  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
1:0
4' Гол
Milton Gimenez
31' Желтая карточка
Мирамон Игнасио
36' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
40' Желтая карточка
Simon Rivero
41' Желтая карточка
Tomas Belmonte
80' Желтая карточка
Танда Патрисио
90'+6
12
Брей
Леандро
24
Баринага
Хуан
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
30
Tomas
Belmonte
21
Мирамон
Игнасио
8
Фернандес
Пол
22
Сенон
Кевин
9
Milton
Gimenez
7
Себальос
Эсекиэль
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
32
Пас
Николас
35
Lautaro
Vargas
11
Mateo
Del
Blanco
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
30
Домина
Жеронимо
77
Бальбоа
Адриан
Бока Хуниорс
4-3-3
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
2:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
С
2:0
С
1:3
ТДВ
0:2
С
2:0
П
2:1
П
2:1
П
3:4
П
1:3
П
1:2
ПА
0:0
ПА
4:0

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.9
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.71
1.4

Среднее время на гол

126
64

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 (1) 0.3
Milton Gimenez 5 0.22
Кавани Эдинсон 4 0.17
Фернандес Игнасио 2 0.09
Сараччи Марсело 2 0.09
Агирре Брайан I 2 0.09
Себальос Эсекиэль 1 0.04
Сенон Кевин 1 0.04
Медина Кристиан 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Jabes Saralegui 1 0.04
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 4 (1) 0.17
Бальбоа Адриан 4 (1) 0.17
Хавьер Моралес 4 0.17
Домина Жеронимо 4 0.17
Питтон Мауро 2 0.09
Пардо Франко 2 0.09
Simon Rivero 1 0.04
Marcos Mosqueira 1 0.04
Питтон Бруно 1 0.04
Верде Лионель 1 0.04
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Диале Мауро Луна 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 1
Фигаль Хорхе 8 0
Лема Кристиан 5 1
Рохо Маркос 4 1
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Медель Гари 4 0
Мерентиель Мигель 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Адвинкула Луис 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Сенон Кевин 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Marcos Mosqueira 5 0
Бальбоа Адриан 3 1
Пардо Франко 4 0
Питтон Бруно 2 1
Домина Жеронимо 3 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Танда Патрисио 2 0
Simon Rivero 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Торрен Мигель Анхель 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Mateo Del Blanco 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Унион Санта-Фе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
5
Бока Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Унион Санта-Фе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

9
15
Бока Хуниорс
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Унион Санта-Фе
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
24%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
29%
2
12%
1-15
3
43%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
50%
6
40%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
2
40%
76-90

Забито

27
24
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
7
26%
4
17%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
33%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
17%
3
14%
1-15
6
25%
4
18%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
33%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3
Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
5
7
3
8
2.5
2
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
1
10
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
6
17
4
19
2.5
3
20
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
5.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
6.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Бока Хуниорс
 23 9 7 7 28 - 23 34
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
11.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
13.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
14.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
20.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
21.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
22.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
23.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
11.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
12.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
13.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
18.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
19.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
20.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Томас Бельмонте получил желтую карточку от судьи
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