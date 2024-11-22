Тур: 23.
2:0
Конец матча
0'
67' Желтая карточкаГарсия Мануэль
1:0
72' ГолJuan Rodriguez2
2:0
81' ПенальтиДжиротти Федерико
84' Желтая карточкаTomas Guiacobini
90'+5
Ход матча
67'
72'
81'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
15
Риверос
Блас
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tomas Olmos
-
21 Matias Gomez
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Juan Guasone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Сармьенто
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.26
|Таррагона Кристиан
|3
|0.13
|Джиротти Федерико
|3 (1)
|0.13
|Портильо Маркос
|2
|0.09
|Соса Рамон
|2
|0.09
|Мартинес Алекс
|2
|0.09
|Juan Rodriguez2
|2
|0.09
|Галарса Матиас
|2
|0.09
|Ботта Рубен
|1
|0.04
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|1
|0.04
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Депьетри Валентин
|1
|0.04
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.09
|Joaquin Gho
|2
|0.09
|Гарсия Мануэль
|2
|0.09
|Моралес Иван
|2
|0.09
|Гайтан Николас
|1
|0.04
|Emiliano Mendez
|1
|0.04
|Gabriel Gudino
|1
|0.04
|Naya Ezequeil
|1
|0.04
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.04
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.04
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|5
|1
|Портильо Хуан Карлос
|6
|0
|Портильо Маркос
|6
|0
|Ботта Рубен
|5
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|1
|Alexander Medina
|0
|2
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Franco Paredes
|3
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|0
|Yair Arismendi
|4
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Tomas Guiacobini
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
8
Тальерес Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сармьенто
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
14
5
Тальерес Кордоба
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Сармьенто
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
78% (18)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
5
33%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
5
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
5
36%
2
33%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
6
21%
1
7%
1-15
2
7%
4
27%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
24%
4
27%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
6
29%
6
24%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
6
29%
2
8%
61-75
4
19%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Сармьенто
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
66
56
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
39
110
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1310
815
221
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|1:1
|23
|9
|10
|4
|31 - 17
|37
|6.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|12.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|13.
|23
|7
|10
|6
|28 - 26
|31
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|23
|7
|8
|8
|20 - 20
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|1:1
|23
|6
|8
|9
|16 - 24
|26
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|23
|3
|8
|12
|11 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|14.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|15.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|8 - 7
|17
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|7 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|19.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|20.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|21.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 8