Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Унион Берлин имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рённов Фредерик получил желтую карточку от судьи

47' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Штутгарт

42' Хедира Рани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Сков Роберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хорошую попытку сделал Скарке Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Миттельштедт Максимилиан получил желтую карточку от судьи

33' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мийо Энцо не смог попасть в створ ударом издали

25' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Штутгарт

12' Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали

11' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Роте Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру