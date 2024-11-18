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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Банфилд
0:1
Конец матча
Тигре
0'
11' Желтая карточка
Santiago Esquivel
45' Желтая карточка
Sebastian Medina
64' Желтая карточка
Gabriel Aranda
81' Вторая желтая карточка
Gabriel Aranda
0:1
88' Пенальти
Контин Леандро
90'+6
1
Facundo
Sanguinetti
47
Gabriel
Aranda
13
Brandon
Oviedo
25
Luciano
Leonel
Recalde
34
Ramiro
Di
Luciano
33
Инсуа
Эмануэль
7
Geronimo
Rivera
8
Jesus
Soraire
35
Santiago
Esquivel
17
Juan
Bisanz
30
Гарате
Леандро
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
8
Гарай
Мартин
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
21
Sebastian
Medina
20
Гальван
Томас
14
Феррейра
Факундо
Банфилд
5-4-1
Тигре
4-4-1-1

История личных встреч

Банфилд
Тигре

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:1
С
4:4
С
1:2
П
0:1
П
3:1
П
1:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
3:3

Голы

Всего голов

6
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
1.5

Среднее время на гол

69
60

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 (1) 0.26
Milton Gimenez 4 (1) 0.17
Гарате Леандро 3 (1) 0.13
Geronimo Rivera 1 0.04
Диас Дамиан 1 0.04
Ignacio Rodriguez 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04
Alejandro Maciel 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Де Ритис Матиас 1 0.04
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Ramiro Di Luciano 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.26
Марони Гонсало 3 (1) 0.13
Армоа Блез 3 0.13
Гальван Томас 2 0.09
Ортега Мартин 1 0.04
Santiago Gonzalez 1 0.04
Кардосо Агустин 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Пас Нехуэн 1 0.04
Nahuel Banegas 1 0.04
Sebastian Medina 1 0.04
Ezequiel Forclaz 1 0.04
Контин Леандро 1 (1) 0.04
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 9 1
Alejandro Maciel 6 1
Инсуа Эмануэль 5 0
Родригес Йонатан 4 0
Де Ритис Матиас 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Jesus Soraire 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Gabriel Aranda 1 1
Juan Bisanz 1 1
Мунуа Густаво 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Facundo Sanguinetti 2 0
Ramiro Di Luciano 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Santiago Esquivel 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 4 0
Кардосо Агустин 3 0
Рамирес Эрик 3 0
Гарай Мартин 3 0
Пас Нехуэн 3 0
Ортега Мартин 3 0
Ezequiel Forclaz 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Nahuel Banegas 2 0
Нарделли Джан 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Sebastian Medina 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Alan Sosa 1 0
Florian Monzon 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
5
Банфилд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

3
14
Банфилд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Тигре
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
3
27%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
17%
2
14%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
4
24%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

20
25
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
1
5%
4
16%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
4
20%
8
32%
76-90

Пропущено

29
29
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
7%
5
17%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
6
21%
5
17%
31-45
7
24%
6
21%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
8
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Банфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4

Результаты матчей

Банфилд
Тигре

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
15
8
4
19
1.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 0:0 23 8 8 7 23 - 23 32
9.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
10.
Платенсе
 0:0 23 7 10 6 17 - 16 31
11.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
13.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
14.
Институто Кордоба
 22 8 5 9 28 - 25 29
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Годой Крус
 0:0 23 6 11 6 24 - 25 29
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
19.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
20.
Архентинос Хуниорс
 22 7 5 10 18 - 22 26
21.
Дефенса и Хустисия
 0:0 23 6 8 9 23 - 30 26
22.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 0:0 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
7.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
8.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
11.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
12.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
13.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Дефенса и Хустисия
 0:0 11 4 6 1 10 - 8 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Годой Крус
 0:0 12 4 6 2 16 - 11 18
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
23.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
24.
Платенсе
 0:0 11 3 5 3 5 - 6 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 0:0 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
11.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Годой Крус
 0:0 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 0:0 12 2 2 8 13 - 22 8
23.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 0:0 11 0 5 6 5 - 15 5
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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