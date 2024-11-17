  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Сан-Лоренсо Альмагро
1:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
5' Желтая карточка
Santiago Quiros
1:0
30' Гол
Куэльо Алексис
31' Желтая карточка
Maximiliano Salas
42' Желтая карточка
Соса Сантьяго
60' Желтая карточка
Elias Baez
1:1
66' Гол
Мура Факундо
85' Желтая карточка
Вьетто Лусиано
1:2
90' Гол
Мура Факундо
90' Желтая карточка
Романа Джохан
90' Желтая карточка
Мартинес Адриан
90'+5
25
Гомес
Гастон
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
5
Ремеди
Эрик
40
Соса
Сантьяго
7
Ezequiel
Cerutti
77
Бустос
Науэль
11
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
36
Сукулини
Бруно
16
Барриос
Мартин
34
Мура
Факундо
28
Солари
Сантьяго
7
Maximiliano
Salas
17
Карбонеро
Йохан
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
4:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:2
КПЛ
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
П
2:1
П
2:1
КА
2:1
П
2:0
П
1:0
П
0:3
П
1:4
П
4:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:1
TPDV
0:1
ПА
2:1
ПАК
0:1
TPDV
1:0

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.77
0.94

Среднее время на гол

117
96

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.24
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 4 0.17
Ivan Leguizamon 3 (2) 0.13
Муньяин Икер 2 (1) 0.09
Ирала Элиан 2 0.09
Гиай Агустин 2 0.09
Ezequiel Cerutti 1 0.04
Кампи Гастон 1 0.04
Бустос Науэль 1 0.04
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Феррейра Кристиан I 1 0.04
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 0.26
Мартинес Рохер 5 (1) 0.22
Gaston Martirena 3 0.13
Мура Факундо 3 0.13
Альмендра Агустин 2 0.09
Кинтеро Хуан 2 (1) 0.09
Maximiliano Salas 2 0.09
Карбонеро Йохан 2 0.09
Соса Сантьяго 2 0.09
Солари Сантьяго 1 0.04
Рохас Габриэль 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Santiago Quiros 1 0.04
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 7 0
Ремеди Эрик 5 0
Кампи Гастон 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Ирала Элиан 2 1
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Elias Baez 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Гомес Гастон 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 6 1
Maximiliano Salas 5 0
Солари Сантьяго 3 1
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Сигали Леонардо 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сукулини Бруно 1 0
Вьетто Лусиано 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0
Santiago Quiros 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Расинг Авельянеда
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4
Сан-Лоренсо Альмагро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
20
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Расинг Авельянеда
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

9
20
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
3
15%
1-15
3
33%
6
30%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Забито

19
33
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
0
0%
4
12%
1-15
7
37%
8
24%
16-30
4
21%
6
18%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
3
16%
5
15%
61-75
3
16%
7
21%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
4
19%
5
22%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1
Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
15
8
4
19
1.5
11
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
9.
Депортиво Риестра
 22 8 7 7 23 - 23 31
10.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
12.
Платенсе
 22 7 9 6 17 - 16 30
13.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
14.
Институто Кордоба
 22 8 5 9 28 - 25 29
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
19.
Архентинос Хуниорс
 22 7 5 10 18 - 22 26
20.
Тигре
 22 6 8 8 25 - 28 26
21.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
23.
Дефенса и Хустисия
 22 6 7 9 23 - 30 25
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 22 5 7 10 20 - 28 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
7.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
8.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
11.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
12.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
13.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
25.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
26.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
8.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
11.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
23.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 8
Весь список
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