Тур: 15. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 31536 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
50' Желтая карточкаСоу Джибрил
0:1
69' ГолБудимир Анте
1:1
72' ГолЛукебакио Доди
80' Желтая карточкаКатена Алехандро
90'+6
Ход матча
50'
69'
0:1
72'
1:1
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
395 Количество передач 170
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Баде
Луак
20
Соу
Джибрил
12
Аресо
Хесус
18
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Сусо ХесусПолузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Навас ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ИкерПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Осасуна
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.07
0.69
Среднее время на гол
84
130
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.44
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
93
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|6 (1)
|0.4
|Хуанлу Санчес
|1
|0.07
|Навас Хесус
|1
|0.07
|Соу Джибрил
|1
|0.07
|Эджуке Чидера
|1
|0.07
|Идумбо Музамбо Станис
|1
|0.07
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
|Окампос Лукас
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|9 (4)
|0.6
|Торро Лукас
|2
|0.13
|Бретонес Абель
|2
|0.13
|Сарагоса Брайан
|1
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.07
|Гарсия Рауль
|1
|0.07
|Орос Аймар
|1
|0.07
|Бойомо Флавьян
|1
|0.07
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|3
|1
|Педроса Адриа
|4
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Ньянзу Танги
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Соу Джибрил
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Агум Люсьен
|1
|1
|Салас Кике
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|5
|0
|Морено Висенте
|3
|1
|Катена Алехандро
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Бойомо Флавьян
|3
|0
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Аресо Хесус
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Бретонес Абель
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Осасуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Севилья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Осасуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
13
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Осасуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
4
31%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
5
36%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
3
25%
7
37%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Севилья - Райо Вальекано 1:0 Леганес - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3
Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осасуна - Вильярреал 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0
Результаты матчей
Севилья
Осасуна
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Севилья
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 11
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Осасуна
Исход игры
Севилья
74.8% (92)
Ничья
18.7% (23)
Осасуна
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
53.15% (59)
Нет
46.85% (52)
Популярный счёт
2:1 Севилья
31.7% (39)
1:0 Севилья
26% (32)
1:1 Ничья
12.2% (15)
2:0 Севилья
11.4% (14)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:2 Осасуна
1.6% (2)
0:1 Осасуна
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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