Тур: 15. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Брукс Джон
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
13.25 Точный счёт – 3:1
-
-
-
-
26
Килман
Макс
10
Пакета
Лукас
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Вулверхэмптон
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
18 матчей
50%
5.6%
44.4%
9 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
9 побед 0 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.83
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
108
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.21
|Соучек Томаш
|3
|0.21
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.14
|Кудус Мохаммед
|2
|0.14
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.14
|Антонио Майкл
|1
|0.07
|Ингс Дэнни
|1
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.07
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0.07
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.07
|Солер Карлос
|0
|0
|Килман Макс
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|7
|0.5
|Ларсен Йорген
|6
|0.43
|Аит-Нури Раян
|3
|0.21
|Гомес Жоао
|2
|0.14
|Лемина Марио
|1
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Дойл Томми
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|1
|Эмерсон Палмиери
|4
|0
|Соучек Томаш
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Гидо Родригес
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Саммервилл Крисенсио
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|0
|1
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|5
|0
|Гомес Жоао
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Лемина Марио
|3
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
9
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Вулверхэмптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
6
4
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Вулверхэмптон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Пропущено
16
16
12 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
5
31%
3
19%
1-15
4
25%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
11%
5
21%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Пропущено
27
34
17 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
7
26%
6
18%
1-15
6
22%
5
15%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
5
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Арсенал 2:5 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 0:0
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 4:0 Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
59
77
113
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 18
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 18
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|31 - 19
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|21 - 30
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 10
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|11 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|10
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Фулхэм
|Лукич Саша
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Саутгемптон
|Даунс Флинн
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
Прогноз на матч от Liveresult
-
13.25 Точный счёт – 3:1
-
-
-
-
Прогнозы на матч Вест Хэм - Вулверхэмптон
Исход игры
Вест Хэм
91.3% (95)
Ничья
7.7% (8)
Вулверхэмптон
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (66)
Меньше
31.25% (30)
Обе команды забьют
Да
71.88% (69)
Нет
28.13% (27)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
53.8% (56)
1:0 Вест Хэм
17.3% (18)
2:0 Вест Хэм
7.7% (8)
1:1 Ничья
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
3:2 Вест Хэм
2.9% (3)
3:1 Вест Хэм
1.9% (2)
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