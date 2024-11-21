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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Барракас Сентраль
1:1
Конец матча
Бельграно
0'
0:1
7' Гол
Хара Франко
24' Желтая карточка
Lucas Brochero
34' Желтая карточка
Чаварриа Пабло
1:1
40' Гол
Facundo Bruera
51' Желтая карточка
Лукко Жеремиас
55' Желтая карточка
Факундо-Томас Киньон
90'+5
1
Rafael
Ferrario
2
Nicolas
Capraro
13
Карлос
Санчес
23
Lucas
Faggioli
21
Lucas
Brochero
8
Siro
Rosane
10
Тапия
Иван
6
Rodrigo
Insua
43
Maximiliano
Zalazar
7
Facundo
Bruera
41
Javier
Ruiz
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
6
Ребола
Алехандро
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
53
Juan
Velazquez
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
19
Чаварриа
Пабло
29
Хара
Франко
Барракас Сентраль
3-4-3
Бельграно
3-4-1-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Бельграно

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:2
ПБНВФЗА
1:0
ПНЗА
2:3
ПНЗА
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Insua 2 (1) 0.09
Facundo Bruera 2 0.09
Javier Ruiz 2 0.09
Alexis Dominguez 1 0.04
Jhonatan Candia 1 0.04
Nicolas Demartini 1 0.04
Marcos Iacobellis 1 0.04
Maximiliano Zalazar 1 0.04
Rodrigo Herrera 0 0
Тапия Иван 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 11 0.48
Nicolas Fernandez I 4 0.17
Рейна Брайан 2 0.09
Суарес Матиас 2 0.09
Чаварриа Пабло 2 0.09
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Эстебан Ролон 1 0.04
Anibal Leguizamon 1 0.04
Баринага Хуан 1 0.04
Mariano Troilo 1 0.04
Geronimo Heredia 1 0.04
Лукко Жеремиас 1 0.04
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Juan Velazquez 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 6 0
Nicolas Demartini 4 1
Dardo Federico Miloc 3 0
Lucas Brochero 3 0
Alex Juarez 1 1
Jhonatan Candia 2 0
Gonzalo Goni 2 0
Facundo Bruera 2 0
Тапия Иван 2 0
Marcos Iacobellis 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Rodrigo Insua 2 0
Siro Rosane 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Maximiliano Zalazar 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Матер Факундо 1 0
Alan Cantero 1 0
Manuel Duarte 1 0
Maximiliano Puig 1 0
Federico Aguirre 1 0
Javier Ruiz 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 7 0
Чаварриа Пабло 5 1
Дельгадо Рафаэль 6 0
Хара Франко 5 0
Факундо-Томас Киньон 5 0
Ребола Алехандро 2 1
Gabriel Compagnucci 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Anibal Leguizamon 2 0
Juan Velazquez 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Чикко Игнасио 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Лукко Жеремиас 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Бельграно
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
6
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
18
Барракас Сентраль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
65% (15)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Бельграно
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
4
31%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
7
37%
61-75
2
29%
5
26%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

13
29
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
2
15%
6
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
1
8%
8
28%
61-75
4
31%
7
24%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
6
21%
7
28%
31-45
3
11%
7
28%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
10
36%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Банфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1
Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Бельграно

Точный счет

1:1
5 раз 45%
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
0:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
1
11 раз 48%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
16
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Ривер Плейт
 1:1 23 9 10 4 31 - 17 37
6.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Бока Хуниорс
 23 9 7 7 28 - 23 34
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
12.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
13.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 8 8 20 - 20 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
20.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
21.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
22.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
23.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
24.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 23 6 8 9 16 - 24 26
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 1:1 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
16.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
18.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 11 4 5 2 8 - 7 17
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Ривер Плейт
 1:1 11 2 6 3 7 - 9 12
12.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Родриго Инсуа сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Facundo Bruera бьет в цель!
  • 34'
    Чаварриа Пабло получил желтую карточку от судьи
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