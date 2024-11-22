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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
22' Желтая карточка
Лойола Фелипе
24' Желтая карточка
Перес Дамиан
31' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
41' Желтая карточка
Santino Primante
1:0
42' Гол
Joaquin Laso
45' Желтая карточка
Монтиэль Сантьяго
71' Желтая карточка
Троянски Франко
80' Желтая карточка
Manuel Panaro Miramon
86' Желтая карточка
Рей Родриго
88' Желтая карточка
Кабрал Джонатан
90'+7
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
16
Santiago
Massa
9
Авалос
Габриэль
44
Монтиэль
Сантьяго
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
20
Кабрал
Джонатан
21
Enzo
Martinez3
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
34
Leandro
Mamut
16
Макс
Аугусто
10
Де
Бласис
Пабло
30
Rodrigo
Castillo
31
Santino
Primante
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
1:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.87
1.22

Среднее время на гол

103
73

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 7 (1) 0.3
Монтиэль Сантьяго 4 (1) 0.17
Kevin Lomonaco 2 0.09
Лойола Фелипе 1 0.04
Манкуэльо Федерико 1 0.04
Лопес Сантьяго 1 0.04
Joaquin Laso 1 0.04
Alex Luna 1 0.04
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.04
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 6 0.26
Абальдо Матиас 3 0.13
Кастро Лукас 2 0.09
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.09
Де Бласис Пабло 2 (2) 0.09
Коласо Николас 1 0.04
Троянски Франко 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Салазар Давид 1 0.04
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 7 1
Лопес Сантьяго 5 1
Марконе Иван 6 0
Alexis Conelo 4 1
Вера Федерико 4 1
Joaquin Laso 5 0
Lucas Gonzalez 5 0
Alex Luna 3 1
David Martinez 4 0
Монтиэль Сантьяго 4 0
Спорле Адриан 2 1
Juan Fedorco 3 0
Лойола Фелипе 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Рей Родриго 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Javier Vallejo 1 0
Lautaro Millan 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 8 1
Martin Fernandez 5 1
Nicolas Garayalde 5 1
Моралес Леонардо 6 0
Кастро Лукас 4 0
Enzo Martinez3 2 1
Канто Густаво 3 0
Макс Аугусто 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Троянски Франко 1 0
Manuel Panaro Miramon 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Салазар Давид 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Santino Primante 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Химнасия Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
11
Индепендьенте Авельянеда
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
3
50%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
5
38%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
2
11%
4
21%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
2
11%
7
37%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
4
27%
1
5%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
13%
7
33%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%

Точный счет

0:0
8 раз 35%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
14
9
5
18
1.5
4
19
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Ривер Плейт
 1:1 23 9 10 4 31 - 17 37
6.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Бока Хуниорс
 23 9 7 7 28 - 23 34
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
12.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
13.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 8 8 20 - 20 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
20.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
21.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
22.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
23.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
24.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 23 6 8 9 16 - 24 26
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 1:1 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
16.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
18.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 11 4 5 2 8 - 7 17
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Ривер Плейт
 1:1 11 2 6 3 7 - 9 12
12.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 8
Весь список
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