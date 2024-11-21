Тур: 23.
1:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолХара Франко
24' Желтая карточкаLucas Brochero
34' Желтая карточкаЧаварриа Пабло
1:1
40' ГолFacundo Bruera
51' Желтая карточкаЛукко Жеремиас
55' Желтая карточкаФакундо-Томас Киньон
90'+5
Ход матча
7'
0:1
24'
34'
40'
1:1
51'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Тапия
Иван
41
Javier
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Javier RuizНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
58 Diego Pavia
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
43 Franco Rami
-
-
52 Maximo Oses
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Барракас Сентраль
Бельграно
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Insua
|2 (1)
|0.09
|Facundo Bruera
|2
|0.09
|Javier Ruiz
|2
|0.09
|Alexis Dominguez
|1
|0.04
|Jhonatan Candia
|1
|0.04
|Nicolas Demartini
|1
|0.04
|Marcos Iacobellis
|1
|0.04
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.04
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Тапия Иван
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|11
|0.48
|Nicolas Fernandez I
|4
|0.17
|Рейна Брайан
|2
|0.09
|Суарес Матиас
|2
|0.09
|Чаварриа Пабло
|2
|0.09
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Эстебан Ролон
|1
|0.04
|Anibal Leguizamon
|1
|0.04
|Баринага Хуан
|1
|0.04
|Mariano Troilo
|1
|0.04
|Geronimo Heredia
|1
|0.04
|Лукко Жеремиас
|1
|0.04
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|6
|0
|Nicolas Demartini
|4
|1
|Dardo Federico Miloc
|3
|0
|Lucas Brochero
|3
|0
|Alex Juarez
|1
|1
|Jhonatan Candia
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Facundo Bruera
|2
|0
|Тапия Иван
|2
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Rodrigo Insua
|2
|0
|Siro Rosane
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Maximiliano Zalazar
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Матер Факундо
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Maximiliano Puig
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
|Javier Ruiz
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Чаварриа Пабло
|5
|1
|Дельгадо Рафаэль
|6
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|5
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Gabriel Compagnucci
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Anibal Leguizamon
|2
|0
|Juan Velazquez
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Чикко Игнасио
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Лукко Жеремиас
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Бельграно
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
6
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
18
Барракас Сентраль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
65% (15)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Бельграно
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
4
31%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
7
37%
61-75
2
29%
5
26%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
13
29
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
2
15%
6
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
1
8%
8
28%
61-75
4
31%
7
24%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
6
21%
7
28%
31-45
3
11%
7
28%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
10
36%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Банфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1
Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Бельграно
Точный счет
1:1
5 раз 45%
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
11 раз 48%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
167
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|1:1
|23
|9
|10
|4
|31 - 17
|37
|6.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|12.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|13.
|23
|7
|10
|6
|28 - 26
|31
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|23
|7
|8
|8
|20 - 20
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|1:1
|23
|6
|8
|9
|16 - 24
|26
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|23
|3
|8
|12
|11 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|14.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|15.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|8 - 7
|17
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|7 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|19.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|20.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|21.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 8