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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Сочи
 
Позже
Уфа
Прогнозы 73
Сочи 91.8% (67)
X 6.8% (5)
Уфа 1.4% (1)
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История личных встреч

Сочи
Уфа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 7 0.37
Мелёшин Павел 4 0.21
Барт Руслан 4 0.21
Писарский Владимир 4 0.21
Кожемякин Олег 2 0.11
Марсело Алвеш 2 (1) 0.11
Магаль Руслан 1 0.05
Маслов Павел 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Гуарирапа Сауль 1 0.05
Никитин Кирилл 1 0.05
Начо Сааведра 1 0.05
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуренко Артём 3 0.16
Анисимов Андрей 3 0.16
Ложкин Владислав 3 0.16
Агеян Мигран 3 0.16
Адаев Владислав 2 0.11
Кутин Денис 1 0.05
Муллин Камиль 1 0.05
Теняев Александр 1 0.05
Корнюшин Даниил 1 0.05
Пасевич Роман 1 0.05

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Кирилл 4 1
Крамарич Мартин 5 0
Марсело Алвеш 4 0
Начо Сааведра 4 0
Заика Кирилл 2 1
Кравцов Кирилл 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Барт Руслан 2 0
Сафронов Илья 0 1
Магаль Руслан 1 0
Маслов Павел 1 0
Никитин Кирилл 1 0
Писарский Владимир 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 8 0
Кутин Денис 3 1
Адаев Владислав 3 1
Карпов Вадим 3 0
Анисимов Андрей 3 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Гуренко Артём 2 0
Ложкин Владислав 2 0
Исаев Шамиль 2 0
Гыстаров Расул 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Захаров Глеб 1 0
Пасевич Роман 1 0
Бочеров Валерий 1 0

Результаты матчей

Сочи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Уфа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Уфа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

13
13
Сочи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Уфа
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
3
19%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
7
41%
76-90

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
5
17%
2
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
8
42%
31-45
1
3%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90

Пропущено

19
24
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
7
37%
3
13%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
21%
11
46%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тюмень - Сочи 0:1 Ротор - Сочи 1:1 Сочи - Нефтехимик 3:2 Сочи - Спартак Кострома 2:2
КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0 Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2
Уфа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уфа - Сокол 2:0 СКА-Хабаровск - Уфа 1:0 Уфа - КАМАЗ 2:1 Уфа - Ротор 2:0
Енисей - Уфа 1:0 Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1

Результаты матчей

Сочи
Уфа

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сочи
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
4
1.5
7
4
3
5
2.5
2
9
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
8
1.5
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
7
12
1.5
7
12
4
15
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 19 11 6 2 24 - 12 39
2.
Торпедо Москва
 Заявка 19 9 10 0 36 - 15 37
3.
Урал
 Заявка 19 9 6 4 29 - 20 33
4.
Сочи
 Заявка 19 8 7 4 29 - 19 31
5.
Черноморец Нв
 Заявка 19 9 3 7 27 - 25 30
6.
Арсенал Тула
 Заявка 19 6 12 1 17 - 12 30
7.
Ротор
 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
8.
Чайка
 Заявка 19 6 8 5 23 - 22 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 7 6 27 - 30 25
10.
Родина Москва
 Заявка 19 5 9 5 18 - 17 24
11.
Енисей
 Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 8 6 17 - 20 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 4 9 17 - 15 22
14.
Уфа
 Заявка 19 5 5 9 19 - 24 20
15.
Шинник
 Заявка 19 4 7 8 12 - 20 19
16.
Сокол
 Заявка 19 4 7 8 10 - 23 19
17.
Алания
 Заявка 19 4 6 9 12 - 20 18
18.
Тюмень
 Заявка 19 2 3 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
5.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
6.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
14.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
15.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
16.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
17.
Алания
 Заявка 10 1 3 6 6 - 13 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 3 6 0 12 - 7 15
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
6.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
7.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
8.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
14.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Чайка Руденко Владислав 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.



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  • 38 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 73
    Сочи 91.8% (67)
    X 6.8% (5)
    Уфа 1.4% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Уфа
    1.49
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    7.90
    8.00
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    Прогнозы на матч Сочи - Уфа

    Исход игры
    Сочи
    91.8% (67)
    Ничья
    6.8% (5)
    Уфа
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (38)
    Меньше
    44.12% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    57.35% (39)
    Нет
    42.65% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    45.2% (33)
    2:0 Сочи
    19.2% (14)
    1:0 Сочи
    16.4% (12)
    1:1 Ничья
    5.5% (4)
    3:0 Сочи
    4.1% (3)
    3:1 Сочи
    2.7% (2)
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    Сочи
    Уфа
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