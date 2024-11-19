Тур: 23.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаVicente Poggi
18' Желтая карточкаMateo Mendoza
21' Желтая карточкаDaniel Barrea
45' Желтая карточкаPier Barrios
0:0
45' Не забитый пенальтиMateo Pellegrino
49' Желтая карточкаRonaldo Martinez
82' Желтая карточкаLeonel Picco
1:0
90' ГолШор Игнасио
90' Желтая карточкаTomas Pozzo
90'+6
Ход матча
15'
18'
21'
45'
45'
0:0
49'
82'
90'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
43
Juan
Moran
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Juan MoranЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
10 Tomas Pozzo
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Платенсе
Годой Крус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|8 (3)
|0.35
|Guido Mainero
|4
|0.17
|Ronaldo Martinez
|3
|0.13
|Sasha Marcich
|1
|0.04
|Franco Minerva
|1
|0.04
|Шор Игнасио
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.26
|Daniel Barrea
|3
|0.13
|Vicente Poggi
|3
|0.13
|Абрего Гонсало
|3
|0.13
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.13
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.09
|Santino Andino Valencia
|2
|0.09
|Facundo Altamira
|2
|0.09
|Конечни Томас
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|9
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Guido Mainero
|5
|0
|Leonel Picco
|5
|0
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Gaston Suso
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Шор Игнасио
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Bruno Sosa
|5
|0
|Pier Barrios
|3
|1
|Перейра Элиас
|4
|0
|Vicente Poggi
|4
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Mateo Mendoza
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
15
Платенсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (2)
74% (17)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Годой Крус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
6
60%
2
20%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
4
22%
3
13%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
4
22%
7
30%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
3
17%
2
9%
76-90
Пропущено
16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 18
3
19%
4
16%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
7
44%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1
Результаты матчей
Платенсе
Годой Крус
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
6 раз 50%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
6 раз 26%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
9 раз 39%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
102
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
176
419
419
122
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8