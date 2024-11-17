Тур: 23.
1:0
Первый тайм: 44'
0'
6' Желтая карточкаSantiago Quiros
1:0
28' ГолКуэльо Алексис
31' Желтая карточкаMaximiliano Salas
42' Желтая карточкаСоса Сантьяго
Ход матча
28'
1:0
42'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
34
Мура
Факундо
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.77
0.94
Среднее время на гол
117
96
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.24
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|4
|0.17
|Ivan Leguizamon
|3 (2)
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.09
|Ирала Элиан
|2
|0.09
|Гиай Агустин
|2
|0.09
|Ezequiel Cerutti
|1
|0.04
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Бустос Науэль
|1
|0.04
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.04
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.26
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.22
|Gaston Martirena
|3
|0.13
|Альмендра Агустин
|2
|0.09
|Кинтеро Хуан
|2 (1)
|0.09
|Maximiliano Salas
|2
|0.09
|Карбонеро Йохан
|2
|0.09
|Соса Сантьяго
|2
|0.09
|Солари Сантьяго
|1
|0.04
|Рохас Габриэль
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Мура Факундо
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Santiago Quiros
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|6
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Ирала Элиан
|2
|1
|Браида Малком
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Maximiliano Salas
|5
|0
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Расинг Авельянеда
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Сан-Лоренсо Альмагро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
20
Сан-Лоренсо Альмагро
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Расинг Авельянеда
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
1
9%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
9
20
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
3
15%
1-15
3
33%
6
30%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Забито
18
31
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
0
0%
4
13%
1-15
6
33%
8
26%
16-30
4
22%
6
19%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
3
17%
6
19%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
21%
5
23%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
5
26%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1
Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
0
8 раз 36%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
28
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
56
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
148
418
1012
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|7
|3
|35 - 15
|43
|2.
|22
|11
|9
|2
|25 - 11
|42
|3.
|0:1
|23
|11
|4
|8
|32 - 22
|37
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|22
|8
|7
|7
|27 - 23
|31
|9.
|22
|8
|7
|7
|23 - 23
|31
|10.
|1:0
|23
|8
|7
|8
|20 - 20
|31
|11.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|12.
|22
|7
|9
|6
|25 - 23
|30
|13.
|22
|7
|9
|6
|17 - 16
|30
|14.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|15.
|22
|8
|5
|9
|28 - 25
|29
|16.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|17.
|22
|6
|10
|6
|24 - 25
|28
|18.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|19.
|22
|7
|5
|10
|18 - 22
|26
|20.
|22
|6
|8
|8
|25 - 28
|26
|21.
|22
|6
|7
|9
|23 - 22
|25
|22.
|22
|6
|7
|9
|23 - 28
|25
|23.
|22
|6
|7
|9
|23 - 30
|25
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|22
|5
|7
|10
|20 - 28
|22
|26.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|27.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|3.
|0:1
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|8.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|11.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|12.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|13.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|15.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|16.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 8
|16
|22.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|23.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|24.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|6.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|7.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|8.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 14
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|19.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|24.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 8