Тур: 13. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 59000 Главный судья: Вельц Тобиас
3:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
0:1
37' ГолДухи Данило
45' Желтая карточкаРённов Фредерик
0:2
48' ГолСков Роберт
1:2
51' ГолВольтемаде Ник
2:2
59' ГолВольтемаде Ник
60' Желтая карточкаСкарке Тим
3:2
69' ГолКаразор Атакан
90' Желтая карточкаСвенссон Бо
90' Желтая карточкаВертессен Йорбе
90' Желтая карточкаДухи Данило
90' Желтая карточкаЛейте Диогу
90' Желтая карточкаХедира Рани
90'+9
Ход матча
37'
0:1
45'
48'
0:2
51'
1:2
59'
2:2
60'
69'
3:2
75'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
608 Количество передач 325
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
45
Чейз
Анри
27
Фюрих
Крис
24
Сков
Роберт
15
Роте
Том
13
Шефер
Андраш
11
Чон
У-Ён
II
21
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сков РобертЗащитник
-
15 Роте ТомЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Унион Берлин
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|7
|0.54
|Ундав Дениз
|5
|0.38
|Мийо Энцо
|3
|0.23
|Вольтемаде Ник
|3
|0.23
|Туре Эль Билал
|2
|0.15
|Ридер Фабиан
|1
|0.08
|Каразор Атакан
|1
|0.08
|Фюрих Крис
|1
|0.08
|Вагноман Йоша
|1
|0.08
|Левелинг Джейми
|1
|0.08
|Диль Юстин
|1
|0.08
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Штиллер Ангело
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Стергиу Леонидас
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чон У-Ён II
|2
|0.15
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.15
|Роте Том
|2
|0.15
|Сков Роберт
|1
|0.08
|Бенеш Ласло
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Вертессен Йорбе
|1
|0.08
|Кемляйн Алёша
|1
|0.08
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.08
|Скарке Тим
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|4
|1
|Каразор Атакан
|3
|1
|Мийо Энцо
|4
|0
|Вагноман Йоша
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|Штиллер Ангело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Чейз Анри
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|4
|0
|Хедира Рани
|4
|0
|Триммель Кристофер
|3
|0
|Духи Данило
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Вертессен Йорбе
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Кемляйн Алёша
|2
|0
|Свенссон Бо
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
3
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
6
Штутгарт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Унион Берлин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
18
5
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
7
39%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
26
12
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
15%
2
17%
1-15
4
15%
3
25%
16-30
1
4%
3
25%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
9
35%
1
8%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
3
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
5
22%
5
36%
61-75
5
22%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ян - Штутгарт 0:3 Вердер - Штутгарт 2:2 Црвена Звезда - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 2:0
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Байер Л 1:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0
Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2
Результаты матчей
Штутгарт
Унион Берлин
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
94
49
49
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|37 - 8
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 16
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 3:2 Унион Берлин
Исход игры
Штутгарт
87.7% (107)
Ничья
8.2% (10)
Унион Берлин
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
46.7% (57)
1:0 Штутгарт
18.9% (23)
2:0 Штутгарт
13.9% (17)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:1 Штутгарт
3.3% (4)
1:2 Унион Берлин
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!