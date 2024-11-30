Слишком легко "Атлетико" разрывает оборону соперника, похоже, что оставшаяся часть матча превращается в формальность.

Штрафной в исполнении "Вальядолида" не принес особой остроты, мяч в итоге ушел за пределы поля.

Спокойно мадридцы действуют в концовке первого тайма, хотя времени добавлено будет наверняка немало.

Симеоне отметился ударом из-за пределов штрафной, мяч после рикошета пошел точно в ближний угол, но Хейн вытащил снаряд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:4! ХОСЕ ХИМЕНЕС! Разыграли угловой на правом фланге гости, после скидки Гризманна последовала подача в штрафную и точный удар Хименеса в дальний угол!

Миновали команды экватор первой половины встречи, пока ничего опасного в этом матче по-прежнему нет.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ! После розыгрыша углового Льоренте прострелил с правого края штрафной, а Ленгле из пределов штрафной переправил мяч в сетку!

Второй мяч залетает в ворота хозяев после прострела с правого фланга и точного касания Симеоне, однако в этом моменте определен офсайд!

ВАР проверил этот эпизод и подтвердил, что офсайд у Джулиано Симеоне подтвержден.

Кике Перес получает желтую карточку за апелляции к арбитру, просил хавбек хозяев предупреждения для соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ХУЛИАН АЛЬВАРЕС! Гризманн после прострела Симеоне пробил низом в ближний угол, Хейн отбил мяч как пришлось, а Альварес добил снаряд в сетку!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! РОДРИГО ДЕ ПАУЛЬ! Альварес ворвался в штрафную с левого края и исполнил прострел в штрафную, а Де Пауль в касание пробил в противоход Хейну!

21' Первый удар в створ ворот в этой встрече в активе Альвареса - чемпион мира с левой с 23 метров заставил Хейна прыгать в угол.

20' Еще один игрок "Вальядолида" получил повреждение после стыка с соперником, но здесь, похоже, всё хорошо.

19' Напомним, что пять последних матчей "Атлетико" у "Вальядолида" выиграл, причем в прошлом сезоне на "Хосе Сорилья" мадридцы победили 5:2.

17' Спокойный темп в эти минуты встречи, команды поочередно владеют мячом, но без остроты у ворот друг друга.

15' Моро прорвался по левому флангу и исполнил подачу в штрафную, Силла до мяча не дотянулся, а Кике Перес с подбора стрельнул выше перекладины.

13' Повторный угловой в исполнении "Атлетико" стал еще менее опасным, ничего интересного у ворот "Вальядолида" не происходит.

12' Угловой разыграли гости, Гризманн пяткой оставил мяч Альваресу, прострел которого прерван Кёмертом.

11' Станко Юрич выходит на поле вместо Селима Амалла.

10' Амалла сидит на газоне и ждет помощи врачей, видимо, замена требуется полузащитнику "Вальядолида".