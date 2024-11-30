Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Г О О О О Л - Валид Кеддира забивает с левой ноги!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Альварес Уго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Сельта

42' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Илайш Мориба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Г О О О О Л - Кардона Ирвин из команды Эспаньол правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

39' Альварес Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

35' Алонсо Маркос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Смит Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Мингеса Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Мингеса Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эль Хилали Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Сельта

24' Оооо... вот это был удар! Каррерас Жофре должен был забить с этой позиции.

24' Каррерас Жофре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Альварес Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эспаньол

18' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Илайш Мориба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Эспаньол

15' Родригес Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Кабрера Леандро нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

8' Лосано Поль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Сельта

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сельта начинает с центра поля