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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Платенсе
1:0
Конец матча
Годой Крус
0'
15' Желтая карточка
Vicente Poggi
18' Желтая карточка
Mateo Mendoza
21' Желтая карточка
Daniel Barrea
45' Желтая карточка
Pier Barrios
0:0
45' Не забитый пенальти
Mateo Pellegrino
49' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
82' Желтая карточка
Leonel Picco
1:0
90' Гол
Шор Игнасио
90' Желтая карточка
Tomas Pozzo
90'+6
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
7
Guido
Mainero
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
20
Gabriel
Hachen
77
Ronaldo
Martinez
9
Mateo
Pellegrino
1
Franco
Petroli
26
Mateo
Mendoza
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
43
Juan
Moran
25
Vicente
Poggi
30
Facundo
Ardiles
32
Абрего
Гонсало
50
Хуан
Перес
II
19
Salomon
Rodriguez
36
Daniel
Barrea
Платенсе
4-4-2
Годой Крус
4-4-2

История личных встреч

Платенсе
Годой Крус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
1:1
КПЛ
2:0
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 8 (3) 0.35
Guido Mainero 4 0.17
Ronaldo Martinez 3 0.13
Sasha Marcich 1 0.04
Franco Minerva 1 0.04
Шор Игнасио 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 (1) 0.26
Daniel Barrea 3 0.13
Vicente Poggi 3 0.13
Абрего Гонсало 3 0.13
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.13
Nicolas Fernandez3 2 0.09
Santino Andino Valencia 2 0.09
Facundo Altamira 2 0.09
Конечни Томас 0 0
Gaston Moreyra 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 9 0
Sasha Marcich 5 1
Guido Mainero 5 0
Leonel Picco 5 0
Bautista Barros Schelotto 5 0
Carlos Villalba 3 1
Gaston Suso 4 0
Ignacio Vazquez 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ronaldo Martinez 3 0
Agustin Ocampo 2 0
Шор Игнасио 2 0
Vicente Taborda 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 9 0
Federico Rasmussen 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Bruno Sosa 5 0
Pier Barrios 3 1
Перейра Элиас 4 0
Vicente Poggi 4 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Daniel Barrea 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Mateo Mendoza 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Tomas Pozzo 1 0

Результаты матчей

Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
15
Платенсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (2)
74% (17)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Годой Крус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
6
60%
2
20%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
4
22%
3
13%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
4
22%
7
30%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
3
17%
2
9%
76-90

Пропущено

16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 18
3
19%
4
16%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
7
44%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1
Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1

Результаты матчей

Платенсе
Годой Крус

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
6 раз 50%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
6 раз 26%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
9 раз 39%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
1
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
6
4
19
1.5
4
19
1
22
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
9.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
10.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
11.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
12.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
14.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
19.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
20.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
21.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
22.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
11.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
12.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
13.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
11.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
23.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Матео Пеллегрино пробил пенальти, но не смог забить!
    • 47'
      Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Даниэль Барреа получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Матео Мендоса получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Висенте Поджи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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