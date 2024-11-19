  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Институто Кордоба
1:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
31' Желтая карточка
Гальван Джонатан
34' Желтая карточка
Damian Batallini
38' Желтая карточка
Damian Puebla
42' Желтая карточка
Lucas Gomez
1:0
60' Гол
Jeremias Lazaro
90' Желтая карточка
Альварес Франсиско
90'+7
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
8
Jonas
Acevedo
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
11
Damian
Batallini
9
Facundo
Suarez
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
30
Francis
Mac
Allister
22
Лескано
Алан
17
Феррейра
Кристиан
I
25
Lucas
Gomez
11
Хосе
Херрейра
9
Ромеро
Максимильяно
Институто Кордоба
4-4-2
Архентинос Хуниорс
4-1-3-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
1:2
ЛП
0:0
ПБ
1:0
К
0:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1.33

Среднее время на гол

225
67

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

120
102

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.22
Russo Cordero 5 0.22
Damian Puebla 4 (1) 0.17
Gregorio Rodríguez 4 0.17
Facundo Suarez 2 0.09
Fernando Alarcon 2 0.09
Gonzalo Requena 2 0.09
Gaston Lodico 1 0.04
Jonas Acevedo 1 0.04
Jeremias Lazaro 1 0.04
Juan Franco 1 0.04
Lucas Rodriguez I 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 4 (1) 0.17
Ромеро Максимильяно 4 0.17
Хосе Херрейра 2 0.09
Ороз Николас 2 0.09
Альварес Франсиско 2 0.09
Гальван Джонатан 1 0.04
Родригес Алан 1 0.04
Меса Фернандо 1 0.04
Гонду Лусиано 1 0.04
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Kevin Coronel 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 5 0
Jonathan Bay 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Damian Batallini 3 0
Gaston Lodico 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Damian Puebla 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Santiago Rodriguez III 2 0
Facundo Suarez 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Gonzalo Requena 2 0
Francesco Lo Celso 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 6 2
Альварес Франсиско 5 1
Хосе Херрейра 6 0
Francis Mac Allister 6 0
Lucas Gomez 4 0
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Kevin Coronel 2 1
Феррейра Кристиан I 1 1
Родригес Диего II 2 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Меса Фернандо 1 0
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
E. Viveros 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Перелло Матиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Tobias Ramirez 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Архентинос Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
17
Институто Кордоба
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Архентинос Хуниорс
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
4% (1)
57% (13)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
48% (11)
48% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
13

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

17
2
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 21
4
24%
1
50%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
4
24%
2
40%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
2
40%
76-90

Забито

29
19
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 13
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
4
14%
4
21%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
6
21%
2
11%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
7
28%
2
9%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
9 раз 82%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 30%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
13 раз 57%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
5
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
2
9
4
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
10
13
10
13
1.5
5
18
2
21
2.5
3
20
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
9.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
10.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
11.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
12.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
14.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
19.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
20.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
21.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
22.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
11.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
12.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
13.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
11.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
23.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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