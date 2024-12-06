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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 59000 Главный судья: Вельц Тобиас
Штутгарт
3:2
Конец матча
Унион Берлин
0'
34' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
0:1
37' Гол
Духи Данило
45' Желтая карточка
Рённов Фредерик
0:2
48' Гол
Сков Роберт
1:2
51' Гол
Вольтемаде Ник
2:2
59' Гол
Вольтемаде Ник
60' Желтая карточка
Скарке Тим
3:2
69' Гол
Каразор Атакан
90' Желтая карточка
Свенссон Бо
90' Желтая карточка
Вертессен Йорбе
90' Желтая карточка
Духи Данило
90' Желтая карточка
Лейте Диогу
90' Желтая карточка
Хедира Рани
90'+9

Ход матча

34'
Миттельштедт Максимилиан
 
37'
0:1
Духи Данило
(Шефер Андраш)
45'
 
Рённов Фредерик
46'
Вольтемаде Ник
Стергиу Леонидас
 
48'
0:2
Сков Роберт
(Чон У-Ён II)
51'
Вольтемаде Ник
1:2
59'
Вольтемаде Ник
(Каразор Атакан)
2:2
60'
 
Скарке Тим
66'
 
Кемляйн Алёша
Скарке Тим
69'
Каразор Атакан
3:2
70'
 
Сибачо Теозон-Жордан
Чон У-Ён
75'
Шабо Юлиан
Руо Антони
 
75'
Хендрикс Рамон
Фюрих Крис
 
84'
 
Юранович Йосип
Сков Роберт
85'
 
Шефер Андраш
Кверфельд Леопольд
85'
 
Пртайин Иван
Вертессен Йорбе
90'
Ридер Фабиан
Мийо Энцо
 
90'
 
Свенссон Бо
90'
 
Вертессен Йорбе
90'
 
Духи Данило
90'
 
Лейте Диогу
90'
 
Хедира Рани
90'
Кайтель Янник
Демирович Эрмедин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 608 Количество передач 325
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 122
Штутгарт 87.7% (107)
X 8.2% (10)
Унион Берлин 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
29
Руо
Антони
45
Чейз
Анри
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
4
Вагноман
Йоша
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
14
Кверфельд
Леопольд
4
Лейте
Диогу
24
Сков
Роберт
15
Роте
Том
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
11
Чон
У-Ён
II
16
Холлербах
Бенедикт
21
Скарке
Тим
Штутгарт
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Штутгарт
Унион Берлин

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
К
1:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 7 0.54
Ундав Дениз 5 0.38
Мийо Энцо 3 0.23
Вольтемаде Ник 3 0.23
Туре Эль Билал 2 0.15
Ридер Фабиан 1 0.08
Каразор Атакан 1 0.08
Фюрих Крис 1 0.08
Вагноман Йоша 1 0.08
Левелинг Джейми 1 0.08
Диль Юстин 1 0.08
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Штиллер Ангело 0 0
Нюбель Александр 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Стергиу Леонидас 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чон У-Ён II 2 0.15
Холлербах Бенедикт 2 0.15
Роте Том 2 0.15
Сков Роберт 1 0.08
Бенеш Ласло 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Вертессен Йорбе 1 0.08
Кемляйн Алёша 1 0.08
Фогт Кевин 1 (1) 0.08
Скарке Тим 0 0
Шефер Андраш 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Теозон-Жордан 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 4 1
Каразор Атакан 3 1
Мийо Энцо 4 0
Вагноман Йоша 3 0
Миттельштедт Максимилиан 2 0
Штиллер Ангело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Чейз Анри 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 4 0
Хедира Рани 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Духи Данило 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Роте Том 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Бенеш Ласло 2 0
Лейте Диогу 2 0
Вертессен Йорбе 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Кемляйн Алёша 2 0
Свенссон Бо 1 0
Сков Роберт 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Скарке Тим 1 0
Шефер Андраш 1 0
Сибачо Теозон-Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
3
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
6
Штутгарт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Унион Берлин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

18
5
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
7
39%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

26
12
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
15%
2
17%
1-15
4
15%
3
25%
16-30
1
4%
3
25%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
9
35%
1
8%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
3
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
5
22%
5
36%
61-75
5
22%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ян - Штутгарт 0:3 Вердер - Штутгарт 2:2 Црвена Звезда - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 2:0
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Байер Л 1:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0
Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2

Результаты матчей

Штутгарт
Унион Берлин

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
4
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
9
4
1.5
4
9
4
9
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 9 3 0 37 - 8 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 8 2 2 31 - 16 26
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
8.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
9.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
11.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 1 8 15 - 24 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
3.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
6.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Весь список
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    Прогнозы 122
    Штутгарт 87.7% (107)
    X 8.2% (10)
    Унион Берлин 4.1% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 3:2 Унион Берлин

    Исход игры
    Штутгарт
    87.7% (107)
    Ничья
    8.2% (10)
    Унион Берлин
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    46.7% (57)
    1:0 Штутгарт
    18.9% (23)
    2:0 Штутгарт
    13.9% (17)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    3:1 Штутгарт
    3.3% (4)
    1:2 Унион Берлин
    3.3% (4)
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