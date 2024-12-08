Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Чхэ-Сон Ли II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Рефери не любит споров - именно за это Амири Надим сейчас получил желтую

43' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Вольфсбург

42' Буркардт Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

39' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Вавро Денис из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Майнц

29' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Вольфсбург

28' Амири Надим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Рефери не любит споров - именно за это Бо Энриксен сейчас получил желтую

25' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

25' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Майнц

23' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рефери не любит споров - именно за это Арнольд Максимилиан сейчас получил желтую

22' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Баку Ридле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Г О О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед из команды Вольфсбург легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

19' Томаш Тьягу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Удар от ворот произведет Вольфсбург

19' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Вольфсбург

18' Оооо... вот это был удар! Буркардт Джонатан должен был забить с этой позиции.

18' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Г О О О О Л - Небель Пауль забивает с правой ноги!

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вольфсбург

11' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фишер Килиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Вольфсбург

7' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Удар от ворот произведет Майнц

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вольфсбург начинает с центра поля