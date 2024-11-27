  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Лас-Пальмас
Прогнозы 49
Барселона 98% (48)
X 0% (0)
Лас-Пальмас 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Лас-Пальмас
1.18
Реклама, betcity.ru
9.10
Реклама, betcity.ru
9.10
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Барселона
Лас-Пальмас

История личных встреч

Барселона
Лас-Пальмас

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:1
П
3:0
П
1:4
П
5:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 15 (2) 1.07
Рафинья Диас 8 0.57
Ямаль Ламин 5 0.36
Ольмо Дани 5 0.36
Педри 3 0.21
Торре Пабло 3 0.21
Кунде Жюль 1 0.07
Торрес Ферран 1 0.07
Виктор Пау 1 0.07
Касадо Марк 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молейро Альберто 4 0.29
Силва Фабио 4 (1) 0.29
Рамирес Сандро 3 0.21
Муньос Алекс 3 0.21
Фустер Мануэль 1 0.07
Эссугу Дариу 1 0.07
Макбарни Оливер 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Росада Виктор 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 2 1
Иньиго Мартинес 3 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Лопес Фермин 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Мартин Жерар 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Форт Эктор 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Суарес Алехандро 4 0
Эссугу Дариу 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Мата Хайме 3 0
Росада Виктор 3 0
Молейро Альберто 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Муньос Алекс 1 0
Маккенна Скотт 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лас-Пальмас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
3
Барселона
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

22
5
Барселона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Лас-Пальмас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

22
8

Голы по времени матча

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
11%
1-15
7
39%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
6
43%
76-90

Забито

24
9
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
8%
2
22%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
7
29%
29%
1
11%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
5
21%
3
33%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Забито

42
18
20 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
7%
3
17%
1-15
10
24%
1
6%
16-30
7
17%
3
17%
31-45
7
17%
3
17%
46-60
6
14%
2
11%
61-75
9
21%
6
33%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
5
36%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Барселона - Брест 3:0 Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5
Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3
Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7
Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0

Результаты матчей

Барселона
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Барселона
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
8
1
1.5
2
5
4
5
2.5
2
5
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
12
2
1.5
5
9
7
7
2.5
2
12
5
9
3.5
3
11
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
6.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
7.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 34.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Барселона 98% (48)
    X 0% (0)
    Лас-Пальмас 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Лас-Пальмас
    1.18
    Реклама, betcity.ru
    9.10
    Реклама, betcity.ru
    9.10
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Лас-Пальмас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Барселона - Лас-Пальмас

    Исход игры
    Барселона
    98% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Лас-Пальмас
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (12)
    Нет
    72.73% (32)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    34.7% (17)
    2:0 Барселона
    28.6% (14)
    3:1 Барселона
    8.2% (4)
    2:1 Барселона
    8.2% (4)
    4:1 Барселона
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Лас-Пальмас
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный