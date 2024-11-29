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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17717 Главный судья: Куинтеро Алехандро
Мальорка
2:1
Конец матча
Валенсия
0'
0:1
32' Пенальти
Риоха Луис
1:1
45' Гол
Ларин Кайл
62' Желтая карточка
Риоха Луис
71' Желтая карточка
Вальент Мартин
2:1
81' Гол
Пратс Абдон
90'+5

Ход матча

32'
0:1
Риоха Луис
45'
Ларин Кайл
(Родригес Даниэль I)
1:1
62'
 
Риоха Луис
70'
Санчес Антонио
Наварро Роберто
 
70'
Фернандес Валери
Родригес Даниэль
 
71'
Вальент Мартин
 
75'
 
Валера Херман
Риоха Луис
75'
 
Пепелу
Герра Хавьер
78'
Маффео Пабло
Морей Матеу
 
79'
Пратс Абдон
Ларин Кайл
 
81'
Пратс Абдон
(Дардер Серхи)
2:1
84'
 
Гомес Даниэль
Гасиоровски Ярек
84'
 
Алмейда Андре
Барренечеа Энцо
85'
Маскарель Омар
Дардер Серхи
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 443 Количество передач 464
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 122
Мальорка 42.6% (52)
X 35.2% (43)
Валенсия 22.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грейф
Доминик
2
Морей
Матеу
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
27
Наварро
Роберто
14
Родригес
Даниэль
I
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
25
Мамардашвили
Георгий
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
24
Гасиоровски
Ярек
20
Фулкье
Димитри
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
8
Герра
Хавьер
5
Барренечеа
Энцо
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Мальорка
4-2-3-1
Валенсия
5-4-1

История личных встреч

Мальорка
Валенсия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 3 0.2
Ларин Кайл 2 0.13
Мурики Ведат 2 0.13
Фернандес Валери 2 0.13
Пратс Абдон 2 (1) 0.13
Мохика Хоан 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Наварро Роберто 1 0.07
Саму Кошта 0 0
Дардер Серхи 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 4 0.31
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.15
Таррега Сесар 2 0.15
Пепелу 1 (1) 0.08
Гомес Даниэль 1 0.08
Барренечеа Энцо 1 0.08
Риоха Луис 1 (1) 0.08
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0
Герра Хавьер 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 5 1
Ману Морланес 4 0
Аррасате Ягоба 3 0
Мурики Ведат 1 1
Шикинью 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Вальент Мартин 2 0
Ларин Кайл 2 0
Копете Хосе 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Маффео Пабло 1 0
Раильо Антонио 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Риоха Луис 3 0
Москера Кристиан 3 0
Таррега Сесар 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Гайя Хосе 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0

Результаты матчей

Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Валенсия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
7
Мальорка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Валенсия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
7%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
5
36%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2
Валенсия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СД Парла Эскуэла - Валенсия 0:1 Валенсия - Бетис 4:2 Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3
Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3

Результаты матчей

Мальорка
Валенсия

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
11
1.5
3
10
1
14
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
11.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
14.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
15.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ларин Кайл из команды Мальорка сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Мальорка: 49%, Валенсия: 51%.
  • 95'
    Судья свистит. Таррега Сесар атаковал сзади соперника. Это Пратс Абдон заработал своей команде штрафной
  • 95'
    Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Валенсия пытается что-то создать.
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 91'
      Гомес Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 91'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Гайя Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 90'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Мальорка: 50%, Валенсия: 50%.
    • 90'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Мальорка 42.6% (52)
    X 35.2% (43)
    Валенсия 22.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 2:1 Валенсия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 2:1 Валенсия

    Исход игры
    Мальорка
    42.6% (52)
    Ничья
    35.2% (43)
    Валенсия
    22.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (36)
    1:0 Мальорка
    18.9% (23)
    2:1 Мальорка
    17.2% (21)
    1:2 Валенсия
    13.1% (16)
    0:1 Валенсия
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Мальорка
    1.6% (2)
    1:3 Валенсия
    1.6% (2)
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