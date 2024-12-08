Тур: 13. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Герач Тимо
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Вавро
Денис
21
Меле
Йоаким
20
Баку
Ридле
24
Дардай
Бенсе
11
Томаш
Тьягу
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зиб АрминдоНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вольфсбург
Майнц
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
31 матч
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
2.27
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.94
1.27
Среднее время на гол
96
71
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.33
|Томаш Тьягу
|4
|0.33
|Винд Йонас
|3
|0.25
|Меле Йоаким
|2
|0.17
|Борнаув Себастьян
|2
|0.17
|Баку Ридле
|2
|0.17
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.17
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.08
|Бехренс Кевин
|1
|0.08
|Сванберг Маттиас
|1
|0.08
|Дардай Бенсе
|1
|0.08
|Герхардт Янник
|1
|0.08
|Виммер Патрик
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|9 (1)
|0.75
|Амири Надим
|3 (1)
|0.25
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0.25
|Зиб Арминдо
|2
|0.17
|Небель Пауль
|1
|0.08
|Ляйч Максим
|1
|0.08
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Виммер Патрик
|3
|1
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Фишер Килиан
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Амири Надим
|2
|1
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Видмер Сильван
|3
|0
|Мвене Филлипп
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Йенц Мориц
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Майнц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
3
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
6
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Майнц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
22
9
Голы по времени матча
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
15
7
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
20%
1
14%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
12%
5
26%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
1
5%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0
Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0
Результаты матчей
Вольфсбург
Майнц
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
51
41
42
41
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
84
66
48
57
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|41 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 20
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 24
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 33
|5
|18.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Майнц
Исход игры
Вольфсбург
78.6% (92)
Ничья
17.9% (21)
Майнц
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
50.4% (59)
1:0 Вольфсбург
13.7% (16)
1:1 Ничья
12.8% (15)
2:0 Вольфсбург
6.8% (8)
2:2 Ничья
5.1% (6)
3:2 Вольфсбург
2.6% (3)
1:2 Майнц
1.7% (2)
3:1 Вольфсбург
1.7% (2)
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