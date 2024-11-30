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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Алавес
0:0
Второй тайм: 50'
Леганес
0'
27' Желтая карточка
Эрнандес Хави

Ход матча

27'
 
Эрнандес Хави

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 155 Количество передач 125
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 109
Алавес 67.9% (74)
X 28.4% (31)
Леганес 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
12
Моуриньо
Сантьяго
22
Диарра
Мусса
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
7
Висенте
Карлос
17
Кике
Гарсия
15
Мартин
Карлос
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
20
Эрнандес
Хави
V
5
Тапия
Ренато
17
Неу
Иван
10
Раба
Даниэль
7
Оскар
Родригес
11
Круз
Хуан
19
Гарсиа
Диего
Алавес
4-3-3
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Леганес

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

17 матчей

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:1
П
2:2
П
1:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:2
С
2:0
КК
3:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

66
102

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.2
Мартинес Антонио III 3 0.2
Висенте Карлос 2 0.13
Гуриди Хон 2 (1) 0.13
Бенавидес Карлос 1 0.07
Теналья Науэль 1 0.07
Конечни Томас 1 0.07
Мартин Карлос 1 0.07
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.07
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.27
Брашанац Дарко 1 0.07
Неу Иван 1 0.07
Де ла Фуэнте Мигель 1 (1) 0.07
Гарсиа Диего 1 0.07
Тапия Ренато 1 0.07
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Саэнс Хорхе 1 0.07
Франкеза Энрик 1 0.07
Гонсалес Серхио VI 1 0.07
Оскар Родригес 0 0
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 6 0
Санчес Мануэль 5 0
Кике Гарсия 3 1
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Конечни Томас 3 0
Гарсия Луис 3 0
Теналья Науэль 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Бланко Антонио 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гевара Андер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Мартин Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 5 0
Розье Валентен 4 0
Оскар Родригес 3 0
Тапия Ренато 3 0
Де ла Фуэнте Мигель 3 0
Настасич Матия 2 0
Гонсалес Серхио VI 2 0
Сиссе Сейдуба 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Альтимира Адриа 1 0

Результаты матчей

Алавес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Леганес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
9
Алавес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Леганес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
6
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Леганес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
4
67%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
7
44%
6
40%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
35%
61-75
7
30%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1
Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1
Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Леганес - Реал Мадрид 0:3 Леганес - Севилья 1:0 Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2
Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0

Результаты матчей

Алавес
Леганес

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Алавес
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 0:0 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
16.
Алавес
 0:0 Заявка 15 4 2 9 15 - 24 14
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
11.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
12.
Алавес
 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
14.
Леганес
 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
15.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 0:0 Заявка 8 0 5 3 7 - 12 5
15.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 0:0 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Контроль мяча: Алавес: 56%, Леганес: 44%.
  • 50'
    Неу Иван из команды Леганес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 49'
    Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Леганес пытается что-то создать.
  • 48'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Гарсиа Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Оооо... вот это был удар! Оскар Родригес должен был забить с этой позиции.
  • 48'
    Леганес пытается что-то создать.
  • 47'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 47'
    Алавес контролирует мяч.
  • 46'
    Алавес контролирует мяч.
  • 46'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Висенте Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 46'
      Алавес контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Теналья Науэль из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Гонсалес Серхио VI из команды Леганес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Алавес: 54%, Леганес: 46%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 109
    Алавес 67.9% (74)
    X 28.4% (31)
    Леганес 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Леганес
    1.88
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    6.05
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    6.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Леганес

    Исход игры
    Алавес
    67.9% (74)
    Ничья
    28.4% (31)
    Леганес
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.1% (29)
    Меньше
    72.9% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    53.27% (57)
    Нет
    46.73% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    38.5% (42)
    1:1 Ничья
    25.7% (28)
    2:1 Алавес
    22% (24)
    2:0 Алавес
    4.6% (5)
    1:2 Леганес
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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