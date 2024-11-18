Тур: 23.
0'
11' Желтая карточкаSantiago Esquivel
45' Желтая карточкаSebastian Medina
64' Желтая карточкаGabriel Aranda
81' Вторая желтая карточкаGabriel Aranda
0:1
88' ПенальтиКонтин Леандро
90'+6
Ход матча
45'
64'
81'
88'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Juan
Bisanz
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miguel Hernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Ариас РамонЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Банфилд
Тигре
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
1.5
Среднее время на гол
69
60
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6 (1)
|0.26
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.17
|Гарате Леандро
|3 (1)
|0.13
|Geronimo Rivera
|1
|0.04
|Диас Дамиан
|1
|0.04
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
|Alejandro Maciel
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Де Ритис Матиас
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Гальван Бриан
|0
|0
|Ramiro Di Luciano
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.26
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.13
|Армоа Блез
|3
|0.13
|Гальван Томас
|2
|0.09
|Ортега Мартин
|1
|0.04
|Santiago Gonzalez
|1
|0.04
|Кардосо Агустин
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|Nahuel Banegas
|1
|0.04
|Sebastian Medina
|1
|0.04
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.04
|Контин Леандро
|1 (1)
|0.04
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|9
|1
|Alejandro Maciel
|6
|1
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Де Ритис Матиас
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Ignacio Rodriguez
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Gabriel Aranda
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Мунуа Густаво
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Facundo Sanguinetti
|2
|0
|Ramiro Di Luciano
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Гальван Бриан
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
|Santiago Esquivel
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Кардосо Агустин
|3
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Гарай Мартин
|3
|0
|Пас Нехуэн
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Nahuel Banegas
|2
|0
|Нарделли Джан
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
5
Банфилд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
3
14
Банфилд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Тигре
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
3
27%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
17%
2
14%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
4
24%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
20
25
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
1
5%
4
16%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
4
20%
8
32%
76-90
Пропущено
29
29
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
7%
5
17%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
6
21%
5
17%
31-45
7
24%
6
21%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
8
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Банфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4
Результаты матчей
Банфилд
Тигре
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
47
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
419
716
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|7
|3
|35 - 15
|43
|2.
|22
|11
|9
|2
|25 - 11
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|0:0
|23
|8
|8
|7
|23 - 23
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|27 - 23
|31
|10.
|0:0
|23
|7
|10
|6
|17 - 16
|31
|11.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|12.
|22
|7
|9
|6
|25 - 23
|30
|13.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|14.
|22
|8
|5
|9
|28 - 25
|29
|15.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|0:0
|23
|6
|11
|6
|24 - 25
|29
|18.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|19.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|20.
|22
|7
|5
|10
|18 - 22
|26
|21.
|0:0
|23
|6
|8
|9
|23 - 30
|26
|22.
|22
|6
|7
|9
|23 - 22
|25
|23.
|22
|6
|7
|9
|23 - 28
|25
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|27.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|8.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|11.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|12.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|13.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|15.
|0:0
|11
|4
|6
|1
|10 - 8
|18
|16.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|18.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|5 - 6
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|19.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|24.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|5 - 15
|5
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 8