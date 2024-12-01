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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 21.
Сочи
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 116
Сочи 93.1% (108)
X 6% (7)
КАМАЗ 0.9% (1)
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История личных встреч

Сочи
КАМАЗ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
1:0
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 7 0.35
Мелёшин Павел 6 0.3
Барт Руслан 4 0.2
Писарский Владимир 4 0.2
Кравцов Кирилл 3 0.15
Магаль Руслан 2 0.1
Кожемякин Олег 2 0.1
Марсело Алвеш 2 (1) 0.1
Маслов Павел 1 0.05
Гуарирапа Сауль 1 0.05
Никитин Кирилл 1 0.05
Начо Сааведра 1 0.05
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 4 0.2
Горелов Павел 4 0.2
Козлов Иван 2 0.1
Апеков Руслан 2 (1) 0.1
Фартуна Борис 2 (2) 0.1
Абрамов Артём 1 0.05
Мельников Никита 1 0.05
Дерюгин Александр 1 0.05
Хубаев Давид 1 (1) 0.05

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Кирилл 4 1
Крамарич Мартин 5 0
Марсело Алвеш 4 0
Начо Сааведра 4 0
Заика Кирилл 2 1
Кравцов Кирилл 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Магаль Руслан 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Барт Руслан 2 0
Сафронов Илья 0 1
Маслов Павел 1 0
Никитин Кирилл 1 0
Писарский Владимир 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маругин Даниил 5 0
Гюрджан Артём 5 0
Абрамов Артём 3 0
Козлов Иван 3 0
Караев Давид 2 0
Мельников Никита 2 0
Кусяпов Талгат 2 0
Тананеев Дмитрий 2 0
Горелов Павел 2 0
Абдуллаев Сурхайхан 2 0
Ахметзянов Ильдар 1 0
Анисимов Артур 1 0
Лаук Максим 1 0
Хубаев Давид 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Защепкин Роман 1 0

Результаты матчей

Сочи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
КАМАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
КАМАЗ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
11
Сочи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
КАМАЗ
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

21
7
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
19%
2
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
4
57%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Забито

34
18
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
6
18%
4
22%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
12
35%
6
33%
76-90

Пропущено

21
17
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
7
33%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сочи - Динамо Махачкала 1:1 Сочи - Уфа 5:2 Тюмень - Сочи 0:1 Ротор - Сочи 1:1
Сочи - Нефтехимик 3:2 Сочи - Спартак Кострома 2:2 КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0 Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черноморец Нв - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Балтика 0:1 КАМАЗ - Сокол 3:1 Уфа - КАМАЗ 2:1
КАМАЗ - Сочи 1:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0

Результаты матчей

Сочи
КАМАЗ

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
3
6
4
5
2.5
3
6
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
11
9
8
12
1.5
4
16
5
15
2.5
3
17
3
17
3.5
2
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 21 13 6 2 29 - 13 45
2.
Торпедо Москва
 Заявка 20 10 10 0 38 - 16 40
3.
Урал
 0:0 Заявка 21 10 7 4 30 - 20 37
4.
Черноморец Нв
 Заявка 21 11 3 7 31 - 27 36
5.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
6.
Арсенал Тула
 Заявка 21 6 12 3 18 - 16 30
7.
Ротор
 Заявка 20 7 8 5 17 - 15 29
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 21 7 8 6 28 - 30 29
9.
Чайка
 0:0 Заявка 21 6 10 5 23 - 22 28
10.
Енисей
 Заявка 21 8 3 10 23 - 26 27
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 5 8 7 17 - 21 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 4 10 18 - 17 22
14.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
15.
Уфа
 Заявка 21 5 5 11 22 - 31 20
16.
Сокол
 Заявка 21 4 7 10 11 - 26 19
17.
Алания
 Заявка 21 4 6 11 12 - 24 18
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 10 7 3 0 15 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
3.
Урал
 0:0 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Енисей
 Заявка 10 6 2 2 14 - 6 20
6.
Черноморец Нв
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
7.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
10.
Чайка
 0:0 Заявка 11 3 7 1 16 - 8 16
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
14.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Сокол
 Заявка 11 3 3 5 6 - 8 12
16.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
17.
Алания
 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 4 6 0 14 - 8 18
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 Заявка 10 3 3 4 6 - 10 12
8.
Чайка
 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 10 1 7 2 8 - 10 10
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 11 2 2 7 7 - 11 8
14.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
15.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
16.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
17.
Уфа
 Заявка 10 1 3 6 6 - 14 6
18.
Нефтехимик
 Заявка 9 0 4 5 4 - 13 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 8
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги "Сочи" принимает "КАМАЗ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 33 минуты.



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Прогнозы 116
Сочи 93.1% (108)
X 6% (7)
КАМАЗ 0.9% (1)
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Сочи
Ничья
КАМАЗ
1.46
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7.50
8.50
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Где смотреть матч Сочи - КАМАЗ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сочи - КАМАЗ

Исход игры
Сочи
93.2% (109)
Ничья
6% (7)
КАМАЗ
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
50.44% (57)
Нет
49.56% (56)
Популярный счёт
2:1 Сочи
35.9% (42)
2:0 Сочи
24.8% (29)
1:0 Сочи
19.7% (23)
3:1 Сочи
5.1% (6)
1:1 Ничья
4.3% (5)
3:0 Сочи
3.4% (4)
3:2 Сочи
2.6% (3)
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Сочи
КАМАЗ
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