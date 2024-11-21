Тур: 23.
1:0
Первый тайм: 7'
Ход матча
4'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
34
Пардо
Франко
32
Пас
Николас
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Mateo Mendia
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.9
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.71
1.4
Среднее время на гол
126
64
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.32
|Кавани Эдинсон
|4
|0.18
|Milton Gimenez
|4
|0.18
|Фернандес Игнасио
|2
|0.09
|Сараччи Марсело
|2
|0.09
|Агирре Брайан I
|2
|0.09
|Сенон Кевин
|1
|0.05
|Медина Кристиан
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.05
|Jabes Saralegui
|1
|0.05
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.18
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.18
|Хавьер Моралес
|4
|0.18
|Домина Жеронимо
|4
|0.18
|Питтон Мауро
|2
|0.09
|Пардо Франко
|2
|0.09
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Рохо Маркос
|4
|1
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Медель Гари
|4
|0
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Бальбоа Адриан
|3
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Marcos Mosqueira
|4
|0
|Питтон Бруно
|2
|1
|Домина Жеронимо
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Унион Санта-Фе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
5
Бока Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
9
15
Бока Хуниорс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Унион Санта-Фе
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
3
33%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
4
25%
1
11%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
1
6%
1-15
3
43%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Забито
10
15
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
50%
6
40%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
2
40%
76-90
Забито
26
24
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
3
12%
2
8%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
7
27%
4
17%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
35%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
21
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
4
17%
2
10%
1-15
6
25%
4
19%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
8
33%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3
Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
84
46
57
37
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
73
39
19
111
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
157
715
616
418
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|6.
|0:1
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|1:0
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|11.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|12.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|14.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|15.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|27.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|12.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|13.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|14.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|12.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|17.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|19.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|20.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8