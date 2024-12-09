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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Вест Хэм
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 100
Вест Хэм 91% (91)
X 8% (8)
Вулверхэмптон 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Вулверхэмптон
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Все Коэффициенты
1
Фабьянски
Лукаш
29
Уан-Биссака
Аарон
15
Мавропанос
Константинос
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
4
Солер
Карлос
14
Кудус
Мохаммед
11
Фюллькруг
Никлас
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Буэно
Сантьяго
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
11
Хи-Чан
Хван
10
Кунья
Матеус
3
Аит-Нури
Раян
9
Ларсен
Йорген
Вест Хэм
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Вулверхэмптон

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

18 матчей

50%
5.6%
44.4%
9 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
9 побед 0 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.83

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
108

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.21
Соучек Томаш 3 0.21
Уан-Биссака Аарон 2 0.14
Кудус Мохаммед 2 0.14
Пакета Лукас 2 (1) 0.14
Антонио Майкл 1 0.07
Ингс Дэнни 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Саммервилл Крисенсио 1 0.07
Фюллькруг Никлас 1 0.07
Солер Карлос 0 0
Килман Макс 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 7 0.5
Ларсен Йорген 6 0.43
Аит-Нури Раян 3 0.21
Гомес Жоао 2 0.14
Лемина Марио 1 0.07
Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Сарабия Пабло 1 0.07
Семеду Нелсон 0 0
Дойл Томми 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 1
Эмерсон Палмиери 4 0
Соучек Томаш 4 0
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Цоуфал Владимир 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Кудус Мохаммед 0 1
Фабьянски Лукаш 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 5 0
Гомес Жоао 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Лемина Марио 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Са Жозе 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Вулверхэмптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

6
4
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Вулверхэмптон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Пропущено

16
16
12 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
5
31%
3
19%
1-15
4
25%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
11%
5
21%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Пропущено

27
34
17 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
7
26%
6
18%
1-15
6
22%
5
15%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
5
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Арсенал 2:5 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 0:0
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 4:0 Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Вулверхэмптон

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 15 9 4 2 35 - 18 31
3.
Арсенал
 Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 18 25
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
7.
Борнмут
 Заявка 15 7 3 5 23 - 20 24
8.
Брайтон
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
9.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
10.
Фулхэм
 Заявка 15 6 5 4 22 - 20 23
11.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 2 7 31 - 19 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 15 3 5 7 21 - 30 14
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6.
Фулхэм
 Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
9.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 20 - 11 13
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 8 6 1 1 23 - 10 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 4 2 2 11 - 12 14
4.
Арсенал
 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
6.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
7.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
10.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Челси Палмер Коул 11 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 10
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Фулхэм Лукич Саша 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вест Хэм - Вулверхэмптон

Исход игры
Вест Хэм
91.3% (95)
Ничья
7.7% (8)
Вулверхэмптон
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (66)
Меньше
31.25% (30)
Обе команды забьют
Да
71.88% (69)
Нет
28.13% (27)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
53.8% (56)
1:0 Вест Хэм
17.3% (18)
2:0 Вест Хэм
7.7% (8)
1:1 Ничья
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
3:2 Вест Хэм
2.9% (3)
3:1 Вест Хэм
1.9% (2)
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