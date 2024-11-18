Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 24'
0'
15' Желтая карточкаVicente Poggi
18' Желтая карточкаMateo Mendoza
21' Желтая карточкаDaniel Barrea
Ход матча
15'
18'
21'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
43
Juan
Moran
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Juan MoranЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
10 Tomas Pozzo
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Платенсе
Годой Крус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|8 (3)
|0.35
|Guido Mainero
|4
|0.17
|Ronaldo Martinez
|3
|0.13
|Sasha Marcich
|1
|0.04
|Franco Minerva
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.26
|Daniel Barrea
|3
|0.13
|Vicente Poggi
|3
|0.13
|Абрего Гонсало
|3
|0.13
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.13
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.09
|Santino Andino Valencia
|2
|0.09
|Facundo Altamira
|2
|0.09
|Конечни Томас
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|9
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Guido Mainero
|5
|0
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Gaston Suso
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Шор Игнасио
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Bruno Sosa
|5
|0
|Перейра Элиас
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Vicente Poggi
|3
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Mateo Mendoza
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
15
Платенсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Годой Крус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
6
60%
2
20%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
4
24%
3
13%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
4
24%
7
30%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
2
12%
2
9%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
3
19%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
44%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1
Результаты матчей
Платенсе
Годой Крус
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
6 раз 50%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
6 раз 27%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
9 раз 41%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
102
19
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
73
39
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
175
418
418
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|7
|3
|35 - 15
|43
|2.
|22
|11
|9
|2
|25 - 11
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|0:0
|23
|8
|8
|7
|23 - 23
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|27 - 23
|31
|10.
|0:0
|23
|7
|10
|6
|17 - 16
|31
|11.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|12.
|22
|7
|9
|6
|25 - 23
|30
|13.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|14.
|22
|8
|5
|9
|28 - 25
|29
|15.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|0:0
|23
|6
|11
|6
|24 - 25
|29
|18.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|19.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|20.
|22
|7
|5
|10
|18 - 22
|26
|21.
|0:0
|23
|6
|8
|9
|23 - 30
|26
|22.
|22
|6
|7
|9
|23 - 22
|25
|23.
|22
|6
|7
|9
|23 - 28
|25
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|27.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|8.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|11.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|12.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|13.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|15.
|0:0
|11
|4
|6
|1
|10 - 8
|18
|16.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|18.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|5 - 6
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|19.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|24.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|5 - 15
|5
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 8