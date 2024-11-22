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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Сочи
1:1
Первый тайм: 31'
Уфа
0'
1:0
9' Гол
Магаль Руслан
1:1
16' Гол
Кутин Денис

Ход матча

9'
Магаль Руслан
1:0
16'
1:1
Кутин Денис
Прогнозы 125
Сочи 90.4% (113)
X 5.6% (7)
Уфа 4% (5)
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Сочи
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Сочи
Уфа

История личных встреч

Сочи
Уфа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 7 0.35
Мелёшин Павел 4 0.2
Барт Руслан 4 0.2
Писарский Владимир 4 0.2
Магаль Руслан 2 0.1
Кожемякин Олег 2 0.1
Марсело Алвеш 2 (1) 0.1
Маслов Павел 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Гуарирапа Сауль 1 0.05
Никитин Кирилл 1 0.05
Начо Сааведра 1 0.05
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуренко Артём 3 0.15
Анисимов Андрей 3 0.15
Ложкин Владислав 3 0.15
Агеян Мигран 3 0.15
Кутин Денис 2 0.1
Адаев Владислав 2 0.1
Муллин Камиль 1 0.05
Теняев Александр 1 0.05
Корнюшин Даниил 1 0.05
Пасевич Роман 1 0.05

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Кирилл 4 1
Крамарич Мартин 5 0
Марсело Алвеш 4 0
Начо Сааведра 4 0
Заика Кирилл 2 1
Кравцов Кирилл 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Барт Руслан 2 0
Сафронов Илья 0 1
Магаль Руслан 1 0
Маслов Павел 1 0
Никитин Кирилл 1 0
Писарский Владимир 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 8 0
Кутин Денис 3 1
Адаев Владислав 3 1
Карпов Вадим 3 0
Анисимов Андрей 3 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Гуренко Артём 2 0
Ложкин Владислав 2 0
Исаев Шамиль 2 0
Гыстаров Расул 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Захаров Глеб 1 0
Пасевич Роман 1 0
Бочеров Валерий 1 0

Результаты матчей

Сочи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Уфа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Уфа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

13
13
Сочи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Уфа
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
3
19%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
7
41%
76-90

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
5
17%
2
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
8
42%
31-45
1
3%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90

Пропущено

19
24
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
7
37%
3
13%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
21%
11
46%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тюмень - Сочи 0:1 Ротор - Сочи 1:1 Сочи - Нефтехимик 3:2 Сочи - Спартак Кострома 2:2
КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0 Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2
Уфа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уфа - Сокол 2:0 СКА-Хабаровск - Уфа 1:0 Уфа - КАМАЗ 2:1 Уфа - Ротор 2:0
Енисей - Уфа 1:0 Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1

Результаты матчей

Сочи
Уфа

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сочи
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
4
1.5
7
4
3
5
2.5
2
9
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
8
1.5
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
7
12
4
15
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 19 11 6 2 24 - 12 39
2.
Торпедо Москва
 Заявка 19 9 10 0 36 - 15 37
3.
Урал
 Заявка 19 9 6 4 29 - 20 33
4.
Сочи
 1:1 Заявка 20 8 8 4 30 - 20 32
5.
Черноморец Нв
 Заявка 19 9 3 7 27 - 25 30
6.
Арсенал Тула
 Заявка 19 6 12 1 17 - 12 30
7.
Ротор
 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
8.
Чайка
 Заявка 19 6 8 5 23 - 22 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 7 6 27 - 30 25
10.
Родина Москва
 Заявка 19 5 9 5 18 - 17 24
11.
Енисей
 Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 8 6 17 - 20 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 4 9 17 - 15 22
14.
Уфа
 1:1 Заявка 20 5 6 9 20 - 25 21
15.
Шинник
 Заявка 19 4 7 8 12 - 20 19
16.
Сокол
 Заявка 19 4 7 8 10 - 23 19
17.
Алания
 Заявка 19 4 6 9 12 - 20 18
18.
Тюмень
 Заявка 19 2 3 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
5.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
6.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
7.
Сочи
 1:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Уфа
 1:1 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
14.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
15.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
16.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
17.
Алания
 Заявка 10 1 3 6 6 - 13 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 3 6 0 12 - 7 15
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Сочи
 1:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
6.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
7.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
8.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Уфа
 1:1 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
14.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
15.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Чайка Руденко Владислав 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Магаль получил мяч на чужой половине поля и пытался отдать проникающий пас в левую часть штрафной на Макарчука, однако эту попытку сумел перехватить Гуренко. 
  • 29'
    К кромке поля сейчас вышел Роберт Морено. Прекрасно понимает главный тренер "Сочи", что у его команды получается немного в первой половине встречи. Пассивны хозяева в атаке. 
  • 28'
    Огромное количество брака допускают футболисты при попытке доставить мяч в атакующую линию. Сааведра из центрального круга сейчас забросил снаряд к штрафной соперника, но эту передачу спокойно перехватил Карпов. 
  • 26'
    Справа подобрались к штрафной соперника футболисты "Уфы". Стоцкий отдал передачу на Пасевича, вот только эта попытка получилась крайне сильной, и мяч улетел за лицевую. 
  • 25'
    Координально изменилась игра после гола уфимцев. Абсолютно ничего интересного в эти минуты не происходит. Футболисты "Сочи" просто владеют мячом на своей половине поля. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Пасевич слишком активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Литвинова. Жабченко всё прекрасно видел и дал свисток. 
  • 23'
    Макарчук оказался с мячом на левом фланге атаки и выполнил заброс в ближнюю часть штрафной на Магаля. Слишком сильной получилась эта передача, и снаряд улетел за лицевую. 
  • 22'
    Макарчук с левого фланга выполнил классный кросс в центр штрафной. Мяч пришёл к Крамаричу, который игровой снаряд остановить не сумел. Перспективный мог получиться момент. 
  • 21'
    Небольшое затишье наступило в игре. Футболисты сочинского коллектива забрали игровой снаряд под свой контроль и уверенно передвигают его в центральной части поля. 
  • 20'
    Завершились стартовые минуты противостояния в Сочи. Классный футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива делают акцент на атаку. Думаю, что забитые мячи сегодня ещё будут. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Анисимов боролся за мяч в своей штрафной и получил неприятный удар в спину. Требуется помощь футболисту "Уфы". 
  • Фол, нарушение
    18'
    Кравцов получил игровой снаряд на левом фланге атаки, и ему сзади в ноги грубовато влетел Стоцкий. Пришлось арбитру провести профилактическую беседу с капитаном гостевой команды. 
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КУТИН! Быстро сравнивают счёт уфимцы! Угловой на правом фланге заработали гости. Бочеров навесил к ближней штанге, а там Кутин на мгновение опередил Макарчука и головой пробил мимо Дёгтева в цель!
  • Офсайд
    15'
    Бочеров по правому флангу запустил вперёд Пасевича, который готовился ворваться в штрафную сочинского коллектива, вот только футболист "Уфы" забрался в очевидный офсайд. 
  • 14'
    Продолжают уфимцы искать различные варианты в атаке. Стоцкий сейчас с левого фланга навесил во вратарскую, но никого из партнёров там не оказалось, и Дёгтев спокойно сыграл на выходе. 
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    • 13'
      Пасевич получил мяч на правом фланге атаки, сместился немного в центр и выполнил перспективный кросс в район одиннадцатиметровой отметки, однако эту передачу прервал Кожемякин. 
    • 12'
      В моменте с голом "Сочи" грубую ошибку в обороне ещё допустил Кутин, который прервал навес от Барта, вот только вынести мяч из штрафной ему не удалось. Писарский этой оплошностью воспользовался. 
    • 11'
      Довольно легко удалось открыть счёт сочинцам. Гости невнятно сыграли в обороне и позволил Магалю практически без сопротивления пробить по воротам с убойной позиции. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАГАЛЬ! Писарский головой сбросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки на Магаля, который ловким движением ушёл от Бочерова и пробил по воротам. Игровой снаряд по пути зацепил Корнюшина и влетел в левый угол!
    • Угловой
      9'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Сочи". Макарчук навесил в центр штрафной, но гости спокойно с этой угрозой справились. Забирает команда Роберта Морено инициативу в свои ноги. 
    • 8'
      Писарский по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в правую часть штрафной на Барта, а тот по обводящей траектории пробил в дальний угол, однако попасть в створ у него не получилось. 
    • 7'
      Довольно спокойно проходят первые минуты этого противостояния. Футболисты "Сочи" сейчас забрали мяч под свой контроль и уверенно перекатывают его в центральной части поля. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Мацхарашвили красиво разобрался на своей половине поля и по правому флангу готовился рвануть вперёд, но против него нарушил правила Сааведра. Повезло футболисту "Сочи", что рефери не наказал его карточкой. 
    • 5'
      Заика подхватил мяч на правом фланге атаки, сместился немного в центр и навесил в штрафную. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и игровой снаряд прилетел к Баклову. 
    • 4'
      Ошиблись сочинцы на своей половине поля, после чего игровой снаряд пришёл к Мацхарашвили, а тот от правого угла штрафной пробил по воротам, но попасть в створ ему не удалось. 
    • 3'
      Пасевич прорвался вперёд по правому флангу и от лицевой перспективно прострелил в центр вратарской, но эту передачу сумел перехватить Литвинов. Активно уфимцы проводят первые минуты. 
    • 2'
      Футболисты "Сочи" вышли на эту встречу в тёмно-синей форме, уфимцы играют в светлой форме. Ворота Баклова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 20-го тура ФНЛ, в котором "Сочи" на своём поле будет принимать "Уфу". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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    Прогнозы 125
    Сочи 90.4% (113)
    X 5.6% (7)
    Уфа 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Уфа
    4.33
    4.40
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 1:1 Уфа

    Исход игры
    Сочи
    90.6% (115)
    Ничья
    5.5% (7)
    Уфа
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (57)
    Нет
    50% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    36.2% (46)
    2:0 Сочи
    21.3% (27)
    1:0 Сочи
    19.7% (25)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:1 Сочи
    3.1% (4)
    3:0 Сочи
    2.4% (3)
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