Тур: 20.
Ход матча
9'
1:0
16'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Барт РусланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
37 Чирков МакарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Агеян МигранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
История личных встреч
Сочи
Уфа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.57
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|7
|0.35
|Мелёшин Павел
|4
|0.2
|Барт Руслан
|4
|0.2
|Писарский Владимир
|4
|0.2
|Магаль Руслан
|2
|0.1
|Кожемякин Олег
|2
|0.1
|Марсело Алвеш
|2 (1)
|0.1
|Маслов Павел
|1
|0.05
|Кравцов Кирилл
|1
|0.05
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.05
|Никитин Кирилл
|1
|0.05
|Начо Сааведра
|1
|0.05
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуренко Артём
|3
|0.15
|Анисимов Андрей
|3
|0.15
|Ложкин Владислав
|3
|0.15
|Агеян Мигран
|3
|0.15
|Кутин Денис
|2
|0.1
|Адаев Владислав
|2
|0.1
|Муллин Камиль
|1
|0.05
|Теняев Александр
|1
|0.05
|Корнюшин Даниил
|1
|0.05
|Пасевич Роман
|1
|0.05
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Кирилл
|4
|1
|Крамарич Мартин
|5
|0
|Марсело Алвеш
|4
|0
|Начо Сааведра
|4
|0
|Заика Кирилл
|2
|1
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Барт Руслан
|2
|0
|Сафронов Илья
|0
|1
|Магаль Руслан
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Никитин Кирилл
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|8
|0
|Кутин Денис
|3
|1
|Адаев Владислав
|3
|1
|Карпов Вадим
|3
|0
|Анисимов Андрей
|3
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Теняев Александр
|2
|0
|Гуренко Артём
|2
|0
|Ложкин Владислав
|2
|0
|Исаев Шамиль
|2
|0
|Гыстаров Расул
|2
|0
|Агеян Мигран
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Захаров Глеб
|1
|0
|Пасевич Роман
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Уфа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Уфа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
13
13
Сочи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Уфа
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
16
3
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
3
19%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
7
41%
76-90
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
5
17%
2
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
8
42%
31-45
1
3%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90
Пропущено
19
24
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
7
37%
3
13%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
21%
11
46%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тюмень - Сочи 0:1 Ротор - Сочи 1:1 Сочи - Нефтехимик 3:2 Сочи - Спартак Кострома 2:2
КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0 Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2
Уфа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уфа - Сокол 2:0 СКА-Хабаровск - Уфа 1:0 Уфа - КАМАЗ 2:1 Уфа - Ротор 2:0
Енисей - Уфа 1:0 Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1
Результаты матчей
Сочи
Уфа
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сочи
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
74
44
74
35
29
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
35
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
712
712
415
217
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|24 - 12
|39
|2.
|Заявка
|19
|9
|10
|0
|36 - 15
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|29 - 20
|33
|4.
|1:1 Заявка
|20
|8
|8
|4
|30 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Заявка
|19
|6
|12
|1
|17 - 12
|30
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 15
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 30
|25
|10.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 20
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 15
|22
|14.
|1:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 25
|21
|15.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|10 - 23
|19
|17.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|18.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|14 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|7.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|3.
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 1:1 Уфа
Исход игры
Сочи
90.6% (115)
Ничья
5.5% (7)
Уфа
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
2:1 Сочи
36.2% (46)
2:0 Сочи
21.3% (27)
1:0 Сочи
19.7% (25)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:1 Сочи
3.1% (4)
3:0 Сочи
2.4% (3)
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