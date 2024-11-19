Тур: 23.
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
31' Желтая карточкаBenjamin Schamine
43' Желтая карточкаNicolas Torres
0:1
51' ГолAlan Barrionuevo
55' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
1:1
90' ГолEzequiel Cannavo
90' Желтая карточкаAlan Barrionuevo
90' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
90' Желтая карточкаСото Алексис
90'+8
Ход матча
43'
51'
0:1
90'
90'
90'
38
Рубио
Тобиас
25
Перес
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.22
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.17
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.13
|Gabriel Alanis
|2
|0.09
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.09
|Рамирес Матиас
|2
|0.09
|Luciano Herrera
|1
|0.04
|Matias Sosa
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.04
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.04
|Benjamin Schamine
|1
|0.04
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|9 (2)
|0.39
|Brian Sanchez
|3
|0.13
|Antony Alonso
|3
|0.13
|Nicolas Benegas
|2 (1)
|0.09
|Alan Barrionuevo
|2
|0.09
|Alexander Diaz
|2
|0.09
|Nicolas Torres
|1
|0.04
|Браво Гонзало
|1
|0.04
|Guillermo Pereira
|1
|0.04
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Ignacio Arce
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
|Pablo Monje
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|8
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|6
|0
|Benjamin Schamine
|5
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Рубио Тобиас
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|8
|1
|Milton Aaron Celiz
|7
|0
|Рамирес Педро
|5
|1
|Jonatan Goitia
|5
|0
|Кристиан Фаббиани
|3
|1
|Alan Barrionuevo
|3
|1
|Nicolas Torres
|4
|0
|Brian Sanchez
|3
|0
|Nicolas Benegas
|2
|0
|Guillermo Pereira
|2
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Ignacio Arce
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
|Mario Sanabria
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Депортиво Риестра
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
6
Дефенса и Хустисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
8
18
Дефенса и Хустисия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Депортиво Риестра
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
39% (9)
57% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
13
18
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
6
46%
8
44%
76-90
Пропущено
22
8
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
5
23%
3
38%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
3
38%
76-90
Забито
25
24
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
5
20%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
9
36%
9
38%
76-90
Пропущено
30
24
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
5
17%
5
21%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
4
13%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
38
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
167
617
617
221
221
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8