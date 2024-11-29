Тур: 21.
История личных встреч
Сочи
КАМАЗ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|7
|0.35
|Мелёшин Павел
|6
|0.3
|Барт Руслан
|4
|0.2
|Писарский Владимир
|4
|0.2
|Кравцов Кирилл
|3
|0.15
|Магаль Руслан
|2
|0.1
|Кожемякин Олег
|2
|0.1
|Марсело Алвеш
|2 (1)
|0.1
|Маслов Павел
|1
|0.05
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.05
|Никитин Кирилл
|1
|0.05
|Начо Сааведра
|1
|0.05
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|4
|0.2
|Горелов Павел
|4
|0.2
|Козлов Иван
|2
|0.1
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.1
|Фартуна Борис
|2 (2)
|0.1
|Абрамов Артём
|1
|0.05
|Мельников Никита
|1
|0.05
|Дерюгин Александр
|1
|0.05
|Хубаев Давид
|1 (1)
|0.05
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Кирилл
|4
|1
|Крамарич Мартин
|5
|0
|Марсело Алвеш
|4
|0
|Начо Сааведра
|4
|0
|Заика Кирилл
|2
|1
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Барт Руслан
|2
|0
|Сафронов Илья
|0
|1
|Маслов Павел
|1
|0
|Никитин Кирилл
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маругин Даниил
|5
|0
|Гюрджан Артём
|5
|0
|Абрамов Артём
|3
|0
|Козлов Иван
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Мельников Никита
|2
|0
|Кусяпов Талгат
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|2
|0
|Горелов Павел
|2
|0
|Абдуллаев Сурхайхан
|2
|0
|Ахметзянов Ильдар
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
КАМАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Сочи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
КАМАЗ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
13
11
Сочи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
КАМАЗ
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
21
7
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
19%
2
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
4
57%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Забито
34
18
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
6
18%
4
22%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
12
35%
6
33%
76-90
Пропущено
21
17
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
7
33%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сочи - Динамо Махачкала 1:1 Сочи - Уфа 5:2 Тюмень - Сочи 0:1 Ротор - Сочи 1:1
Сочи - Нефтехимик 3:2 Сочи - Спартак Кострома 2:2 КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0 Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черноморец Нв - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Балтика 0:1 КАМАЗ - Сокол 3:1 Уфа - КАМАЗ 2:1
КАМАЗ - Сочи 1:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0
Результаты матчей
Сочи
КАМАЗ
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сочи
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
36
45
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
119
812
416
515
317
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|26 - 13
|42
|2.
|Заявка
|20
|10
|10
|0
|38 - 16
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|4.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|29 - 26
|33
|6.
|Заявка
|20
|6
|12
|2
|18 - 14
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 15
|29
|8.
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 30
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|19 - 19
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 21
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|18 - 17
|22
|14.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|12 - 20
|20
|16.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|11 - 25
|19
|17.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|12 - 21
|18
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|10 - 6
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 7
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|14 - 8
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|4 - 13
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Урал
|Секулич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогнозы на матч Сочи - КАМАЗ
Исход игры
Сочи
90.7% (39)
Ничья
9.3% (4)
КАМАЗ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Сочи
41.9% (18)
2:0 Сочи
23.3% (10)
1:0 Сочи
14% (6)
1:1 Ничья
7% (3)
3:0 Сочи
4.7% (2)
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