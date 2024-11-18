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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Платенсе
0:0
Первый тайм: 24'
Годой Крус
0'
15' Желтая карточка
Vicente Poggi
18' Желтая карточка
Mateo Mendoza
21' Желтая карточка
Daniel Barrea

Ход матча

15'
 
Vicente Poggi
18'
 
Mateo Mendoza
21'
 
Daniel Barrea
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
7
Guido
Mainero
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
20
Gabriel
Hachen
77
Ronaldo
Martinez
9
Mateo
Pellegrino
1
Franco
Petroli
26
Mateo
Mendoza
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
43
Juan
Moran
25
Vicente
Poggi
30
Facundo
Ardiles
32
Абрего
Гонсало
50
Хуан
Перес
II
19
Salomon
Rodriguez
36
Daniel
Barrea
Платенсе
4-4-2
Годой Крус
4-4-2

История личных встреч

Платенсе
Годой Крус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
1:1
КПЛ
2:0
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 8 (3) 0.35
Guido Mainero 4 0.17
Ronaldo Martinez 3 0.13
Sasha Marcich 1 0.04
Franco Minerva 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 (1) 0.26
Daniel Barrea 3 0.13
Vicente Poggi 3 0.13
Абрего Гонсало 3 0.13
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.13
Nicolas Fernandez3 2 0.09
Santino Andino Valencia 2 0.09
Facundo Altamira 2 0.09
Конечни Томас 0 0
Gaston Moreyra 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 9 0
Sasha Marcich 5 1
Guido Mainero 5 0
Bautista Barros Schelotto 5 0
Carlos Villalba 3 1
Gaston Suso 4 0
Ignacio Vazquez 4 0
Leonel Picco 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Agustin Ocampo 2 0
Шор Игнасио 2 0
Vicente Taborda 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 9 0
Federico Rasmussen 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Bruno Sosa 5 0
Перейра Элиас 4 0
Pier Barrios 2 1
Vicente Poggi 3 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Mateo Mendoza 1 0

Результаты матчей

Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
15
Платенсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Годой Крус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
6
60%
2
20%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
4
24%
3
13%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
4
24%
7
30%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
2
12%
2
9%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
3
19%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
44%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1

Результаты матчей

Платенсе
Годой Крус

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
6 раз 50%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
6 раз 27%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
9 раз 41%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
9
1.5
1
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
17
5
4
18
1.5
4
18
1
21
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 0:0 23 8 8 7 23 - 23 32
9.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
10.
Платенсе
 0:0 23 7 10 6 17 - 16 31
11.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
13.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
14.
Институто Кордоба
 22 8 5 9 28 - 25 29
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Годой Крус
 0:0 23 6 11 6 24 - 25 29
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
19.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
20.
Архентинос Хуниорс
 22 7 5 10 18 - 22 26
21.
Дефенса и Хустисия
 0:0 23 6 8 9 23 - 30 26
22.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 0:0 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
7.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
8.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
11.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
12.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
13.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Дефенса и Хустисия
 0:0 11 4 6 1 10 - 8 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Годой Крус
 0:0 12 4 6 2 16 - 11 18
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
23.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
24.
Платенсе
 0:0 11 3 5 3 5 - 6 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 0:0 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
11.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Годой Крус
 0:0 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 0:0 12 2 2 8 13 - 22 8
23.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 0:0 11 0 5 6 5 - 15 5
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 8
Весь список
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Ничья
Годой Крус
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