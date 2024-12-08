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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 20036 Главный судья: Герач Тимо
Вольфсбург
4:3
Конец матча
Майнц
0'
0:1
11' Гол
Небель Пауль
1:1
19' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
21' Желтая карточка
Баку Ридле
22' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
27' Желтая карточка
Бо Энриксен
1:2
39' Гол
Буркардт Джонатан
43' Желтая карточка
Амири Надим
45' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
56' Желтая карточка
Кор Доминик
2:2
57' Гол в свои ворота
Ханче-Ольсен Андреас
2:3
66' Гол
Небель Пауль
68' Желтая карточка
Томаш Тьягу
3:3
84' Гол
Винд Йонас
90' Желтая карточка
Ляйч Максим
4:3
90' Гол
Винд Йонас
90'+7

Ход матча

5'
 
Ханче-Ольсен Андреас
Да Коста Данни
11'
0:1
Небель Пауль
(Чхэ-Сон Ли II)
19'
Эль-Амин Амура Мохамед
1:1
21'
Баку Ридле
 
22'
Арнольд Максимилиан
 
27'
 
Бо Энриксен
39'
1:2
Буркардт Джонатан
(Бель Штефан)
43'
 
Амири Надим
45'
 
Ли Чхэ-Сон
46'
Винд Йонас
Виммер Патрик
 
56'
 
Кор Доминик
57'
Ханче-Ольсен Андреас
2:2
66'
2:3
Небель Пауль
(Буркардт Джонатан)
68'
Томаш Тьягу
 
69'
Нмеча Лукас
Эль-Амин Амура Мохамед
 
69'
Герхардт Янник
Дардай Бенсе
 
81'
Бехренс Кевин
Томаш Тьягу
 
81'
Каминьски Якуб
Фишер Килиан
 
84'
Винд Йонас
(Меле Йоаким)
3:3
84'
 
Каси Антони
Небель Пауль
84'
 
Хон Хён-Сок
Видмер Сильван
89'
 
Ляйч Максим
Ханче-Ольсен Андреас
90'
 
Ляйч Максим
90'
Винд Йонас
(Арнольд Максимилиан)
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 395 Количество передач 489
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 117
Вольфсбург 78.6% (92)
X 17.9% (21)
Майнц 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
20
Баку
Ридле
24
Дардай
Бенсе
27
Арнольд
Максимилиан
39
Виммер
Патрик
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
11
Томаш
Тьягу
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Вольфсбург
4-4-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Майнц

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.27
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.27

Среднее время на гол

96
71

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0.38
Винд Йонас 5 0.38
Томаш Тьягу 4 0.31
Меле Йоаким 2 0.15
Борнаув Себастьян 2 0.15
Баку Ридле 2 0.15
Майер Ловро 2 (1) 0.15
Арнольд Максимилиан 1 0.08
Бехренс Кевин 1 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.08
Дардай Бенсе 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Виммер Патрик 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 10 (1) 0.77
Чхэ-Сон Ли II 3 0.23
Амири Надим 3 (1) 0.23
Небель Пауль 3 0.23
Зиб Арминдо 2 0.15
Ляйч Максим 1 0.08
Мвене Филлипп 0 0
Каси Антони 0 0
Бель Штефан 0 0
Да Коста Данни 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 6 0
Виммер Патрик 3 1
Зесигер Седрик 4 0
Томаш Тьягу 4 0
Фишер Килиан 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Грабара Камиль 2 0
Баку Ридле 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Герхардт Янник 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Вранкс Астер 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 0
Амири Надим 3 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Бо Энриксен 3 0
Мвене Филлипп 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Каси Антони 2 0
Небель Пауль 2 0
Йенц Мориц 2 0
Бель Штефан 1 0
Центнер Робин 1 0
Ляйч Максим 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Майнц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
3
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
6
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Майнц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

22
9

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

15
7
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
20%
1
14%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
12%
5
26%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
1
5%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0
Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Майнц

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
1
1.5
4
1
4
2
2.5
4
1
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
6
6
4
8
2.5
5
7
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 29 - 22 21
6.
Фрайбург
 0:0 Заявка 13 6 3 4 16 - 16 21
7.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 3 4 24 - 20 21
8.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 4 4 23 - 18 19
10.
Вердер
 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
11.
Боруссия М
 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 24 13
15.
Санкт-Паули
 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 7 4 1 2 14 - 10 13
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 16 10
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вольфсбург
 Заявка 7 2 2 3 13 - 15 8
14.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
17.
Аугсбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 10 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20036 болельщиков
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 45%, Майнц: 55%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 96'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вольфсбург будет все-таки засчитан.
  • 95'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 45%, Майнц: 55%.
  • 94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вольфсбург.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Вольфсбург 78.6% (92)
    X 17.9% (21)
    Майнц 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 4:3 Майнц

    Исход игры
    Вольфсбург
    78.6% (92)
    Ничья
    17.9% (21)
    Майнц
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    50.4% (59)
    1:0 Вольфсбург
    13.7% (16)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    2:0 Вольфсбург
    6.8% (8)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    3:2 Вольфсбург
    2.6% (3)
    1:2 Майнц
    1.7% (2)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
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