Тур: 23.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаЛойола Фелипе
24' Желтая карточкаПерес Дамиан
31' Желтая карточкаLucas Gonzalez
41' Желтая карточкаSantino Primante
1:0
42' ГолJoaquin Laso
45' Желтая карточкаМонтиэль Сантьяго
71' Желтая карточкаТроянски Франко
80' Желтая карточкаManuel Panaro Miramon
86' Желтая карточкаРей Родриго
88' Желтая карточкаКабрал Джонатан
90'+7
Ход матча
22'
24'
31'
41'
42'
71'
86'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Sergio OrtizПолузащитник
- Нападающий
-
27 Diego Tarzia
-
-
19 Alex Luna
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.87
1.22
Среднее время на гол
103
73
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|0.3
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.17
|Kevin Lomonaco
|2
|0.09
|Лойола Фелипе
|1
|0.04
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.04
|Лопес Сантьяго
|1
|0.04
|Joaquin Laso
|1
|0.04
|Alex Luna
|1
|0.04
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.04
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|6
|0.26
|Абальдо Матиас
|3
|0.13
|Кастро Лукас
|2
|0.09
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.09
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.09
|Коласо Николас
|1
|0.04
|Троянски Франко
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Салазар Давид
|1
|0.04
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|7
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Alexis Conelo
|4
|1
|Вера Федерико
|4
|1
|Joaquin Laso
|5
|0
|Lucas Gonzalez
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|David Martinez
|4
|0
|Монтиэль Сантьяго
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Лойола Фелипе
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|8
|1
|Martin Fernandez
|5
|1
|Nicolas Garayalde
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Enzo Martinez3
|2
|1
|Канто Густаво
|3
|0
|Макс Аугусто
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Manuel Panaro Miramon
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
|Santino Primante
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Химнасия Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
11
Индепендьенте Авельянеда
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
3
50%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
5
38%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
2
11%
4
21%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
2
11%
7
37%
76-90
Пропущено
15
21
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
4
27%
1
5%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
13%
7
33%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
3
20%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Точный счет
0:0
8 раз 35%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
149
518
419
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|1:1
|23
|9
|10
|4
|31 - 17
|37
|6.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|12.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|13.
|23
|7
|10
|6
|28 - 26
|31
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|23
|7
|8
|8
|20 - 20
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|1:1
|23
|6
|8
|9
|16 - 24
|26
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|23
|3
|8
|12
|11 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|14.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|15.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|8 - 7
|17
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|7 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|19.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|20.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|21.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 8