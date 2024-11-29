Тур: 15. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 17717 Главный судья: Куинтеро Алехандро
Ход матча
32'
0:1
45'
1:1
62'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
234 Количество передач 189
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
-
31 Гарсия ПереВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Доменек МаркНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
22 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Iker Cordoba
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Валенсия
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
78
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|3
|0.2
|Ларин Кайл
|2
|0.13
|Мурики Ведат
|2
|0.13
|Фернандес Валери
|2
|0.13
|Мохика Хоан
|1
|0.07
|Раильо Антонио
|1
|0.07
|Наварро Роберто
|1
|0.07
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.07
|Саму Кошта
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|4
|0.31
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.15
|Таррега Сесар
|2
|0.15
|Пепелу
|1 (1)
|0.08
|Гомес Даниэль
|1
|0.08
|Барренечеа Энцо
|1
|0.08
|Риоха Луис
|1 (1)
|0.08
|Гайя Хосе
|0
|0
|Мир Рафа
|0
|0
|Герра Хавьер
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саму Кошта
|5
|1
|Ману Морланес
|4
|0
|Аррасате Ягоба
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Шикинью
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|5
|1
|Риоха Луис
|3
|0
|Москера Кристиан
|3
|0
|Таррега Сесар
|3
|0
|Барренечеа Энцо
|3
|0
|Васкес Хесус
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
|Абахас Родриго
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Валенсия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
7
Мальорка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Валенсия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
8%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2
Валенсия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СД Парла Эскуэла - Валенсия 0:1 Валенсия - Бетис 4:2 Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3
Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3
Результаты матчей
Мальорка
Валенсия
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
75
311
39
113
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 14
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|7.
|1:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 13
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|1:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|14.
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|15.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|16.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|8 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Валенсия
Исход игры
Мальорка
42.6% (52)
Ничья
35.2% (43)
Валенсия
22.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
38.53% (42)
Меньше
61.47% (67)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (36)
1:0 Мальорка
18.9% (23)
2:1 Мальорка
17.2% (21)
1:2 Валенсия
13.1% (16)
0:1 Валенсия
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:0 Мальорка
1.6% (2)
1:3 Валенсия
1.6% (2)
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