Тур: 15. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
155 Количество передач 125
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Диарра
Мусса
18
Гуриди
Хон
17
Кике
Гарсия
17
Неу
Иван
10
Раба
Даниэль
11
Круз
Хуан
19
Гарсиа
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Пика АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
-
10 Раба ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Круз ХуанПолузащитник
-
19 Гарсиа ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чикко ХулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Борха
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Леганес
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
17 матчей
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
0.8
Среднее время на гол
63
112
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
66
102
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|3
|0.2
|Мартинес Антонио III
|3
|0.2
|Висенте Карлос
|2
|0.13
|Гуриди Хон
|2 (1)
|0.13
|Бенавидес Карлос
|1
|0.07
|Теналья Науэль
|1
|0.07
|Конечни Томас
|1
|0.07
|Мартин Карлос
|1
|0.07
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.07
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
|Абкар Абделькабир
|0
|0
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|4
|0.27
|Брашанац Дарко
|1
|0.07
|Неу Иван
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Мигель
|1 (1)
|0.07
|Гарсиа Диего
|1
|0.07
|Тапия Ренато
|1
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.07
|Саэнс Хорхе
|1
|0.07
|Франкеза Энрик
|1
|0.07
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.07
|Оскар Родригес
|0
|0
|Раба Даниэль
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|6
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Кике Гарсия
|3
|1
|Сивера Антонио
|3
|0
|Гуриди Хон
|3
|0
|Конечни Томас
|3
|0
|Гарсия Луис
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бланко Антонио
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
|Моуриньо Сантьяго
|1
|0
|Пика Адриан
|1
|0
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неу Иван
|5
|0
|Розье Валентен
|4
|0
|Оскар Родригес
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|3
|0
|Настасич Матия
|2
|0
|Гонсалес Серхио VI
|2
|0
|Сиссе Сейдуба
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Леганес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
9
Алавес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Леганес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
2
6
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Леганес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
4
67%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
7
44%
6
40%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
35%
61-75
7
30%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1
Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1
Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Леганес - Реал Мадрид 0:3 Леганес - Севилья 1:0 Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2
Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0
Результаты матчей
Алавес
Леганес
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Алавес
Леганес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
68
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|16.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 24
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|12.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|14.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|15.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|0:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Леганес
Исход игры
Алавес
67.9% (74)
Ничья
28.4% (31)
Леганес
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
53.27% (57)
Нет
46.73% (50)
Популярный счёт
1:0 Алавес
38.5% (42)
1:1 Ничья
25.7% (28)
2:1 Алавес
22% (24)
2:0 Алавес
4.6% (5)
1:2 Леганес
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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