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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Хоффенхайм
1:1
Конец матча
Фрайбург
0'
26' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
0:1
68' Гол
Гинтер Маттиас
1:1
73' Гол
Бишоф Том
81' Желтая карточка
Гайгер Деннис
90'+5

Ход матча

26'
 
Патрик Остерхаге
60'
 
Грифо Винченцо
Патрик Остерхаге
68'
0:1
Гинтер Маттиас
(Грифо Винченцо)
69'
 
Рёль Мерлин
Грегорич Михаэль
69'
 
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
72'
Гайгер Деннис
Самассеку Диади
 
72'
Моэрстедт Макс
Крамарич Андрей
 
73'
Бишоф Том
1:1
78'
Бериша Мергим
Бруун-Ларсен Якоб
 
81'
Гайгер Деннис
 
81'
 
Динкчи Эрен
Хёлер Лукас
81'
 
Макенго Жорди
Гюнтер Кристиан
82'
Акпогума Кевин
Гложек Адам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 510 Количество передач 530
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 117
Хоффенхайм 35% (41)
X 37.6% (44)
Фрайбург 27.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
15
Жендрей
Валентен
35
Артур
Шавес
34
Нсоки
Стэнли
22
Прасс
Александр
16
Стах
Антон
18
Самассеку
Диади
7
Бишоф
Том
29
Бруун-Ларсен
Якоб
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
38
Грегорич
Михаэль
6
Патрик
Остерхаге
9
Хёлер
Лукас
Хоффенхайм
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Фрайбург

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

31 матч

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:4
К
1:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
2:4
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
5:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:1
К
3:1
Б2
2:0

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.8
1.81

Среднее время на гол

50
49

Всего голов

51
51

Голов в среднем за матч

1.65
1.65

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.38
Бюльтер Мариус 4 0.31
Гложек Адам 3 0.23
Бишоф Том 2 0.15
Бруун-Ларсен Якоб 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Табакович Харис 1 0.08
Жендрей Валентен 1 0.08
Стах Антон 0 0
Прасс Александр 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 5 0.38
Грифо Винченцо 3 0.23
Хёлер Лукас 2 0.15
Адаму Чуквубике 2 0.15
Кюблер Лукас 2 0.15
Гинтер Маттиас 1 0.08
Гюнтер Кристиан 1 0.08
Линхарт Филипп 1 0.08
Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Стах Антон 3 0
Пеллегрино Матараццо 3 0
Бюльтер Мариус 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Гайгер Деннис 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 3 1
Патрик Остерхаге 2 1
Линхарт Филипп 3 0
Хёфлер Николас 2 0
Шустер Юлиан 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
2
Хоффенхайм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
11
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фрайбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
5
31%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
3
19%
3
50%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
10%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
38%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
5
26%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
4
21%
6
35%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

24
17
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
3
18%
1-15
8
33%
0
0%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 3:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Брага - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3
Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арминия - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Фрайбург

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
4
2
4
3
2.5
3
3
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
5
8
4
9
2.5
4
9
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 10 3 0 41 - 10 33
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
3.
Байер Л
 Заявка 13 7 5 1 30 - 20 26
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 7 3 3 21 - 14 24
5.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 29 - 22 21
6.
Фрайбург
 Заявка 13 6 3 4 17 - 17 21
7.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 3 4 24 - 20 21
8.
Штутгарт
 Заявка 13 5 5 3 26 - 23 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 4 4 23 - 18 19
10.
Вердер
 Заявка 13 5 4 4 20 - 24 19
11.
Боруссия М
 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
13.
Аугсбург
 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
14.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 18 - 25 13
15.
Санкт-Паули
 Заявка 13 3 2 8 11 - 17 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 1 9 17 - 28 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 13 1 2 10 13 - 33 5
18.
Бохум
 Заявка 13 0 2 11 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 17 - 3 16
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 2 0 18 - 8 14
4.
Штутгарт
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
5.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 17 - 12 14
6.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
7.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
8.
Боруссия М
 Заявка 7 4 1 2 14 - 10 13
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 7 3 1 3 15 - 17 10
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вольфсбург
 Заявка 7 2 2 3 13 - 15 8
14.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
18.
Бохум
 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Вердер
 Заявка 7 4 1 2 14 - 13 13
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7.
Майнц
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Санкт-Паули
 Заявка 7 2 0 5 8 - 10 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
12.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
17.
Аугсбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 10 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Бавария Мусиала Джамал 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 49%, Фрайбург: 51%.
  • 94'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Бишоф Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 90'
      Динкчи Эрен пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем
    • 89'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 89'
      Жендрей Валентен выиграл воздушное противоборство у Рёль Мерлин.
    • 88'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Бериша Мергим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 52%, Фрайбург: 48%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Хоффенхайм 35% (41)
    X 37.6% (44)
    Фрайбург 27.4% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хоффенхайм 1:1 Фрайбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Фрайбург

    Исход игры
    Хоффенхайм
    35% (41)
    Ничья
    37.6% (44)
    Фрайбург
    27.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.1% (60)
    Меньше
    46.9% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (37)
    2:1 Хоффенхайм
    21.4% (25)
    1:2 Фрайбург
    17.9% (21)
    1:0 Хоффенхайм
    7.7% (9)
    2:2 Ничья
    6% (7)
    0:1 Фрайбург
    4.3% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    1:3 Фрайбург
    1.7% (2)
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