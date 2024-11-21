Тур: 23.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолMilton Gimenez
31' Желтая карточкаМирамон Игнасио
36' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
40' Желтая карточкаSimon Rivero
41' Желтая карточкаTomas Belmonte
80' Желтая карточкаТанда Патрисио
90'+6
Ход матча
4'
31'
36'
40'
41'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
34
Пардо
Франко
32
Пас
Николас
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Mateo Mendia
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.9
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.71
1.4
Среднее время на гол
126
64
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.3
|Milton Gimenez
|5
|0.22
|Кавани Эдинсон
|4
|0.17
|Фернандес Игнасио
|2
|0.09
|Сараччи Марсело
|2
|0.09
|Агирре Брайан I
|2
|0.09
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Сенон Кевин
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Jabes Saralegui
|1
|0.04
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.17
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.17
|Хавьер Моралес
|4
|0.17
|Домина Жеронимо
|4
|0.17
|Питтон Мауро
|2
|0.09
|Пардо Франко
|2
|0.09
|Simon Rivero
|1
|0.04
|Marcos Mosqueira
|1
|0.04
|Питтон Бруно
|1
|0.04
|Верде Лионель
|1
|0.04
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Рохо Маркос
|4
|1
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Медель Гари
|4
|0
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Marcos Mosqueira
|5
|0
|Бальбоа Адриан
|3
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Питтон Бруно
|2
|1
|Домина Жеронимо
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Танда Патрисио
|2
|0
|Simon Rivero
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Унион Санта-Фе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
5
Бока Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Унион Санта-Фе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
9
15
Бока Хуниорс
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Унион Санта-Фе
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
24%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
29%
2
12%
1-15
3
43%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
4
24%
76-90
Забито
10
15
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
50%
6
40%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
2
40%
76-90
Забито
27
24
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
7
26%
4
17%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
33%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
17%
3
14%
1-15
6
25%
4
18%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
33%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3
Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
47
57
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
39
110
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
158
716
617
419
320
221
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8