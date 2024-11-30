Первый тайм

12' В центре поля Кампанья грамотно подставился и вынудил нарушить правила Педри. Штрафной удар исполнят гости.

11' Мягко забросил в штрафную соперника Силва на ход Молейры, но пробить не позволил ему Кунде в силовой борьбе.

10' Отдавал пас по флангу Молейро на ход Силве, но на этот раз оказался форвард в положении "вне игры".

9' Провалилась оборона каталонцев, позволив убежать в атаку по флангу Силве, который пробил с острого угла, но ногой в сторону отбил в падении Пенья.

8' Пробивал по воротам Торре после паса от Фермина, но отбил перед собой Силлессен, а после еще и в падении на угловой перевел.

7' В центре поля получил по ногам Гави в подкате от Рамиреса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".