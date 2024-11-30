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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Вальядолид
0:4
Первый тайм: 45+'
Атлетико М
0'
0:1
26' Гол
Ленгле Клеман
32' Желтая карточка
Перес Кике
0:2
35' Гол
Альварес Хулиан
0:3
37' Гол
Де Пауль Родриго
41' Желтая карточка
Галан Хави
0:4
45' Гол
Хименес Хосе

Ход матча

12'
Юрич Станко
Амалла Селим
 
26'
0:1
Ленгле Клеман
(Льоренте Маркос)
32'
Перес Кике
 
35'
0:2
Альварес Хулиан
37'
0:3
Де Пауль Родриго
(Галан Хави)
41'
 
Галан Хави
45'
0:4
Хименес Хосе

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 113
Вальядолид 3.5% (4)
X 3.5% (4)
Атлетико М 92.9% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вальядолид
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13
Хейн
Карл-Якоб
35
Ба
Джума
15
Кёмерт
Эрай
5
Санчес
Хавьер
2
Луис
Перез
22
Роза
Лукас
10
Санчес
Иван
21
Амалла
Селим
8
Перес
Кике
11
Моро
Рауль
7
Силла
Мамаду
13
Облак
Ян
14
Льоренте
Маркос
2
Хименес
Хосе
15
Ленгле
Клеман
21
Галан
Хави
22
Симеоне
Джулиано
5
Де
Пауль
Родриго
8
Барриос
Пабло
4
Галлахер
Конор
7
Гризманн
Антуан
19
Альварес
Хулиан
Вальядолид
5-4-1
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Атлетико М

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:5
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:0
П
2:3
П
3:0
П
0:2
П
0:3
П
2:1
П
3:1
П
0:4
П
1:2
П
2:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
0:0
ПД
4:3

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.7

Среднее время на гол

100
128

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 3 0.2
Амалла Селим 2 (1) 0.13
Силла Мамаду 2 (2) 0.13
Санчес Иван 1 0.07
Тухами Ануар 1 0.07
Перес Кике 1 0.07
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 5 0.33
Гризманн Антуан 4 (1) 0.27
Альварес Хулиан 4 0.27
Льоренте Маркос 2 0.13
Корреа Анхель 2 0.13
Галлахер Конор 2 0.13
Симеоне Джулиано 1 0.07
Коке Хорхе 1 0.07
Ленгле Клеман 1 0.07
Де Пауль Родриго 0 0
Витсель Аксель 0 0
Молина Науэль 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 8 1
Роза Лукас 5 0
Мартин Марио 3 1
Торрес Давид 4 0
Кёмерт Эрай 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Тухами Ануар 3 0
Санчес Иван 3 0
Перес Кике 3 0
Луис Перез 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленгле Клеман 4 0
Коке Хорхе 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Диего Симеоне 3 0
Корреа Анхель 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Галан Хави 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Вальядолид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атлетико М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

3
14
Вальядолид
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Атлетико М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
8
57%
76-90

Пропущено

19
3
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
5%
1
33%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
10
43%
76-90

Пропущено

26
6
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
1
4%
1
17%
1-15
5
19%
1
17%
16-30
2
8%
2
33%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
1
17%
61-75
11
42%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:0 Вальядолид - АВС 2:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0
Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спарта Прага - Атлетико М 0:6 Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2

Результаты матчей

Вальядолид
Атлетико М

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Атлетико М
 4:0 Заявка 15 9 5 1 25 - 8 32
3.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 0:4 Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 4:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
12.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 0:4 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 4:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 0:4 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:4! ХОСЕ ХИМЕНЕС!
    Разыграли угловой на правом фланге гости, после скидки Гризманна последовала подача в штрафную и точный удар Хименеса в дальний угол!
  • 45'
    Симеоне отметился ударом из-за пределов штрафной, мяч после рикошета пошел точно в ближний угол, но Хейн вытащил снаряд.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавлено к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Спокойно мадридцы действуют в концовке первого тайма, хотя времени добавлено будет наверняка немало.
  • 41'
    Штрафной в исполнении "Вальядолида" не принес особой остроты, мяч в итоге ушел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    40'
    Хави Галан получает предупреждение за фол на левом фланге обороны.
  • 39'
    Слишком легко "Атлетико" разрывает оборону соперника, похоже, что оставшаяся часть матча превращается в формальность.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! РОДРИГО ДЕ ПАУЛЬ!
    Альварес ворвался в штрафную с левого края и исполнил прострел в штрафную, а Де Пауль в касание пробил в противоход Хейну!
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ХУЛИАН АЛЬВАРЕС!
    Гризманн после прострела Симеоне пробил низом в ближний угол, Хейн отбил мяч как пришлось, а Альварес добил снаряд в сетку!
  • Желтая карточка
    33'
    Кике Перес получает желтую карточку за апелляции к арбитру, просил хавбек хозяев предупреждения для соперника.
  • Видеоповтор
    32'
    ВАР проверил этот эпизод и подтвердил, что офсайд у Джулиано Симеоне подтвержден.
  • Офсайд
    30'
    Второй мяч залетает в ворота хозяев после прострела с правого фланга и точного касания Симеоне, однако в этом моменте определен офсайд!
  • 28'
    При минимуме моментов "Атлетико" выходит вперед, посмотрим, чем "Вальядолид" сможет ответить сопернику.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ!
    После розыгрыша углового Льоренте прострелил с правого края штрафной, а Ленгле из пределов штрафной переправил мяч в сетку!
  • 24'
    Миновали команды экватор первой половины встречи, пока ничего опасного в этом матче по-прежнему нет.
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    • 21'
      Первый удар в створ ворот в этой встрече в активе Альвареса - чемпион мира с левой с 23 метров заставил Хейна прыгать в угол.
    • Травма, повреждение
      20'
      Еще один игрок "Вальядолида" получил повреждение после стыка с соперником, но здесь, похоже, всё хорошо.
    • 19'
      Напомним, что пять последних матчей "Атлетико" у "Вальядолида" выиграл, причем в прошлом сезоне на "Хосе Сорилья" мадридцы победили 5:2.
    • 17'
      Спокойный темп в эти минуты встречи, команды поочередно владеют мячом, но без остроты у ворот друг друга.
    • 15'
      Моро прорвался по левому флангу и исполнил подачу в штрафную, Силла до мяча не дотянулся, а Кике Перес с подбора стрельнул выше перекладины.
    • Угловой
      13'
      Повторный угловой в исполнении "Атлетико" стал еще менее опасным, ничего интересного у ворот "Вальядолида" не происходит.
    • Угловой
      12'
      Угловой разыграли гости, Гризманн пяткой оставил мяч Альваресу, прострел которого прерван Кёмертом.
    • Замена
      11'
      Станко Юрич выходит на поле вместо Селима Амалла.
    • Травма, повреждение
      10'
      Амалла сидит на газоне и ждет помощи врачей, видимо, замена требуется полузащитнику "Вальядолида".
    • 9'
      Напомним, что у "Атлетико" во всех турнирах шесть побед подряд, в Лиге чемпионов в Праге получилось особенно эффектно - 6:0.
    • 7'
      Пока в спокойном темпе начинается встреча, Галлахер исполнил заброс в чужую штрафную площадь, но мяч достался Хейну.
    • Травма, повреждение
      5'
      Силла и Хименес столкнулись головами в верховой борьбе, обоим футболистам требуется помощь врачей.
    • 3'
      Напомним, что сегодня "Барселона" проиграла "Лас-Пальмасу", что еще серьезнее обостряет чемпионскую гонку. "Атлетико" в случае победы сократит отставание от каталонцев до двух очков.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:4 Атлетико М

    Исход игры
    Вальядолид
    3.5% (4)
    Ничья
    3.5% (4)
    Атлетико М
    93% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.73% (50)
    Меньше
    53.27% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    43.93% (47)
    Нет
    56.07% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    32.5% (37)
    0:1 Атлетико М
    24.6% (28)
    0:2 Атлетико М
    21.9% (25)
    0:3 Атлетико М
    5.3% (6)
    1:3 Атлетико М
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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