Тур: 15. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Куадра Гильермо
0:4
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
26' ГолЛенгле Клеман
32' Желтая карточкаПерес Кике
0:2
35' ГолАльварес Хулиан
0:3
37' ГолДе Пауль Родриго
41' Желтая карточкаГалан Хави
0:4
45' ГолХименес Хосе
Ход матча
26'
0:1
32'
35'
0:2
37'
0:3
41'
45'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 7
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ба
Джума
15
Кёмерт
Эрай
22
Роза
Лукас
10
Санчес
Иван
21
Амалла
Селим
11
Моро
Рауль
13
Облак
Ян
21
Галан
Хави
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ба ДжумаЗащитник
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
19 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Camilo Speranza
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Атлетико М
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
20 матчей
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.7
Среднее время на гол
100
128
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|3
|0.2
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.13
|Силла Мамаду
|2 (2)
|0.13
|Санчес Иван
|1
|0.07
|Тухами Ануар
|1
|0.07
|Перес Кике
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|5
|0.33
|Гризманн Антуан
|4 (1)
|0.27
|Альварес Хулиан
|4
|0.27
|Льоренте Маркос
|2
|0.13
|Корреа Анхель
|2
|0.13
|Галлахер Конор
|2
|0.13
|Симеоне Джулиано
|1
|0.07
|Коке Хорхе
|1
|0.07
|Ленгле Клеман
|1
|0.07
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Витсель Аксель
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|8
|1
|Роза Лукас
|5
|0
|Мартин Марио
|3
|1
|Торрес Давид
|4
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Тухами Ануар
|3
|0
|Санчес Иван
|3
|0
|Перес Кике
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленгле Клеман
|4
|0
|Коке Хорхе
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Вальядолид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атлетико М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
3
14
Вальядолид
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Атлетико М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
8
57%
76-90
Пропущено
19
3
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
5%
1
33%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
10
43%
76-90
Пропущено
26
6
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
1
4%
1
17%
1-15
5
19%
1
17%
16-30
2
8%
2
33%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
1
17%
61-75
11
42%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:0 Вальядолид - АВС 2:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0
Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спарта Прага - Атлетико М 0:6 Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Результаты матчей
Вальядолид
Атлетико М
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
113
68
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|4:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|25 - 8
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 11
|30
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|0:4 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|4:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|12.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|0:4 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|4:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|0:4 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 0:4 Атлетико М
Исход игры
Вальядолид
3.5% (4)
Ничья
3.5% (4)
Атлетико М
93% (106)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
43.93% (47)
Нет
56.07% (60)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
32.5% (37)
0:1 Атлетико М
24.6% (28)
0:2 Атлетико М
21.9% (25)
0:3 Атлетико М
5.3% (6)
1:3 Атлетико М
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!