0:1
Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1
Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Дженоа 0:2 Эмполи - Удинезе 1:1 Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2
Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0

Результаты матчей

Монца
Удинезе

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монца
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 15 10 2 3 21 - 10 32
3.
Фиорентина
 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 Заявка 15 10 1 4 30 - 17 31
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Удинезе
 Заявка 15 6 2 7 18 - 22 20
10.
Эмполи
 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 Заявка 15 4 0 11 18 - 37 12
18.
Комо
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
19.
Монца
 Заявка 15 1 7 7 13 - 19 10
20.
Венеция
 Заявка 15 2 3 10 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
4.
Фиорентина
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 11 - 21 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Венеция
 Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
18.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
19.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
20.
Монца
 Заявка 8 0 3 5 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 0 4 13 - 11 12
7.
Эмполи
 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
8.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Удинезе
 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
13.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
14.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
15.
Комо
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Браво Икер наказан за толчок Иццо Армандо
    • 92'
      Бийол Яка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 90'
      Тактическая замена. Ловрич Санди уходит с поля и его заменяет Атта Артур
    • 90'
      Контроль мяча: Монца: 65%, Удинезе: 35%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 90'
      Лукка Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Удинезе начинает контратаку
    • 90'
      Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Монца 19% (24)
    X 55.6% (70)
    Удинезе 25.4% (32)
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    Где смотреть матч Монца 1:2 Удинезе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:2 Удинезе

    Исход игры
    Монца
    19% (24)
    Ничья
    55.6% (70)
    Удинезе
    25.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.4% (61)
    1:2 Удинезе
    13.5% (17)
    0:1 Удинезе
    10.3% (13)
    2:1 Монца
    9.5% (12)
    1:0 Монца
    4.8% (6)
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