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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 16881 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Алавес
1:1
Конец матча
Леганес
0'
27' Желтая карточка
Эрнандес Хави
0:1
67' Гол
Оскар Родригес
76' Желтая карточка
Borja Jimenez
80' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
1:1
87' Гол
Висенте Карлос
90' Желтая карточка
Саэнс Хорхе
90' Желтая карточка
Тапия Ренато
90' Желтая карточка
Неу Иван
90'+7

Ход матча

27'
 
Эрнандес Хави
63'
 
Де ла Фуэнте Мигель
Круз Хуан
67'
0:1
Оскар Родригес
(Раба Даниэль)
70'
Стоичков Хуан
Мартин Карлос
 
70'
Мартинес Антонио
Бланко Антонио
 
76'
 
Borja Jimenez
77'
 
Чикко Хулиан
Раба Даниэль
77'
Хордан Хоан
Гуриди Хон
 
77'
Ромеро Лука
Теналья Науэль
 
80'
Абкар Абделькабир
 
82'
 
Саэнс Хорхе
Гарсиа Диего
87'
Висенте Карлос
(Хордан Хоан)
1:1
90'
 
Саэнс Хорхе
90'
 
Тапия Ренато
90'
 
Неу Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 352 Количество передач 254
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 109
Алавес 67.9% (74)
X 28.4% (31)
Леганес 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
12
Моуриньо
Сантьяго
22
Диарра
Мусса
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
7
Висенте
Карлос
17
Кике
Гарсия
15
Мартин
Карлос
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
20
Эрнандес
Хави
V
5
Тапия
Ренато
17
Неу
Иван
10
Раба
Даниэль
7
Оскар
Родригес
11
Круз
Хуан
19
Гарсиа
Диего
Алавес
4-3-3
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Леганес

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

17 матчей

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:1
П
2:2
П
1:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:2
С
2:0
КК
3:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

66
102

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.2
Мартинес Антонио III 3 0.2
Висенте Карлос 3 0.2
Гуриди Хон 2 (1) 0.13
Бенавидес Карлос 1 0.07
Теналья Науэль 1 0.07
Конечни Томас 1 0.07
Мартин Карлос 1 0.07
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.07
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.27
Брашанац Дарко 1 0.07
Оскар Родригес 1 0.07
Неу Иван 1 0.07
Де ла Фуэнте Мигель 1 (1) 0.07
Гарсиа Диего 1 0.07
Тапия Ренато 1 0.07
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Саэнс Хорхе 1 0.07
Франкеза Энрик 1 0.07
Гонсалес Серхио VI 1 0.07
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 7 0
Санчес Мануэль 5 0
Кике Гарсия 3 1
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Конечни Томас 3 0
Гарсия Луис 3 0
Теналья Науэль 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Бланко Антонио 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гевара Андер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Мартин Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 6 0
Тапия Ренато 4 0
Розье Валентен 4 0
Оскар Родригес 3 0
Де ла Фуэнте Мигель 3 0
Настасич Матия 2 0
Саэнс Хорхе 2 0
Гонсалес Серхио VI 2 0
Сиссе Сейдуба 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Borja Jimenez 1 0

Результаты матчей

Алавес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Леганес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
10
Алавес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Леганес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
6
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Леганес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
5
45%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
4
67%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
8
47%
6
38%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
21%
3
17%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
6
33%
61-75
7
29%
29%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1
Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1
Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Леганес - Реал Мадрид 0:3 Леганес - Севилья 1:0 Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2
Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0

Результаты матчей

Алавес
Леганес

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Алавес
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Сельта
 0:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 24 19
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Эспаньол
 0:0 Заявка 14 3 2 9 12 - 26 11
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
11.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
12.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
14.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
15.
Эспаньол
 0:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 0:0 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 109
    Алавес 67.9% (74)
    X 28.4% (31)
    Леганес 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:1 Леганес

    Исход игры
    Алавес
    67.9% (74)
    Ничья
    28.4% (31)
    Леганес
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.1% (29)
    Меньше
    72.9% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    53.27% (57)
    Нет
    46.73% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    38.5% (42)
    1:1 Ничья
    25.7% (28)
    2:1 Алавес
    22% (24)
    2:0 Алавес
    4.6% (5)
    1:2 Леганес
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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