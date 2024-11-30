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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 23792 Главный судья: Санчес Хосе
Эспаньол
3:1
Конец матча
Сельта
0'
35' Желтая карточка
Алонсо Маркос
1:0
40' Гол
Кардона Ирвин
45' Желтая карточка
Альварес Уго
2:0
53' Гол
Кабрера Леандро
55' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
2:1
83' Пенальти
Аспас Яго
86' Желтая карточка
Гарсия Жоан
3:1
87' Гол
Хеддира Валид
88' Желтая карточка
Manolo Gonzalez
90'+5

Ход матча

35'
 
Алонсо Маркос
40'
Кардона Ирвин
(Кабрера Леандро)
1:0
45'
 
Альварес Уго
46'
 
Иглесиас Борха
Дувикас Анастасиос
46'
 
Сведберг Виллиот
Альварес Уго
53'
Кабрера Леандро
2:0
55'
Кумбулла Мараш
 
61'
Бауза Рафель
Смит Джастин
 
67'
 
Сотело Хьюго
Родригес Дамиан
67'
Хеддира Валид
Кардона Ирвин
 
67'
Ромеро Карлос
Лосано Поль
 
80'
 
Манкильо Хави
Алонсо Маркос
80'
 
Гонсалес Альфонсо
Илайш Мориба
83'
2:1
Аспас Яго
84'
Техеро Альваро
Каррерас Жофре
 
86'
Гарсия Жоан
 
87'
Хеддира Валид
(Пуадо Хавьер)
3:1
88'
Manolo Gonzalez
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 183 Количество передач 726
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 113
Эспаньол 28.3% (32)
X 31% (35)
Сельта 40.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
40
Смит
Джастин
10
Лосано
Поль
20
Крал
Алекс
17
Каррерас
Жофре
24
Кардона
Ирвин
7
Пуадо
Хавьер
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
30
Альварес
Уго
3
Мингеса
Оскар
25
Родригес
Дамиан
6
Илайш
Мориба
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
9
Дувикас
Анастасиос
Эспаньол
4-4-2
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Эспаньол
Сельта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0
КК
4:2
КК
0:0
КК
3:0
КК
2:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.25

Среднее время на гол

61
72

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.85

Среднее время на гол

54
106

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 5 (1) 0.36
Каррерас Жофре 2 0.14
Техеро Альваро 1 0.07
Кабрера Леандро 1 0.07
Кардона Ирвин 1 0.07
Хеддира Валид 1 0.07
Ромеро Карлос 1 0.07
Кумбулла Мараш 1 0.07
Велиз Алехо 1 0.07
Оливан Бриан 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 5 (2) 0.33
Иглесиас Борха 4 0.27
Дувикас Анастасиос 3 0.2
Мингеса Оскар 2 0.13
Сведберг Виллиот 2 0.13
Альварес Уго 2 0.13
Родригес Хави 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Пейнадо Франсиско 1 0.07
Гонсалес Альфонсо 1 0.07
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 4 0
Кумбулла Мараш 4 0
Эль Хилали Омар 4 0
Ромеро Карлос 4 0
Пуадо Хавьер 3 0
Каррерас Жофре 3 0
Manolo Gonzalez 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Хеддира Валид 2 0
Гарсия Жоан 2 0
Велиз Алехо 2 0
Рока Антонио 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Бауза Рафель 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 4 1
Аспас Яго 3 1
Альварес Уго 4 0
Сотело Хьюго 4 0
Алонсо Маркос 3 0
Родригес Хави 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Старфельт Карл 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
10
Эспаньол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

0
12
Эспаньол
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сельта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

1
22

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
7
41%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
5
38%
76-90

Пропущено

18
9
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
17%
2
22%
1-15
7
39%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
6
25%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
8
33%
76-90

Пропущено

28
26
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
14%
3
12%
1-15
8
29%
4
15%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
5
18%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жирона - Эспаньол 4:1 Барселона - Эспаньол 3:1 Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Барселона 2:2 Бетис - Сельта 2:2 Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5
Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4

Результаты матчей

Эспаньол
Сельта

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

4:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

4:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
7
8
2
12
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Атлетико М
 3:0 Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
3.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 0:3 Заявка 15 2 3 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 3:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
12.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 0:3 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 3:0 Заявка 8 4 3 1 10 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 0:3 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Эспаньол: 21%, Сельта: 79%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кумбулла Мараш
  • 95'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Кумбулла Мараш из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Мингеса Оскар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Оливан Бриан из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Эспаньол: 21%, Сельта: 79%.
    • 90'
      Валид Кеддира из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Родригес Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Manolo Gonzalez получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 88'
      Кумбулла Мараш сделал ключевой пас для гола!
    • 87'
      Пуадо Хавьер сделал результативную передачу.
    • 87'
      Г О О О О Л - Валид Кеддира забивает с левой ноги!
    • 87'
      Пуадо Хавьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Эспаньол
    • 86'
      Судье надоело, что Гарсия Жоан тянет время и он наказал его горчичником
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Эспаньол 28.3% (32)
    X 31% (35)
    Сельта 40.7% (46)
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    Где смотреть матч Эспаньол 3:1 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 3:1 Сельта

    Исход игры
    Эспаньол
    28.3% (32)
    Ничья
    31% (35)
    Сельта
    40.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.4% (31)
    1:2 Сельта
    23.9% (27)
    2:1 Эспаньол
    14.2% (16)
    1:0 Эспаньол
    10.6% (12)
    0:1 Сельта
    9.7% (11)
    2:0 Эспаньол
    2.7% (3)
    2:3 Сельта
    1.8% (2)
    0:2 Сельта
    1.8% (2)
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