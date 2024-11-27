Тур: 15. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
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Главный тренер: Мартинес Диего
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История личных встреч
Барселона
Лас-Пальмас
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|1.07
|Рафинья Диас
|8
|0.57
|Ямаль Ламин
|5
|0.36
|Ольмо Дани
|5
|0.36
|Педри
|3
|0.21
|Торре Пабло
|3
|0.21
|Кунде Жюль
|1
|0.07
|Торрес Ферран
|1
|0.07
|Виктор Пау
|1
|0.07
|Касадо Марк
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молейро Альберто
|4
|0.29
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.29
|Рамирес Сандро
|3
|0.21
|Муньос Алекс
|3
|0.21
|Фустер Мануэль
|1
|0.07
|Эссугу Дариу
|1
|0.07
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Кампанья Хосе
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касадо Марк
|2
|1
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Виктор Пау
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Мартин Жерар
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Гави
|1
|0
|Форт Эктор
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|4
|0
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Эссугу Дариу
|4
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Росада Виктор
|3
|0
|Молейро Альберто
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Муньос Алекс
|1
|0
|Маккенна Скотт
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лас-Пальмас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
3
Барселона
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
22
5
Барселона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Лас-Пальмас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
22
8
Голы по времени матча
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
11%
1-15
7
39%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
6
43%
76-90
Забито
24
9
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
8%
2
22%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
7
29%
29%
1
11%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
5
21%
3
33%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
42
18
20 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
7%
3
17%
1-15
10
24%
1
6%
16-30
7
17%
3
17%
31-45
7
17%
3
17%
46-60
6
14%
2
11%
61-75
9
21%
6
33%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
5
36%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Барселона - Брест 3:0 Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5
Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3
Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7
Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0
Результаты матчей
Барселона
Лас-Пальмас
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Барселона
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
81
25
45
25
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
122
59
77
212
59
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 14
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 12
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|8 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
Прогнозы на матч Барселона - Лас-Пальмас
Исход игры
Барселона
98% (48)
Ничья
0% (0)
Лас-Пальмас
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
27.27% (12)
Нет
72.73% (32)
Популярный счёт
3:0 Барселона
34.7% (17)
2:0 Барселона
28.6% (14)
3:1 Барселона
8.2% (4)
2:1 Барселона
8.2% (4)
4:1 Барселона
4.1% (2)
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