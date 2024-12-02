  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 31536 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Севилья
1:1
Конец матча
Осасуна
0'
50' Желтая карточка
Соу Джибрил
0:1
69' Гол
Будимир Анте
1:1
72' Гол
Лукебакио Доди
80' Желтая карточка
Катена Алехандро
90'+6

Ход матча

50'
Соу Джибрил
 
64'
Сусо Хесус
Педроса Адриа
 
64'
Ньигес Сауль
Фернандес Жерар
 
69'
0:1
Будимир Анте
(Аресо Хесус)
70'
 
Бретонес Абель
Гарсия Рубен
70'
 
Ибаньес Пабло
Муньос Икер
72'
Лукебакио Доди
(Ньигес Сауль)
1:1
75'
Хуанлу Санчес
Соу Джибрил
 
77'
 
Арнаис Хосе
Сарагоса Брайан
80'
 
Катена Алехандро
83'
 
Пенья Рубен
Арнаис Хосе
83'
 
Эррандо Хорхе
Круз Хуан
86'
Агум Люсьен
Кармона Хосе Анхель
 
86'
Навас Хесус
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 395 Количество передач 170
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 123
Севилья 74.8% (92)
X 18.7% (23)
Осасуна 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандес
Альваро
III
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
20
Соу
Джибрил
6
Гудель
Неманья
12
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
14
Фернандес
Жерар
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
18
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
Севилья
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Севилья
Осасуна

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
КК
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.85
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.69

Среднее время на гол

84
130

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.44
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
93

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 6 (1) 0.4
Хуанлу Санчес 1 0.07
Навас Хесус 1 0.07
Соу Джибрил 1 0.07
Эджуке Чидера 1 0.07
Идумбо Музамбо Станис 1 0.07
Ньигес Сауль 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Окампос Лукас 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 9 (4) 0.6
Торро Лукас 2 0.13
Бретонес Абель 2 0.13
Сарагоса Брайан 1 0.07
Гарсия Рубен 1 0.07
Гарсия Рауль 1 0.07
Орос Аймар 1 0.07
Бойомо Флавьян 1 0.07
Ибаньес Пабло 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 3 1
Педроса Адриа 4 0
Берналь Исаак Ромеро 4 0
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Гудель Неманья 3 0
Соу Джибрил 3 0
Баде Луак 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Агум Люсьен 1 1
Салас Кике 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 5 0
Морено Висенте 3 1
Катена Алехандро 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эррера Серхио 3 0
Бойомо Флавьян 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Эррандо Хорхе 2 0
Аресо Хесус 2 0
Орос Аймар 2 0
Бретонес Абель 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0

Результаты матчей

Севилья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Осасуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Севилья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Осасуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
13
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Осасуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
4
31%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
5
36%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
3
25%
7
37%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Севилья - Райо Вальекано 1:0 Леганес - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3
Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осасуна - Вильярреал 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0

Результаты матчей

Севилья
Осасуна

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Севилья
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 10 3 1 30 - 11 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Бетис
 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
11.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Севилья: 66%, Осасуна: 34%.
  • 96'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 96'
    Контроль мяча: Севилья: 66%, Осасуна: 34%.
  • 95'
    Будимир Анте нанес удар головой, но Альваро Фернандес спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Хуанлу Санчес из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 94'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 94'
    Ибаньес Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 93'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 92'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 91'
      Шанс! Салас Кике из команды Севилья пробил головой, но мимо
    • 90'
      Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Севилья: 65%, Осасуна: 35%.
    • 89'
      Севилья контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Севилья 74.8% (92)
    X 18.7% (23)
    Осасуна 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья 1:1 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Осасуна

    Исход игры
    Севилья
    74.8% (92)
    Ничья
    18.7% (23)
    Осасуна
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    53.15% (59)
    Нет
    46.85% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    31.7% (39)
    1:0 Севилья
    26% (32)
    1:1 Ничья
    12.2% (15)
    2:0 Севилья
    11.4% (14)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Осасуна
    1.6% (2)
    0:1 Осасуна
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный