Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Гайгер Деннис пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

84' Бериша Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

83' Макенго Жорди из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Гайгер Деннис получил желтую карточку от судьи

81' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Линхарт Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Фрайбург

76' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Г О О О О Л - Бишоф Том забивает ударом с левой ноги!

73' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Гинтер Маттиас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

68' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Оооо... вот это был удар! Бруун-Ларсен Якоб должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Бруун-Ларсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Прасс Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Тактическая замена. Патрик Остерхаге уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо

59' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

52' Оооо... вот это был удар! Хёлер Лукас должен был забить с этой позиции.

51' Хёлер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Патрик Остерхаге создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Грегорич Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Фрайбург

49' Крамарич Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Бишоф Том из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бишоф Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.