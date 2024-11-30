Тур: 15. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Санчес Хосе
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оливан
Бриан
40
Смит
Джастин
10
Лосано
Поль
20
Крал
Алекс
30
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
40 Смит ДжастинПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Тристан ПолВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
-
31 Рока АнтониоПолузащитник
-
37 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуран ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Сельта
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.46
1.25
Среднее время на гол
61
72
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.85
Среднее время на гол
54
106
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
86
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|5 (1)
|0.36
|Каррерас Жофре
|2
|0.14
|Техеро Альваро
|1
|0.07
|Ромеро Карлос
|1
|0.07
|Кумбулла Мараш
|1
|0.07
|Велиз Алехо
|1
|0.07
|Кардона Ирвин
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.27
|Иглесиас Борха
|4
|0.27
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.2
|Мингеса Оскар
|2
|0.13
|Сведберг Виллиот
|2
|0.13
|Альварес Уго
|2
|0.13
|Родригес Хави
|1
|0.07
|Старфельт Карл
|1
|0.07
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.07
|Гонсалес Альфонсо
|1
|0.07
|Дуран Пабло
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Поль
|4
|0
|Эль Хилали Омар
|4
|0
|Ромеро Карлос
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Каррерас Жофре
|3
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Хеддира Валид
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Рока Антонио
|2
|0
|Manolo Gonzalez
|2
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Бауза Рафель
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|4
|1
|Аспас Яго
|3
|1
|Сотело Хьюго
|4
|0
|Альварес Уго
|3
|0
|Родригес Хави
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Манкильо Хави
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
9
Эспаньол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
0
12
Эспаньол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сельта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
1
21
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
5
38%
76-90
Пропущено
18
9
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
17%
2
22%
1-15
7
39%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
7
30%
76-90
Пропущено
27
23
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
15%
3
13%
1-15
8
30%
30%
4
17%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
4
15%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жирона - Эспаньол 4:1 Барселона - Эспаньол 3:1 Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Барселона 2:2 Бетис - Сельта 2:2 Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5
Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4
Результаты матчей
Эспаньол
Сельта
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
4:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
4:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
33
44
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
310
77
112
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|18.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 26
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|15.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Сельта
Исход игры
Эспаньол
28.3% (32)
Ничья
31% (35)
Сельта
40.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
43.52% (47)
Меньше
56.48% (61)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (31)
1:2 Сельта
23.9% (27)
2:1 Эспаньол
14.2% (16)
1:0 Эспаньол
10.6% (12)
0:1 Сельта
9.7% (11)
2:0 Эспаньол
2.7% (3)
2:3 Сельта
1.8% (2)
0:2 Сельта
1.8% (2)
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