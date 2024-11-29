Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Матч возобновлен

51' Ногуэроль Диего Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Таррега Сесар плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мальорка будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мальорка

48' Г О О О О Л - Ларин Кайл забивает с правой ноги!

48' Родригес Даниэль I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Морей Матеу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Мальорка

41' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Герра Хавьер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Гасиоровски Ярек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' 'Г О О О О О Л - Риоха Луис из команды Валенсия забивает с пенальти! Он пробил левой. Доминик Грейф был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

31' После проверки VAR судья изменил решение - Валенсия пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Валенсия

30' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Герра Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

20' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Валенсия

18' Наварро Роберто из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Валенсия

14' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Валенсия

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Морей Матеу получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Морей Матеу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Мальорка

10' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

9' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

9' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

5' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Игрок из команды Валенсия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Валенсия

3' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля

1' Судья начинает матч