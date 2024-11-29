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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17717 Главный судья: Куинтеро Алехандро
Мальорка
1:1
Второй тайм: 70'
Валенсия
0'
0:1
32' Пенальти
Риоха Луис
1:1
45' Гол
Ларин Кайл
62' Желтая карточка
Риоха Луис

Ход матча

32'
0:1
Риоха Луис
45'
Ларин Кайл
(Родригес Даниэль I)
1:1
62'
 
Риоха Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 234 Количество передач 189
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Мальорка 42.6% (52)
X 35.2% (43)
Валенсия 22.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Валенсия
4.65
3.05
4.66
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грейф
Доминик
2
Морей
Матеу
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
27
Наварро
Роберто
14
Родригес
Даниэль
I
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
25
Мамардашвили
Георгий
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
24
Гасиоровски
Ярек
20
Фулкье
Димитри
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
8
Герра
Хавьер
5
Барренечеа
Энцо
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Мальорка
4-2-3-1
Валенсия
5-4-1

История личных встреч

Мальорка
Валенсия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 3 0.2
Ларин Кайл 2 0.13
Мурики Ведат 2 0.13
Фернандес Валери 2 0.13
Мохика Хоан 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Наварро Роберто 1 0.07
Пратс Абдон 1 (1) 0.07
Саму Кошта 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 4 0.31
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.15
Таррега Сесар 2 0.15
Пепелу 1 (1) 0.08
Гомес Даниэль 1 0.08
Барренечеа Энцо 1 0.08
Риоха Луис 1 (1) 0.08
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0
Герра Хавьер 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 5 1
Ману Морланес 4 0
Аррасате Ягоба 3 0
Мурики Ведат 1 1
Шикинью 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Ларин Кайл 2 0
Копете Хосе 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Вальент Мартин 1 0
Маффео Пабло 1 0
Раильо Антонио 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Риоха Луис 3 0
Москера Кристиан 3 0
Таррега Сесар 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Гайя Хосе 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Валенсия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
7
Мальорка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Валенсия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
8%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2
Валенсия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СД Парла Эскуэла - Валенсия 0:1 Валенсия - Бетис 4:2 Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3
Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3

Результаты матчей

Мальорка
Валенсия

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
11
1.5
3
9
1
13
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
6.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
7.
Мальорка
 1:1 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 1:1 Заявка 13 2 5 6 13 - 20 11
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
14.
Мальорка
 1:1 Заявка 8 2 4 2 5 - 5 10
15.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
16.
Валенсия
 1:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 1:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Валенсия
 1:1 Заявка 7 0 3 4 3 - 12 3
18.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
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    Прогнозы 122
    Мальорка 42.6% (52)
    X 35.2% (43)
    Валенсия 22.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Валенсия
    4.65
    3.05
    4.66
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Валенсия

    Исход игры
    Мальорка
    42.6% (52)
    Ничья
    35.2% (43)
    Валенсия
    22.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (36)
    1:0 Мальорка
    18.9% (23)
    2:1 Мальорка
    17.2% (21)
    1:2 Валенсия
    13.1% (16)
    0:1 Валенсия
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Мальорка
    1.6% (2)
    1:3 Валенсия
    1.6% (2)
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