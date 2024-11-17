Тур: 23.
1:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаSantiago Quiros
1:0
30' ГолКуэльо Алексис
31' Желтая карточкаMaximiliano Salas
42' Желтая карточкаСоса Сантьяго
60' Желтая карточкаElias Baez
1:1
66' ГолМура Факундо
85' Желтая карточкаВьетто Лусиано
1:2
90' ГолМура Факундо
90' Желтая карточкаРомана Джохан
90' Желтая карточкаМартинес Адриан
90'+5
Ход матча
30'
1:0
42'
60'
66'
1:1
85'
90'
1:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
34
Мура
Факундо
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.77
0.94
Среднее время на гол
117
96
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.24
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|4
|0.17
|Ivan Leguizamon
|3 (2)
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.09
|Ирала Элиан
|2
|0.09
|Гиай Агустин
|2
|0.09
|Ezequiel Cerutti
|1
|0.04
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|Бустос Науэль
|1
|0.04
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.04
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.26
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.22
|Gaston Martirena
|3
|0.13
|Мура Факундо
|3
|0.13
|Альмендра Агустин
|2
|0.09
|Кинтеро Хуан
|2 (1)
|0.09
|Maximiliano Salas
|2
|0.09
|Карбонеро Йохан
|2
|0.09
|Соса Сантьяго
|2
|0.09
|Солари Сантьяго
|1
|0.04
|Рохас Габриэль
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Santiago Quiros
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|7
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Ирала Элиан
|2
|1
|Браида Малком
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Elias Baez
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|6
|1
|Maximiliano Salas
|5
|0
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Расинг Авельянеда
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
4
Сан-Лоренсо Альмагро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
20
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Расинг Авельянеда
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
9
20
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
3
15%
1-15
3
33%
6
30%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Забито
19
33
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
0
0%
4
12%
1-15
7
37%
8
24%
16-30
4
21%
6
18%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
3
16%
5
15%
61-75
3
16%
7
21%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
4
19%
5
22%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1
Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
29
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
158
419
1112
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 8