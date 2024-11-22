Макарчук оказался с мячом на левом фланге атаки и выполнил заброс в ближнюю часть штрафной на Магаля. Слишком сильной получилась эта передача, и снаряд улетел за лицевую.

Пасевич слишком активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Литвинова. Жабченко всё прекрасно видел и дал свисток.

Координально изменилась игра после гола уфимцев. Абсолютно ничего интересного в эти минуты не происходит. Футболисты "Сочи" просто владеют мячом на своей половине поля.

Справа подобрались к штрафной соперника футболисты "Уфы". Стоцкий отдал передачу на Пасевича, вот только эта попытка получилась крайне сильной, и мяч улетел за лицевую.

Огромное количество брака допускают футболисты при попытке доставить мяч в атакующую линию. Сааведра из центрального круга сейчас забросил снаряд к штрафной соперника, но эту передачу спокойно перехватил Карпов.

К кромке поля сейчас вышел Роберт Морено. Прекрасно понимает главный тренер "Сочи", что у его команды получается немного в первой половине встречи. Пассивны хозяева в атаке.

Магаль получил мяч на чужой половине поля и пытался отдать проникающий пас в левую часть штрафной на Макарчука, однако эту попытку сумел перехватить Гуренко.

Продолжают уфимцы искать различные варианты в атаке. Стоцкий сейчас с левого фланга навесил во вратарскую, но никого из партнёров там не оказалось, и Дёгтев спокойно сыграл на выходе.

Бочеров по правому флангу запустил вперёд Пасевича, который готовился ворваться в штрафную сочинского коллектива, вот только футболист "Уфы" забрался в очевидный офсайд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КУТИН! Быстро сравнивают счёт уфимцы! Угловой на правом фланге заработали гости. Бочеров навесил к ближней штанге, а там Кутин на мгновение опередил Макарчука и головой пробил мимо Дёгтева в цель!

Кравцов получил игровой снаряд на левом фланге атаки, и ему сзади в ноги грубовато влетел Стоцкий. Пришлось арбитру провести профилактическую беседу с капитаном гостевой команды.

Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Анисимов боролся за мяч в своей штрафной и получил неприятный удар в спину. Требуется помощь футболисту "Уфы".

Завершились стартовые минуты противостояния в Сочи. Классный футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива делают акцент на атаку. Думаю, что забитые мячи сегодня ещё будут.

Небольшое затишье наступило в игре. Футболисты сочинского коллектива забрали игровой снаряд под свой контроль и уверенно передвигают его в центральной части поля.

Макарчук с левого фланга выполнил классный кросс в центр штрафной. Мяч пришёл к Крамаричу, который игровой снаряд остановить не сумел. Перспективный мог получиться момент.

13' Пасевич получил мяч на правом фланге атаки, сместился немного в центр и выполнил перспективный кросс в район одиннадцатиметровой отметки, однако эту передачу прервал Кожемякин.

12' В моменте с голом "Сочи" грубую ошибку в обороне ещё допустил Кутин, который прервал навес от Барта, вот только вынести мяч из штрафной ему не удалось. Писарский этой оплошностью воспользовался.

11' Довольно легко удалось открыть счёт сочинцам. Гости невнятно сыграли в обороне и позволил Магалю практически без сопротивления пробить по воротам с убойной позиции.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАГАЛЬ! Писарский головой сбросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки на Магаля, который ловким движением ушёл от Бочерова и пробил по воротам. Игровой снаряд по пути зацепил Корнюшина и влетел в левый угол!

9' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Сочи". Макарчук навесил в центр штрафной, но гости спокойно с этой угрозой справились. Забирает команда Роберта Морено инициативу в свои ноги.

8' Писарский по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в правую часть штрафной на Барта, а тот по обводящей траектории пробил в дальний угол, однако попасть в створ у него не получилось.

7' Довольно спокойно проходят первые минуты этого противостояния. Футболисты "Сочи" сейчас забрали мяч под свой контроль и уверенно перекатывают его в центральной части поля.

6' Мацхарашвили красиво разобрался на своей половине поля и по правому флангу готовился рвануть вперёд, но против него нарушил правила Сааведра. Повезло футболисту "Сочи", что рефери не наказал его карточкой.

5' Заика подхватил мяч на правом фланге атаки, сместился немного в центр и навесил в штрафную. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и игровой снаряд прилетел к Баклову.