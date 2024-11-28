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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Вальядолид
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 36
Вальядолид 2.8% (1)
X 5.6% (2)
Атлетико М 91.7% (33)
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Вальядолид
Ничья
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Вальядолид
Атлетико М

История личных встреч

Вальядолид
Атлетико М

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:5
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:0
П
2:3
П
3:0
П
0:2
П
0:3
П
2:1
П
3:1
П
0:4
П
1:2
П
2:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
0:0
ПД
4:3

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.7

Среднее время на гол

100
128

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 3 0.21
Амалла Селим 2 (1) 0.14
Силла Мамаду 2 (2) 0.14
Санчес Иван 1 0.07
Тухами Ануар 1 0.07
Перес Кике 1 0.07
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 5 0.36
Гризманн Антуан 4 (1) 0.29
Альварес Хулиан 4 0.29
Льоренте Маркос 2 0.14
Корреа Анхель 2 0.14
Галлахер Конор 2 0.14
Симеоне Джулиано 1 0.07
Коке Хорхе 1 0.07
Де Пауль Родриго 0 0
Витсель Аксель 0 0
Молина Науэль 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 8 1
Роза Лукас 5 0
Мартин Марио 3 1
Торрес Давид 4 0
Кёмерт Эрай 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Тухами Ануар 3 0
Санчес Иван 3 0
Перес Кике 3 0
Луис Перез 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленгле Клеман 4 0
Коке Хорхе 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Диего Симеоне 3 0
Корреа Анхель 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Галан Хави 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Вальядолид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атлетико М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

3
14
Вальядолид
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Атлетико М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
8
57%
76-90

Пропущено

19
3
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
5%
1
33%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
10
43%
76-90

Пропущено

26
6
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
1
4%
1
17%
1-15
5
19%
1
17%
16-30
2
8%
2
33%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
1
17%
61-75
11
42%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:0 Вальядолид - АВС 2:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0
Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спарта Прага - Атлетико М 0:6 Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2

Результаты матчей

Вальядолид
Атлетико М

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
6.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
7.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
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Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 36
    Вальядолид 2.8% (1)
    X 5.6% (2)
    Атлетико М 91.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Атлетико М
    6.30
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    4.10
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    4.00
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    Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетико М

    Исход игры
    Вальядолид
    2.8% (1)
    Ничья
    5.6% (2)
    Атлетико М
    91.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    44.4% (16)
    0:1 Атлетико М
    22.2% (8)
    0:2 Атлетико М
    13.9% (5)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
    1:3 Атлетико М
    5.6% (2)
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