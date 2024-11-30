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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 25'
Сельта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 111
Эспаньол 27.9% (31)
X 31.5% (35)
Сельта 40.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эспаньол
Ничья
Сельта
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
40
Смит
Джастин
10
Лосано
Поль
20
Крал
Алекс
17
Каррерас
Жофре
24
Кардона
Ирвин
7
Пуадо
Хавьер
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
30
Альварес
Уго
3
Мингеса
Оскар
25
Родригес
Дамиан
6
Илайш
Мориба
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
9
Дувикас
Анастасиос
Эспаньол
4-4-2
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Эспаньол
Сельта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0
КК
4:2
КК
0:0
КК
3:0
КК
2:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.25

Среднее время на гол

61
72

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.85

Среднее время на гол

54
106

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 5 (1) 0.36
Каррерас Жофре 2 0.14
Техеро Альваро 1 0.07
Ромеро Карлос 1 0.07
Кумбулла Мараш 1 0.07
Велиз Алехо 1 0.07
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.27
Иглесиас Борха 4 0.27
Дувикас Анастасиос 3 0.2
Мингеса Оскар 2 0.13
Сведберг Виллиот 2 0.13
Альварес Уго 2 0.13
Родригес Хави 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Пейнадо Франсиско 1 0.07
Гонсалес Альфонсо 1 0.07
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 4 0
Эль Хилали Омар 4 0
Ромеро Карлос 4 0
Пуадо Хавьер 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Каррерас Жофре 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Хеддира Валид 2 0
Велиз Алехо 2 0
Рока Антонио 2 0
Manolo Gonzalez 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Бауза Рафель 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 4 1
Аспас Яго 3 1
Сотело Хьюго 4 0
Альварес Уго 3 0
Родригес Хави 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Старфельт Карл 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
9
Эспаньол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

0
12
Эспаньол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сельта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

1
21

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
5
38%
76-90

Пропущено

18
9
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
17%
2
22%
1-15
7
39%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
7
30%
76-90

Пропущено

27
23
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
15%
3
13%
1-15
8
30%
30%
4
17%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
4
15%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жирона - Эспаньол 4:1 Барселона - Эспаньол 3:1 Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Барселона 2:2 Бетис - Сельта 2:2 Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5
Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4

Результаты матчей

Эспаньол
Сельта

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

4:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
4
4
1
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
7
7
1
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Сельта
 0:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 24 19
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Эспаньол
 0:0 Заявка 14 3 2 9 12 - 26 11
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
11.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
12.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
14.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
15.
Эспаньол
 0:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 0:0 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
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    Прогнозы 111
    Эспаньол 27.9% (31)
    X 31.5% (35)
    Сельта 40.5% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Сельта
    3.70
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    3.40
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Сельта

    Исход игры
    Эспаньол
    28.3% (32)
    Ничья
    31% (35)
    Сельта
    40.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.4% (31)
    1:2 Сельта
    23.9% (27)
    2:1 Эспаньол
    14.2% (16)
    1:0 Эспаньол
    10.6% (12)
    0:1 Сельта
    9.7% (11)
    2:0 Эспаньол
    2.7% (3)
    2:3 Сельта
    1.8% (2)
    0:2 Сельта
    1.8% (2)
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