Тур: 23.
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаГальван Джонатан
34' Желтая карточкаDamian Batallini
38' Желтая карточкаDamian Puebla
42' Желтая карточкаLucas Gomez
1:0
60' ГолJeremias Lazaro
90' Желтая карточкаАльварес Франсиско
90'+7
Ход матча
31'
34'
38'
42'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Jimenez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
-
-
-
-
-
29 E. Viveros
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1.33
Среднее время на гол
225
67
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
120
102
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.22
|Russo Cordero
|5
|0.22
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.17
|Gregorio Rodríguez
|4
|0.17
|Facundo Suarez
|2
|0.09
|Fernando Alarcon
|2
|0.09
|Gonzalo Requena
|2
|0.09
|Gaston Lodico
|1
|0.04
|Jonas Acevedo
|1
|0.04
|Jeremias Lazaro
|1
|0.04
|Juan Franco
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|4 (1)
|0.17
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.17
|Хосе Херрейра
|2
|0.09
|Ороз Николас
|2
|0.09
|Альварес Франсиско
|2
|0.09
|Гальван Джонатан
|1
|0.04
|Родригес Алан
|1
|0.04
|Меса Фернандо
|1
|0.04
|Гонду Лусиано
|1
|0.04
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Gaston Lodico
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Damian Puebla
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Santiago Rodriguez III
|2
|0
|Facundo Suarez
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Gonzalo Requena
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|6
|2
|Альварес Франсиско
|5
|1
|Хосе Херрейра
|6
|0
|Francis Mac Allister
|6
|0
|Lucas Gomez
|4
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Kevin Coronel
|2
|1
|Феррейра Кристиан I
|1
|1
|Родригес Диего II
|2
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Меса Фернандо
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Перелло Матиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Архентинос Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
9
17
Институто Кордоба
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Архентинос Хуниорс
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
4% (1)
57% (13)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
48% (11)
48% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
13
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
17
2
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 21
4
24%
1
50%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
1
8%
2
12%
76-90
Пропущено
17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
4
24%
2
40%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
2
40%
76-90
Забито
29
19
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 13
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
4
14%
4
21%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
6
21%
2
11%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
7
28%
2
9%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
5
20%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
9 раз 82%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 30%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
13 раз 57%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
65
57
29
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
29
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
1013
1013
518
221
320
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8