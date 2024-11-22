  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Сармьенто
0'
67' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
1:0
72' Гол
Juan Rodriguez2
2:0
81' Пенальти
Джиротти Федерико
84' Желтая карточка
Tomas Guiacobini
90'+5
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
15
Риверос
Блас
30
Ортегоса
Диего
7
Галарса
Матиас
14
Мартинес
Алекс
32
Бартиччотто
Бруно
34
Паласиос
Себастьян
9
Джиротти
Федерико
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
14
Ронкалья
Факундо
33
Gabriel
Diaz
31
Tomas
Guiacobini
5
Гарсия
Мануэль
22
Valentin
Burgoa
10
Гайтан
Николас
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Сармьенто
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сармьенто

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:1
П
1:4
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.26
Таррагона Кристиан 3 0.13
Джиротти Федерико 3 (1) 0.13
Портильо Маркос 2 0.09
Соса Рамон 2 0.09
Мартинес Алекс 2 0.09
Juan Rodriguez2 2 0.09
Галарса Матиас 2 0.09
Ботта Рубен 1 0.04
Бенавидес Гастон Америко 1 0.04
Паласиос Себастьян 1 0.04
Альбаррасин Густаво 1 0.04
Каталан Матиас 1 0.04
Депьетри Валентин 1 0.04
Портильо Хуан Карлос 0 0
Риверос Блас 0 0
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Портилья Хуан 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Sebastian Lopez 2 0.09
Joaquin Gho 2 0.09
Гарсия Мануэль 2 0.09
Моралес Иван 2 0.09
Гайтан Николас 1 0.04
Emiliano Mendez 1 0.04
Gabriel Gudino 1 0.04
Naya Ezequeil 1 0.04
Agustin Fontana 1 (1) 0.04
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.04
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 5 1
Портильо Хуан Карлос 6 0
Портильо Маркос 6 0
Ботта Рубен 5 0
Бенавидес Гастон Америко 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Паласиос Себастьян 2 1
Alexander Medina 0 2
Таррагона Кристиан 3 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Портилья Хуан 2 0
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 5 0
Emiliano Mendez 5 0
Franco Paredes 3 1
Гарсия Мануэль 4 0
Yair Arismendi 4 0
Matias Rosales 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Manuel Monaco 2 0
Tomas Guiacobini 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
8
Тальерес Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сармьенто
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

14
5
Тальерес Кордоба
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Сармьенто
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
78% (18)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
5
33%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
5
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
6
21%
1
7%
1-15
2
7%
4
27%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
24%
4
27%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
6
29%
6
24%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
4
19%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Сармьенто

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
6
5
6
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
1
10
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
13
10
8
15
1.5
2
21
2
21
2.5
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Ривер Плейт
 1:1 23 9 10 4 31 - 17 37
6.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Бока Хуниорс
 23 9 7 7 28 - 23 34
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
12.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
13.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 8 8 20 - 20 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
20.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
21.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
22.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
23.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
24.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 23 6 8 9 16 - 24 26
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 1:1 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
16.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
18.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 11 4 5 2 8 - 7 17
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Ривер Плейт
 1:1 11 2 6 3 7 - 9 12
12.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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