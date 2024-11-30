Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Висенте Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Теналья Науэль из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Гуриди Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Розье Валентен . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Кике Гарсия пробует нанести удар издали, но Марко Дмитрович держит все под контролем

29' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсиа Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Гарсиа Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Тапия Ренато нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

18' Круз Хуан из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Неу Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Алавес

10' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Раба Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Удар от ворот произведет Леганес

4' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Гуриди Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хорошую попытку сделал Мартин Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Теналья Науэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Леганес начинает с центра поля