Тур: 13. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Яблонски Свен
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
0:1
68' ГолГинтер Маттиас
1:1
73' ГолБишоф Том
81' Желтая карточкаГайгер Деннис
90'+5
Ход матча
26'
68'
0:1
73'
1:1
81'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
510 Количество передач 530
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Артур
Шавес
34
Нсоки
Стэнли
16
Стах
Антон
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Артур ШавесЗащитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рёль МерлинПолузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Фрайбург
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
31 матч
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.8
1.81
Среднее время на гол
50
49
Всего голов
51
51
Голов в среднем за матч
1.65
1.65
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|0.38
|Бюльтер Мариус
|4
|0.31
|Гложек Адам
|3
|0.23
|Бишоф Том
|2
|0.15
|Бруун-Ларсен Якоб
|1
|0.08
|Бериша Мергим
|1
|0.08
|Табакович Харис
|1
|0.08
|Жендрей Валентен
|1
|0.08
|Стах Антон
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|5
|0.38
|Грифо Винченцо
|3
|0.23
|Хёлер Лукас
|2
|0.15
|Адаму Чуквубике
|2
|0.15
|Кюблер Лукас
|2
|0.15
|Гинтер Маттиас
|1
|0.08
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.08
|Линхарт Филипп
|1
|0.08
|Динкчи Эрен
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадержабек Павел
|4
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Бишоф Том
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стэнли
|0
|1
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адаму Чуквубике
|3
|1
|Патрик Остерхаге
|2
|1
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Шустер Юлиан
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Сильдийя Кильянн
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
2
Хоффенхайм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
11
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фрайбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
5
31%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
3
19%
3
50%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
10%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
38%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
5
26%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
4
21%
6
35%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
24
17
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
3
18%
1-15
8
33%
0
0%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 3:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Брага - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3
Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арминия - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:1 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0 Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Фрайбург
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
42
43
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
58
49
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|41 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 20
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 17
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 20
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 24
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 25
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 33
|5
|18.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 12
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 17
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 15
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|10 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
Исход игры
Хоффенхайм
35% (41)
Ничья
37.6% (44)
Фрайбург
27.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (37)
2:1 Хоффенхайм
21.4% (25)
1:2 Фрайбург
17.9% (21)
1:0 Хоффенхайм
7.7% (9)
2:2 Ничья
6% (7)
0:1 Фрайбург
4.3% (5)
3:2 Хоффенхайм
1.7% (2)
1:3 Фрайбург
1.7% (2)
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