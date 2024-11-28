Тур: 15. Стадион: Хосе Сорилья.
Позже
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Главный тренер: Camilo Speranza
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Атлетико М
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
20 матчей
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.7
Среднее время на гол
100
128
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|3
|0.21
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.14
|Силла Мамаду
|2 (2)
|0.14
|Санчес Иван
|1
|0.07
|Тухами Ануар
|1
|0.07
|Перес Кике
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|5
|0.36
|Гризманн Антуан
|4 (1)
|0.29
|Альварес Хулиан
|4
|0.29
|Льоренте Маркос
|2
|0.14
|Корреа Анхель
|2
|0.14
|Галлахер Конор
|2
|0.14
|Симеоне Джулиано
|1
|0.07
|Коке Хорхе
|1
|0.07
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Витсель Аксель
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|8
|1
|Роза Лукас
|5
|0
|Мартин Марио
|3
|1
|Торрес Давид
|4
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Тухами Ануар
|3
|0
|Санчес Иван
|3
|0
|Перес Кике
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленгле Клеман
|4
|0
|Коке Хорхе
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Вальядолид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атлетико М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
3
14
Вальядолид
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Атлетико М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
8
57%
76-90
Пропущено
19
3
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
5%
1
33%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
10
43%
76-90
Пропущено
26
6
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
1
4%
1
17%
1-15
5
19%
1
17%
16-30
2
8%
2
33%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
1
17%
61-75
11
42%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:0 Вальядолид - АВС 2:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0
Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спарта Прага - Атлетико М 0:6 Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Результаты матчей
Вальядолид
Атлетико М
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
113
68
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 14
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 12
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|8 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетико М
Исход игры
Вальядолид
2.8% (1)
Ничья
5.6% (2)
Атлетико М
91.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
60% (21)
Нет
40% (14)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
44.4% (16)
0:1 Атлетико М
22.2% (8)
0:2 Атлетико М
13.9% (5)
1:1 Ничья
5.6% (2)
1:3 Атлетико М
5.6% (2)
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