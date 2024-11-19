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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Дефенса и Хустисия
1:1
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
23' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
31' Желтая карточка
Benjamin Schamine
43' Желтая карточка
Nicolas Torres
0:1
51' Гол
Alan Barrionuevo
55' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
1:1
90' Гол
Ezequiel Cannavo
90' Желтая карточка
Alan Barrionuevo
90' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
90' Желтая карточка
Сото Алексис
90'+8
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
35
Benjamin
Schamine
25
Перес
Сесар
16
Молинас
Аарон
10
Rodrigo
Bogarin
7
Осорио
Абель
12
Nahuel
Manganelli
5
Рамирес
Педро
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
15
Nicolas
Sansotre
27
Jonatan
Goitia
8
Milton
Aaron
Celiz
14
Pablo
Monje
35
Brian
Sanchez
32
Nicolas
Benegas
9
Jonathan
Herrera1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Депортиво Риестра
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 5 0.22
Осорио Абель 4 (1) 0.17
Juan Bautista Miritello 3 0.13
Gabriel Alanis 2 0.09
Nicolas Fernandez I 2 0.09
Рамирес Матиас 2 0.09
Luciano Herrera 1 0.04
Matias Sosa 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Минго Сантьяго Рамос 1 0.04
Ezequiel Cannavo 1 0.04
Benjamin Schamine 1 0.04
Сото Алексис 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 9 (2) 0.39
Brian Sanchez 3 0.13
Antony Alonso 3 0.13
Nicolas Benegas 2 (1) 0.09
Alan Barrionuevo 2 0.09
Alexander Diaz 2 0.09
Nicolas Torres 1 0.04
Браво Гонзало 1 0.04
Guillermo Pereira 1 0.04
Nicolas Sansotre 0 0
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Ignacio Arce 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Pablo Monje 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 8 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 6 0
Benjamin Schamine 5 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Лопес Кевин 2 0
Dario Caceres 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Перес Сесар 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Рубио Тобиас 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 8 1
Milton Aaron Celiz 7 0
Рамирес Педро 5 1
Jonatan Goitia 5 0
Кристиан Фаббиани 3 1
Alan Barrionuevo 3 1
Nicolas Torres 4 0
Brian Sanchez 3 0
Nicolas Benegas 2 0
Guillermo Pereira 2 0
Delfor Minervino 0 1
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Ignacio Arce 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Mario Sanabria 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Депортиво Риестра
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
6
Дефенса и Хустисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

8
18
Дефенса и Хустисия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Депортиво Риестра
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
39% (9)
57% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
6
46%
8
44%
76-90

Пропущено

22
8
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
5
23%
3
38%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
3
38%
76-90

Забито

25
24
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
5
20%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
9
36%
9
38%
76-90

Пропущено

30
24
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
5
17%
5
21%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
4
13%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
7
6
17
1.5
6
17
2
21
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
9.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
10.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
11.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
12.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
14.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
19.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
20.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
21.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
22.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
11.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
12.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
13.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
11.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
23.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Николас Торрес получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Benjamin Schamine получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Кевин Гутьеррес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:1 Депортиво Риестра онлайн

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